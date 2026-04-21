Agentes de EEUU que murieron en accidente en sierra de Chihuahua trabajaban con gobierno estatal, confirma Sheinbaum

El fiscal informó los hechos en rueda de prensa (FGE Chihuahua)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal investiga la participación de personal estadounidense en un operativo realizado en Chihuahua, donde murieron cuatro personas, luego de señalar que el fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, modificó su versión sobre los hechos y que es necesario aclarar bajo qué condiciones se llevó a cabo la actuación conjunta.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, la mandataria indicó que, con la información disponible hasta el momento, los elementos vinculados a la Embajada de Estados Unidos que fallecieron —dos personas— habrían participado en coordinación con el gobierno de Chihuahua, aunque subrayó que esta situación debe ser verificada por las autoridades.

Sheinbaum explicó que el objetivo de la investigación es determinar si la actuación conjunta se realizó conforme a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional, así como contar con información completa y oficial por parte del gobierno estatal.

”Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora, la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la fiscalía para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que las autoridades de Chihuahua den toda la información veraz”, exhortó la mandataria.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Gobierno de México)

La presidenta señaló que la revisión incluye el análisis de la información proporcionada por las autoridades de Chihuahua, a fin de precisar el papel de cada uno de los participantes en el operativo y establecer si existió algún incumplimiento normativo.

¿Cómo se desarrollaron estas muertes?

El operativo se originó tras el aseguramiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas en el municipio de Morelos, en Chihuahua, donde autoridades estatales ubicaron instalaciones utilizadas para la producción de metanfetamina, de acuerdo con la información oficial.

Tras ese hallazgo, se desplegó un convoy de cinco vehículos integrado por personal de la Agencia Estatal de Investigación y elementos vinculados a la Embajada de Estados Unidos, según lo referido por autoridades federales y estatales. El grupo regresaba de la zona del operativo durante la madrugada del 19 de abril.

En ese trayecto ocurrió el accidente que derivó en la muerte de cuatro personas. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua indicó que una de las unidades habría derrapado, salió del camino y cayó a un barranco, lo que provocó una explosión.

En el hecho murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta y dos instructores de la Embajada de Estados Unidos, quienes participaban en el desplazamiento posterior al operativo.