La reunión del T-MEC que generó polémica: el gesto de Greer que incendió las redes sociales

(X-@DeniseMeadeG)

La reunión entre el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebrada el 20 de abril en Ciudad de México, tenía como objetivo avanzar en las negociaciones del T-MEC de cara a su revisión prevista para julio de 2026. Sin embargo, lo que acaparó la conversación en redes sociales no fue la agenda técnica, sino una fotografía.

El gesto que desató el debate

En las imágenes del encuentro, Greer aparece con el dedo índice levantado mientras Ebrard lo escucha. La foto circuló rápidamente en redes y no tardó en generar interpretaciones.

Una de las voces que más resonó fue la de Denise Meade Gaudry, doctora en Psicología, perito forense y conductora en Fórmula, quien analizó el lenguaje corporal de ambos funcionarios y describió la imagen como un reflejo de una posición “humillante” de México frente a la “imposición estadounidense”.

(X-@DeniseMeadeG)

Lo que realmente se negoció

Más allá de la polémica visual, la reunión dejó resultados concretos. Greer y Ebrard acordaron celebrar la primera ronda oficial de negociación bilateral del T-MEC durante la semana del 25 de mayo de 2026, también en Ciudad de México.

La agenda técnica contempla cuatro ejes prioritarios:

Seguridad económica y acciones comerciales complementarias

Reglas de origen para productos industriales clave

Minerales críticos

Resolución de puntos conflictivos bilaterales pendientes

Además, México informó a la USTR sobre la eliminación de 46 de las 54 barreras no arancelarias que Washington listó en agosto de 2025.

El peso de México en la relación comercial

Los números dan contexto a la negociación: en 2025, el superávit comercial de México con Estados Unidos alcanzó los 196 mil 913 millones de dólares. Greer reconoció que por cada 100 dólares importados desde México, 40 dólares son de origen estadounidense — frente a apenas 4 dólares en el caso de China — y definió a México como un socio clave en la reindustrialización de Estados Unidos.

La reunión también contó con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recibió a Greer en Palacio Nacional.

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¿Gesto diplomático o señal de poder?

Lo que comenzó como una negociación técnica terminó convertido en un debate sobre simbolismo y soberanía. En redes, las opiniones se dividieron entre quienes consideraron la interpretación exagerada y quienes la vieron como un reflejo del tono real de la relación bilateral.

Lo que es un hecho: la primera ronda formal del T-MEC en mayo será decisiva para el futuro comercial de América del Norte — y todo el mundo estará mirando, también el lenguaje corporal.