México

En Comisiones del Senado se aprueban reformas para proteger los derechos humanos de migrantes

El paquete legislativo amplía obligaciones institucionales y redefine estándares en la atención a extranjeros y nacionales en situación de movilidad

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REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Con reformas aprobadas para fortalecer los derechos humanos de migrantes, el Senado mexicano da un paso relevante para asegurar la no discriminación por orientación sexual, discapacidad, condición social o salud.

Las Comisiones Unidas de Gobernación, Asuntos de la Frontera Sur y Estudios Legislativos Primera avalan cambios a la Ley de Migración en una sesión que busca posicionar a México como referente de respeto a la dignidad de quienes cruzan o habitan el país.

La decisión responde al compromiso de establecer derechos fundamentales y reforzar la protección a quienes transitan o permanecen en el territorio nacional.

La iniciativa se enfoca en garantizar que todas las autoridades federales involucradas observen estándares más estrictos en materia de igualdad y trato digno, especialmente para quienes transitan por las fronteras del país.

Con un total de 36 votos a favor en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Asuntos de la Frontera Sur y de Estudios Legislativos Primera, el dictamen modifica el artículo 2 de la Ley de Migración para añadir los principios de respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes, sean nacionales o extranjeras.

Además, la reforma adecua el artículo 31 sobre la participación de diversas secretarías federales en la opinión respecto a los puntos de tránsito internacional.

REUTERS/Damian Sanchez
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Voces del Senado: consenso en contra de la discriminación

La senadora, María del Rocío Corona Nakamura, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, sostiene que la reforma garantiza el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, y califica la incorporación de temas como orientación sexual y condiciones de salud como “un gran avance en favor de las personas migrantes que se ubican o transitan en el territorio nacional, sobre todo cerca de las fronteras”.

Por su parte, Lilia Margarita Valdez Martínez, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirma que México busca evitar “maltratos para nuestros migrantes”, así como prácticas como encarcelamientos, encierros o muertes bajo custodia.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, subraya que México es país de origen, tránsito y destino de la migración, lo que obliga al Estado a velar de forma integral por los derechos humanos de todas las personas en movimiento.

De Morena, la senadora Olga Patricia Sosa Ruiz recalca que "migrar es un derecho“, mientras que el senador de Movimiento Ciudadano Néstor Camarillo Medina declara: “Los derechos humanos no tienen frontera”.

La senadora Karina Ruiz Ruiz, de Morena, destaca el aporte que los migrantes hacen a los países de destino. Afirma: “La migración es una oportunidad para el desarrollo de las naciones, y no contrario a lo que algunos señalan como un problema".

El dictamen se basa también en antecedentes de la pandemia

En materia de salud podrían realizarse pruebas para prevenir la propagación de enfermedades entre migrantes, en referencia a acciones aplicadas durante la pandemia por Covid-19.

La aprobación de estas modificaciones en la Ley de Migración constituye, para el Senado, un avance hacia la consolidación de una política migratoria con enfoque humanista, apegada a los principios constitucionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

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