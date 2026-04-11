Lupita D’Alessio rompe el silencio y se pronuncia sobre la ruptura de su hijo con Marichelo Puente

Lupita D’Alessio se pronuncia tras la confirmación de la separación matrimonial de su hijo Jorge D’Alessio y Marichelo Puente en medio de la presión mediática. (RS)

Lupita D’Alessio se pronunció en redes sociales tras la confirmación de la separación matrimonial de su hijo Jorge D’Alessio y Marichelo Puente.

La declaración ocurre mientras crecen los rumores y la presión mediática sobre la familia, y luego de que el propio músico de Matute hiciera pública la decisión de poner fin a su relación.

En un mensaje difundido en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Mudanzas” adviertió que mantendrá el tema fuera de sus espacios digitales.

“Amigos buenos días, con profunda tristeza quisiera comentarles, que algunos medios están esperando o diciendo que yo no vaya a subir algún video perjudicando la situación dolorosa que estámos pasando la familia (…) yo me mantengo al margen y no todo son redes sociales. Toda mi familia cuenta conmigo siempre", expresó.

La cantante Lupita D'Alessio Se pronunció en redes sociales sobre la separación matrimonial de su hijo Jorge D'Alessio y Marichelo Puente, pidiendo respeto a la privacidad familiar. (RS)

Lupita D’Alessio desactiva comentarios y pide respeto a la privacidad

En la publicación, la intérprete de 72 años acompañó su declaración con la imagen de una de sus presentaciones y optó por desactivar los comentarios.

Además, recalcó que, a diferencia de ocasiones anteriores donde abordó otros temas en redes sociales, esta vez prefiere mantenerse al margen: “Alguna vez sí, sí subí videos hablando de otros temas que a la distancia no eran relevantes, y otra cosa muy diferente son asuntos relacionados con mi familia”.

De igual forma, señaló el impacto emocional que la situación tiene en su entorno y subrayó que el acompañamiento familiar continúa vigente, aunque evita exponer detalles en plataformas digitales.

Lupita D’Alessio solicita respeto y se mantiene al margen tras la separación de Jorge D’Alessio y Marichelo Puente. (Fotos: RS)

Jorge D’Alessio confirma la separación y enfatiza la protección de sus hijos

El músico Jorge D’Alessio confirmó el fin de su matrimonio con Marichelo Puente en entrevista con el programa Hoy, donde destacó la importancia de la discreción para proteger a sus hijos y evitar afectaciones derivadas de la exposición mediática.

“Aún siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen tantas cosas absurdas y pues es complicado”, detalló.

En ese mismo encuentro, detalló que la prioridad es el bienestar de Santiago, de 11 años, Patricio, de 14, y Ana Paula, de 22, pues reconoce que, aunque las versiones mediáticas ya no le afectan a título personal, la situación puede dañar la sensibilidad de los menores.

“Solo saben lo que hay en el fondo de la olla los que traen el sartén por el mango, entonces, solo nosotros sabemos”, sentenció, dejando claro que la familia ha decidido no compartir detalles adicionales.

El músico de Matute expresa que la prioridad es el bienestar emocional de sus tres hijos ante la separación. (Instagram/@jorgedalessio)

Usuarios detectan señales de distanciamiento entre Marichelo Puente y Jorge D’Alessio

Previo a la confirmación oficial, usuarios notaron que Marichelo Puente eliminó imágenes junto a Jorge D’Alessio en Instagram y dejó de seguirlo en la plataforma. Los movimientos alimentaron versiones sobre un posible distanciamiento, ya que hasta fechas recientes ambos compartían mensajes y fotografías sobre su vida en pareja.

En paralelo, D’Alessio publicó una foto junto a sus hermanos, acompañada del mensaje: “El corazón sana y se levanta cuando estamos los tres juntos”. El contenido generó especulaciones entre seguidores, aunque el músico no relacionó la imagen directamente con su situación matrimonial.