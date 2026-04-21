México

Estudio científico identifica variante genética en mexicanos que se asocia a la reducción del consumo de tabaco

Una variante rara presente en el ADN de comunidades originarias limita el gusto por el cigarro y facilita dejarlo

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El hallazgo científico plantea que una alteración genética influye en la reacción del cerebro ante la nicotina y ayuda a reducir el consumo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variación genética denominada p.Glu284Gly, presente principalmente en la población indígena mexicana, se asocia con una menor necesidad de consumir tabaco, pues modifica la respuesta cerebral a la nicotina y actúa como una protección natural ante el tabaquismo.

El hallazgo fue documentado por el estudio publicado en Nature Communications y refuerza la idea de que una parte importante de la predisposición a la adicción y la capacidad de dejar de fumar dependen en gran medida de la información contenida en el ADN de cada persona.

El análisis destaca que la variante p.Glu284Gly, identificada en el gen CHRNB3, es rara fuera de México y se concentra en comunidades de ascendencia indígena.

Esta alteración genética limita la cantidad de receptores de nicotina en el sistema cerebral de recompensa, lo que deriva en una menor satisfacción por cada cigarrillo y una reducción del impulso de fumar de manera constante a lo largo del día.

De esta forma, quienes portan la variante tienden a consumir menos cigarros y pueden abandonar el hábito con menor dificultad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La variante genética p.Glu284Gly, presente en comunidades indígenas mexicanas, actúa como protección natural contra el tabaquismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gen CHRNB3 determina mayor o menor sensibilidad a la nicotina

El estudio subraya que el gen CHRNB3 cumple un papel central en la respuesta del organismo frente al tabaco pues un cambio en su secuencia, como el que representa p.Glu284Gly, modifica la interacción de la nicotina con el sistema nervioso, lo que reduce la sensación de urgencia para consumir cigarrillos.

Esta configuración genética, lejos de ser universal, muestra una adaptación específica en la población de nuestro país.

La investigación también diferencia entre dos mecanismos biológicos distintos: hay variantes que limitan el aumento progresivo en el consumo de tabaco, mientras otras inhiben desde el inicio el deseo de experimentar con el cigarro.

En el caso de p.Glu284Gly, el efecto es actuar como freno para el consumo excesivo, más que impedir la primera exposición.

Persona fumando en área prohibida generando incomodidad, falta de respeto, contaminación del aire, ambiente cargado - (Imagen Ilustrativa Infobae).
Las personas portadoras de la variante p.Glu284Gly tienden a consumir menos cigarros y abandonan el hábito con mayor facilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae).

No todas las variantes protegen: algunas incrementan la adicción

El texto también aclara que, si bien existen configuraciones genéticas que reducen la posibilidad de caer en el tabaquismo, también hay mutaciones que hacen más vulnerable al sistema nervioso frente a la nicotina.

Las personas con este perfil pueden enfrentar una mayor dificultad para dejar de fumar, porque su organismo responde con más intensidad a la sustancia y la adicción se establece de manera más firme.

La investigación explica que la diferencia en la densidad y sensibilidad de los receptores cerebrales a la nicotina determina el comportamiento ante el tabaco.

En comunidades indígenas mexicanas, la alta prevalencia de la variante p.Glu284Gly podría funcionar como una forma de protección a nivel poblacional, una hipótesis que sustenta la idea de una adaptación local frente a la amenaza del tabaquismo.

El estudio afirma: “La variante p.Glu284Gly reduce la satisfacción obtenida por cada cigarrillo y facilita el control sobre el hábito”.

Con este tipo de hallazgos, la biología demuestra que abandonar el tabaco, más allá de la fuerza de voluntad, también responde a mecanismos específicos del ADN.

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