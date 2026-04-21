México

Plomo en la sangre: riesgos, síntomas y cómo detectarlo

El plomo puede estar más cerca de lo que imaginas, descubre cómo proteger a tu familia de este metal tóxico

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La única forma de confirmar la exposición al plomo es mediante un análisis específico de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las consecuencias del plomo en la sangre continúan generando preocupación internacional, incluso décadas después de la prohibición de su uso generalizado.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Mayo Clinic, no existe un nivel seguro de exposición al plomo: cualquier cantidad detectada puede ocasionar daños, sobre todo en el desarrollo cerebral infantil.

En la actualidad, la única forma de confirmar la exposición al plomo es mediante un análisis específico de sangre.

De acuerdo con MedlinePlus, los síntomas suelen ser inexistentes en las primeras etapas, especialmente en niños, lo que dificulta la detección temprana y agrava el riesgo de secuelas permanentes si la exposición continúa.

¿Cómo afecta el plomo al cuerpo humano?

El plomo es un metal tóxico que, una vez dentro del organismo, no cumple ninguna función biológica útil y puede causar alteraciones en casi todos los sistemas corporales.

Su toxicidad se debe a que interfiere en la producción de hemoglobina, provoca daño renal y afecta de forma irreversible el sistema nervioso central y periférico, según la Mayo Clinic y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Lagartos de Nueva Orleans desafían la toxicidad del plomo
El plomo es un metal tóxico que puede causar alteraciones en casi todos los sistemas corporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los niños menores de seis años absorben mayores cantidades de plomo que los adultos, con efectos devastadores sobre el desarrollo intelectual y motor.

La Mayo Clinic advierte que los efectos pueden incluir desde dificultades de aprendizaje y alteraciones de conducta hasta retrasos en el crecimiento y parálisis cerebral en casos graves.

El peligro del plomo radica en su acumulación silenciosa. En la mayoría de los casos, la intoxicación progresa de manera subclínica, sin síntomas inmediatos.

Por eso, las autoridades sanitarias recomiendan analizar la sangre de todos los niños en riesgo, incluso si no presentan molestias evidentes.

Principales fuentes de exposición y poblaciones vulnerables

El plomo se encuentra aún en muchas viviendas antiguas, especialmente en la pintura y en las tuberías.

El deterioro de estas infraestructuras libera polvo contaminado, que puede ser inhalado o ingerido por los más pequeños.

MedlinePlus indica que la exposición también puede darse a través de agua potable contaminada, juguetes antiguos, cerámica artesanal sin esmalte seguro y ciertos remedios tradicionales.

Los adultos no están exentos de riesgo: quienes trabajan en industrias de baterías, minería, construcción o reparación de viviendas antiguas pueden inhalar polvo o llevar el plomo en la ropa a sus hogares.

Las mujeres embarazadas constituyen un grupo de alto riesgo, ya que el plomo atraviesa la placenta y puede afectar al desarrollo fetal.

La exposición también puede darse a través de agua potable contaminada, juguetes antiguos. (Freepik)
La exposición también puede darse a través de agua potable contaminada, juguetes antiguos. (Freepik)

Síntomas y riesgos asociados a la intoxicación

La intoxicación por plomo es engañosa: los niños pueden parecer completamente sanos a pesar de tener niveles peligrosos en sangre.

Cuando aparecen síntomas, suelen ser inespecíficos. La Mayo Clinic detalla signos como irritabilidad, pérdida de apetito, fatiga, dolor abdominal, vómitos, retraso en el crecimiento y dificultades escolares.

En adultos, la exposición prolongada puede causar hipertensión, dolor muscular y articular, problemas de memoria y concentración, trastornos del ánimo, anemia y daños renales. Las complicaciones graves incluyen convulsiones, coma y, en situaciones extremas, la muerte.

Diagnóstico y niveles de referencia

El diagnóstico de la intoxicación por plomo se basa en un análisis de sangre.

MedlinePlus y los CDC sostienen que cualquier valor detectable debe ser motivo de preocupación, pero actualmente el umbral de referencia para intervención en niños es 3,5 µg/dL.

Superar esta cifra obliga a investigar y eliminar la fuente de exposición, además de realizar controles periódicos.

En adultos, los valores por encima de 5 µg/dL ya señalan exposición anómala, y cifras mayores pueden requerir tratamientos médicos específicos.

La gravedad del cuadro clínico y la necesidad de intervenciones como la quelación dependen tanto del nivel hallado como de la presencia de síntomas.

Cerebro humano completo y realista en el centro, con partículas metálicas flotando y zonas opacas visibles.
La exposición prolongada puede causar hipertensión, dolor muscular y articular, problemas de memoria y concentración, trastornos del ánimo, anemia y daños renales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias para reducir el riesgo y tratamiento

La medida más efectiva es suprimir la fuente de plomo. Los expertos del CDC y la Mayo Clinic recomiendan limpiar frecuentemente las superficies de la vivienda con métodos húmedos, evitar la manipulación de pintura descascarada, usar agua fría para cocinar y beber, y asegurarse de que los niños se laven las manos antes de comer.

En casos graves, cuando el nivel de plomo es muy elevado, los profesionales de la salud pueden recurrir a terapias de quelación. Este tratamiento utiliza medicamentos que se unen al plomo, facilitando su eliminación por la orina.

Sin embargo, los expertos coinciden en que la prevención es la única forma de evitar daños irreversibles, ya que ningún tratamiento puede revertir las lesiones neurológicas ya establecidas.

La intoxicación por plomo sigue siendo un desafío de salud pública y requiere la participación activa de las familias, los profesionales sanitarios y las autoridades.

La vigilancia, el análisis de sangre en niños y la educación sobre las fuentes de riesgo son esenciales para erradicar esta amenaza.

Temas Relacionados

PlomoIntoxicacionSaludmexico-saludmexico-noticiasNewsroom MX

Más Noticias

Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

El inicio de las negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, podría llegar el próximo 25 de mayo

Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

Una variante rara presente en el ADN de comunidades originarias limita el gusto por el cigarro y facilita dejarlo

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

El paquete legislativo amplía obligaciones institucionales y redefine estándares en la atención a extranjeros y nacionales en situación de movilidad

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 21 de abril: clima extremo, de olas de calor a fuertes lluvias en el centro, sur y sureste del país

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Mazatlán termina su historia llena de tropiezos y una venta que marca el final de su corta travesía en Liga MX

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

Exagente de la DEA califica de “absurdo” el relato sobre presunto “aventón” a elementos de la CIA previo al accidente en Chihuahua

El accidente en Chihuahua que terminó con la muerte de dos agentes de la CIA y destapó una operación de Estados Unidos en México

Hallan en fosa clandestina a Ruth de 19 años y Oswaldo Antonio de 18, iban a cortar mangos en Guerrero

Ceci Flores envía carta a ‘El Chapo’ para localizar a desaparecidos por el Cártel de Sinaloa: “Compadécete de nuestro dolor”

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

ENTRETENIMIENTO

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Una serie que inicia con un funeral, amantes y un pueblo dividido por la verdad: “Los Encantos del Sinvergüenza”

Jorge D’Alessio revela que ha tomado terapia con Marichelo muchas veces antes de separarse y admite: “Soy el culpable”

Victoria Ruffo reacciona a la supuesta fortuna millonaria de Eugenio Derbez: “Pásame algo”

Jorge D’Alessio desmiente estar divorciado de Marichelo, asegura que su separación aún no es definitiva

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 21 de abril

DEPORTES

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

El fin de una era: Mazatlán se despide la Liga MX con estos números

Atlas ya tendría nuevo dueño: reportan el nombre que tomó la delantera en la negociación

México vs Serbia en el Estadio Nemesio Diez: estos son los precios de boletos

Es oficial, Cruz Azul regresa al Estadio Azteca como local ante Necaxa este Clausura 2026

Guerreros de Oaxaca: estos los precios para el juego inaugural en el Estadio Yu’Va