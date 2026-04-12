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Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio

La influencer rompe el silencio sobre el proceso que vive su familia, en medio de rumores de infidelidad y peticiones de respeto para sus hijos

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Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)
Quién es Marichelo Puente, la hermana de Anahí que rompió en llanto tras confirmar separación de Jorge D’Alessio (RS)

Marichelo Puente, conocida por su trayectoria en televisión y por ser la hermana mayor de Anahí, enfrenta una etapa difícil tras su separación de Jorge D’Alessio.

La influencer rompe el silencio sobre el proceso que vive su familia, en medio de rumores de infidelidad y peticiones de respeto para sus hijos. El músico confirma que ambos buscan manejar el momento “desde el amor como familia”, priorizando la estabilidad de sus tres hijos.

Marichelo pide respeto por su familia ante la separación

La separación entre Marichelo Puente y Jorge D’Alessio se da después de más de diez años de matrimonio. El anuncio ocurre cuando medios de comunicación insisten sobre una posible infidelidad, situación que la influencer evita confirmar o negar. “Esto tendrías que preguntárselo a él, no me corresponde a mí”, responde Marichelo a la prensa.

La actriz y conductora admite que no está lista para compartir detalles: “Necesito tantito tiempo”. Enfatiza que sus hijos son la prioridad en este momento:

“Nos estamos tomando de mucho amor, eso es lo que tenemos que hacer”, dice ante los reporteros. Marichelo pide respeto: “No soy la única, ni la primera ni la última, y la vida pasa y esto pasa, y un día a la vez, y listo”.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram)
Marichelo pide respeto por su familia ante la separación (Instagram)

Al ser cuestionada sobre si la separación es definitiva, Marichelo evita la respuesta directa y opta por dar por concluida la entrevista cuando los medios insisten en el tema. “Por favor, te lo pido, mis hijos están aquí”, señala. La influencer insiste en que ella y sus hijos vivirán “en un lugar lleno de amor”.

Jorge D’Alessio confirma que están separados y priorizan a sus hijos

El mismo día que Marichelo responde a la prensa, Jorge D’Alessio habla en el programa Hoy sobre el momento que atraviesa su familia. El líder de Matute afirma: “Es un momento difícil”. Explica que la prioridad es proteger a sus hijos, Santiago, Patricio y Ana Paula, de la exposición mediática y los rumores.

D’Alessio señala que muchas de las versiones que circulan en redes sociales y medios no corresponden a la realidad. “Estamos ahorita separados y estamos tratando de hacer todo desde el amor, desde el amor de familia, con la mente en nuestros hijos”, declara el cantante.

El músico comenta que la atención mediática intensifica el proceso: “Aun siendo lo más privados posibles con esto, se han dicho tantas cosas y salen tantas cosas absurdas, y pues es complicado”. Añade que la familia busca manejar el proceso “lo más prudentemente posible”.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Jorge D’Alessio confirma que están separados y priorizan a sus hijos (Instagram/@jorgedalessio)

Marichelo Puente: carrera, vida personal y actualidad

Marichelo Puente inicia su carrera artística en el programa Chiquilladas durante los años ochenta, compartiendo pantalla con su hermana Anahí y artistas como Lucero.

A lo largo de su trayectoria se desempeña como actriz y conductora en televisión, y participa en reality shows como Lucky Ladies. En años recientes, medios reportan su interés por la gastronomía, proyectándose como entusiasta de la cocina.

En el ámbito personal, Marichelo se casa con Jorge D’Alessio y tienen dos hijos en común; su hija mayor, Ana Paula, es fruto de una relación anterior con Eduardo Allende. La familia se convierte en una figura visible en redes sociales y medios de espectáculos.

Durante abril de 2026, la atención mediática se centra en la confirmación de la separación de Marichelo y Jorge D’Alessio. La influencer solicita comprensión y asegura que tanto ella como sus hijos están en terapia para procesar el cambio familiar. “Solo nosotros sabemos”, afirma D’Alessio en Hoy.

Infidelidad y rumores: postura de Marichelo y Jorge D’Alessio

La versión de una supuesta infidelidad surge en redes sociales y programas de espectáculos. Marichelo no confirma el rumor cuando la prensa se lo pregunta. “Jamás he hablado de alguien más”, sostiene la influencer.

Las versiones de una crisis matrimonial entre Jorge D’Alessio y Marichelo Puente generan especulación en redes sociales tras 14 años de relación. (Instagram/@jorgedalessio)
Infidelidad y rumores: postura de Marichelo y Jorge D’Alessio (Instagram/@jorgedalessio)

Jorge D’Alessio aclara que ambos buscan que el proceso sea privado y que “no sabemos qué depara el futuro”. Los dos insisten en que el bienestar de sus hijos es el eje de sus decisiones. “Porque existimos exesposos, pero no exhijos”, expresa Marichelo ante la prensa.

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