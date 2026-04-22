Continúa vacante para nueva titular de la Secretaría de las Mujeres: “Estoy tomando una decisión”, afirma Sheinbaum

Sheinbaum indicó que aún analiza perfiles para nombrar a una nueva secretaria de las Mujeres. | Jesús Áviles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que aún continúa pendiente el nombramiento de la siguiente titular de la Secretaría de las Mujeres, a casi una semana de que Citlalli Hernández Mora renunció al cargo para ser presidenta del Comité Nacional de Elecciones y Alianzas en Morena.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria indicó que aún está tomando una decisión y analiza los perfiles de “unas compañeras”, sin dar mayores detalles.

Sin embargo, afirmó que próximamente informará sobre quién será la nueva titular de la dependencia.

“Estoy tomando una decisión entre unas compañeras y ya les informaré”, dijo en Palacio Nacional.

Citlalli Hernández confía que nueva titular continuará pendientes

Citlalli Hernández Mora dejó la Secretaría de las Mujeres federal tras 20 meses de gestión, en una salida que califica como “difícil y repentina”.

Frente a la inquietud de colectivos y organizaciones feministas por la continuidad de políticas y proyectos, Hernández enfatizó que implementó una entrega administrativa cuidadosa.

Aseguró que todo lo pendiente y en proceso contará con seguimiento y no se detendrá, garanbtizando que la estructura institucional queda “más fuerte que quien la encabeza” y que su meta fue cimentar una Secretaría capaz de trascender a las personas en el cargo.

Respecto a la nueva titular, Hernández aclara que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciará en breve el nombramiento, el cual no recae en alguien del equipo actual.

Sin embargo, manifestó su confianza en que la nueva responsable dará seguimiento a los compromisos y pendientes.

Resaltó que el equipo operativo, incluyendo la subsecretaria y las directoras, permanecerán en sus cargos para asegurar la continuidad de los programas.

Además, la subsecretaria Ingrid queda encargada de atender los temas planteados por el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio y otros colectivos, como parte de los pendientes institucionales.

Hernández afirmó que mantendrá contacto con víctimas y colectivos, asegurando que su compromiso con la agenda feminista sigue vigente y que la Secretaría funcionará con la misma fuerza y ritmo tras su salida.

Asimismo, se comprometió a notificar cualquier asunto pendiente a la nueva titular y a colaborar para garantizar atención y respuesta a los casos abiertos.