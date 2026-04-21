Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: Esta es la fecha límite para registrarte

La convocatoria prioriza a quienes buscan una mejora en su nutrición y orientación integral mediante acompañamiento de especialistas. (Programas del Bienestar)

El gobierno del Estado de México inicia este lunes 20 de abril la segunda etapa de registro al programa Alimentación para el Bienestar, orientado a mujeres mexicanas de 50 a 64 años en condición de pobreza.

Esta fase permitirá que las interesadas accedan nuevamente a la Canasta Alimentaria, la cual se entrega de una a seis veces por año tras valoración individual y acompañamiento de especialistas, según informó la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

Las bases de selección exigen residencia en el Estado de México, acreditación de nacionalidad mexicana, rango de edad, evidencia de pobreza y carencia de acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, además de satisfacer otros requisitos que fijará el comité responsable del programa.

El programa incluye, además de la canasta alimentaria, acceso a asesoría jurídica, psicológica, nutricional, laboral, atención gerontológica y servicios médicos generales.

Sin embargo, es importante realizar el trámite lo más pronto posible ya que el periodo de inscripción se extiende únicamente hasta el 8 de mayo de 2026.

Alimentación para el Bienestar es un programa social del Estado de México. Foto: X/@avisosbienestar.

Cuáles son los documentos que necesitas para inscribirte

Para inscribirte en el programa Alimentación para el Bienestar Edomex 2026, necesitas reunir los siguientes documentos:

Acta de nacimiento (original y copia)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte u otro documento válido)

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o biométrica

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (no mayor a seis meses)

Formato Único de Bienestar correctamente llenado (disponible en el portal del programa)

En caso de registro de permanencia: formato de manifiesto de permanencia y formato de compromiso para la realización de actividades para el bienestar (estos se generan al hacer el registro en línea)

Las participantes pueden consultar el módulo presencial más cercano a través de bienestar.edomex.gob.mx/alimentacion-modulos, según el folio obtenido en la etapa de pre-registro.

Para dudas u orientación, la Secretaría de Bienestar estatal pone a disposición el teléfono 722 226 01 82 y el correo dgbienestar@edomex.gob.mx.

Alimentación para el Bienestar 2026 Edomex registro programas sociales

Qué incluye la canasta alimentaria del Edomex

La canasta alimentaria del Edomex 2026 incluye los siguientes productos básicos:

4 bolsas de sopa de 200 gramos

1 lata de sardina de 425 gramos

1 bolsa de sal de mesa de 1 kilo

1 lata de rajas de 210 gramos

1 frasco de café soluble de 42 gramos

1 frasco de mermelada de fresa de 270 gramos

2 bolsas de atole de maizena de 47 gramos

1 paquete de papel higiénico con 4 rollos

4 bolsas de gelatina en polvo de 120 gramos

2 latas de ensalada de legumbres de 215 gramos

2 latas de atún de agua de 120 gramos

1 bolsa de arroz de 1 kilo

1 botella de aceite de 1 litro

1 bolsa de caldo de pollo de 88 gramos

1 bolsa de azúcar de 1 kilo

1 bolsa de frijol de 900 gramos

1 bolsa de lentejas de 250 gramos

1 frasco de mayonesa de 390 gramos

1 bolsa de avena de 400 gramos

Estos productos buscan cubrir necesidades básicas de nutrición y apoyo al gasto familiar. El contenido puede variar según la disponibilidad y logística, pero la base incluye estos alimentos y productos de higiene.