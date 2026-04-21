Revisión del T-MEC: Ebrard afirma que México y EEUU afinan agenda rumbo a negociaciones formales

La revisión del T-MEC avanza en una fase preliminar marcada por el diálogo y la definición de posturas entre México y Estados Unidos. REUTERS/Raquel Cunha

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que las reuniones sostenidas con el representante comercial de Estados Unidos se desarrollaron en un ambiente “cordial” y con avances en la definición de temas clave rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tras una jornada de encuentros en Palacio Nacional y con diversos sectores productivos, el funcionario explicó que se realizó “una breve revisión de dónde estamos” en el proceso, así como una exposición de los temas que serán abordados en las siguientes etapas de negociación.

Ebrard destacó especialmente el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, del cual subrayó el tono positivo y la disposición de Estados Unidos para atender las preocupaciones planteadas por México.

Revisión del T-MEC avanza sin acuerdos finales, pero con posturas definidas

La reunión se llevó a cabo en el contexto de la segunda revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, proceso que forma parte de la cláusula de evaluación periódica del acuerdo comercial.

El proceso de revisión del T-MEC se perfila como clave para el futuro de la relación comercial en América del Norte.

Aunque no se alcanzaron acuerdos definitivos, ambas delegaciones delinearon posiciones sobre temas estratégicos que serán centrales en las negociaciones formales previstas para finales de mayo.

Entre los puntos abordados se encuentran los aranceles en sectores sensibles, así como la necesidad de fortalecer la integración económica regional.

Reglas de origen, acero y sector automotriz: ejes de la discusión comercial

Durante los encuentros, se analizaron aspectos técnicos como las reglas de origen —clave para determinar el contenido regional de los productos— y su posible endurecimiento por parte de Estados Unidos.

Asimismo, se discutieron los efectos de la Sección 232, relacionada con aranceles al acero, aluminio y productos automotrices. Representantes de la industria acerera expusieron las afectaciones derivadas de estas medidas.

La llegada de Greer a Palacio Nacional ocurre durante la revisión del tratado comercial entre ambos países, con encuentros enfocados en cadenas de suministro y sectores estratégicos como el automotriz y el acerero. ( X - Secretaria de Economía)

En paralelo, el sector automotriz —uno de los pilares del tratado— participó en reuniones donde también se revisaron temas de propiedad intelectual y comercio.

Industria y sector empresarial participan en diálogo bilateral

La agenda incluyó encuentros con representantes de la industria del acero y del sector automotriz, así como reuniones con organismos empresariales.

Entre ellos, el Consejo Coordinador Empresarial planteó la importancia de dar continuidad al tratado comercial, mientras que la American Chamber of Commerce destacó la necesidad de profundizar la integración productiva entre México y Estados Unidos.

La agenda incluyó encuentros con representantes del sector empresarial y productivo de ambos países. - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Ebrard señaló que uno de los objetivos compartidos es fortalecer las cadenas de suministro regionales y reducir la dependencia de mercados asiáticos, en línea con el fenómeno de relocalización industrial.

Negociaciones formales del T-MEC iniciarían a finales de mayo

De acuerdo con el secretario de Economía, tras esta fase preparatoria se prevé el inicio de negociaciones formales en la semana del 25 de mayo, con reuniones tanto en México como en Washington.

Este proceso busca llegar con avances sustantivos a la revisión programada para julio de 2026, en la que se evaluará la continuidad del tratado.

Las negociaciones formales del T-MEC iniciarían a finales de mayo, tras la fase preparatoria entre ambos países. Crédito: Secretaría de Economía

Ebrard aseguró que se mantendrá una comunicación estrecha entre ambos países durante este periodo, dado el número de temas pendientes por analizar.

Principales puntos de la jornada bilateral

Se realizaron reuniones en Palacio Nacional con autoridades de ambos países.

Se abordaron temas como reglas de origen , aranceles y exportaciones agrícolas .

Participaron sectores clave como el automotriz y el acerero .

Se discutieron efectos de la política arancelaria estadounidense ( Sección 232 ).

Hubo diálogo con organismos empresariales de México y Estados Unidos .

Se confirmó el inicio de negociaciones formales a finales de mayo.

La revisión del T-MEC se perfila como un proceso clave para redefinir la relación comercial en América del Norte, en un contexto marcado por tensiones arancelarias y la reconfiguración de las cadenas globales de suministro.