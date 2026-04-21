Concanaco pide “piso parejo” ante revisión del T-MEC: proponen cuatro ejes de trabajo

Concanaco Servytur pidió certidumbre durante la revisión del T-MEC. (Foto: Shutterstock)

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) está próximo a reunir a funcionarios y representantes de los tres países para la renegociación o revisión de este acuerdo trilateral. Por ende, algunos encuentros como el reciente en Palacio Nacional, donde estuvo presente la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, han comenzado a generar posicionamientos del sector empresarial.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur) aseguró que ante la víspera de este proceso, ven en ello una “oportunidad para fortalecer la integración regional con certidumbre, responsabilidad política y visión de largo plazo para la inversión, el empleo y la actividad económica”.

Piden considerar distintas dimensiones en revisión del T-MEC

Apuestan porque la revisión de este tratado sea “desde una perspectiva amplia de país”, considerando distintas dimensiones:

Industrial

Comercio

Servicios

Logística

Turismo

Proveeduría

Mexican President Claudia Sheinbaum meets with U.S. Trade Representative Jamieson Greer and Mexico's Foreign Minister Marcelo Ebrard amid talks to review the U.S.-Mexico-Canada trade pacts at the National Palace in Mexico City, Mexico, April 20, 2026. Presidencia de Mexico/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Asegurando que estos sectores son fundamentales en el funcionamiento cotidiano de la economía nacional y la competitividad Norteamérica. La Confederación reiteró que su estructura, tanto territorial como sectorial, la cual abarca una red de 52 cámaras en la frontera norte es reflejo de una “vinculación directa con operaciones transfronterizas y actividades relacionadas con el comercio exterior”.

Para Concanaco Servytur esta etapa de diálogo puede llevar a la construcción de “acuerdos más sólidos, equilibrados y funcionales para todos los sectores productivos”. Lo que se derive del comercio organizado podría culminar con el enriquecimiento de la “conversación pública y técnica” rumbo a la revisión del T-MEC.

Concanaco busca ofrecer experiencia en distintos rubros

“México necesita una revisión del T-MEC que fortalezca la confianza, genere estabilidad y reconozca la aportación de todos los sectores que participan en la economía regional. Desde Concanaco Servytur vemos este momento como una oportunidad para aportar experiencia territorial, visión empresarial y propuestas que ayuden a consolidar una integración más competitiva y con beneficios compartidos”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de la Confederación.

La Confederación aseguró que el tema de “comercio y los servicios” tienen un peso relevante en materia “económica y territorial” en cuanto al análisis sobre la competitividad regional, la presencia en entidades fronterizas permite la identificación puntual de “oportunidades y retos que inciden en costos, inversión, empleo y dinamismo económico”.

El proceso de revisión del T-MEC se perfila como clave para el futuro de la relación comercial en América del Norte.

Precisan ejes de trabajo rumbo a renegociación del Tratado Comercial

Precisaron la necesidad de que la posición mexicana llegue respaldada en los siguientes ejes:

Certidumbre jurídica

Facilitación comercial

Fortalecimiento de proveedores nacionales

Incorporación de las MiPyMEs a una visión estratégica de desarrollo regional

El planteamiento central consiste en lograr que la actualización del acuerdo impulse la competitividad de México y, al mismo tiempo, preserve la estabilidad de los sectores que representan un pilar para la economía nacional.

La organización enfatizó que los periodos clave en materia comercial deben aprovecharse para forjar consensos, integrar capacidades y perfilar una visión nacional orientada hacia la productividad.