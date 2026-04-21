México

PAN y PRI denuncian favoritismo en selección de quintetas para renovar INE

Se acusa “dados cargados” en quintetas para el INE: señalan perfiles cercanos a Morena en cada lista

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Kenia López Rabadán solicitó al INE fijar una postura clara sobre un posible conflicto de interés que involucra a Jesús Octavio García González, director de Administración del organismo.
Kenia López Rabadán solicitó al INE fijar una postura clara sobre un posible conflicto de interés que involucra a Jesús Octavio García González, director de Administración del organismo.

El Comité Técnico de Evaluación entregó este 21 de abril de 2026 a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados las tres quintetas de aspirantes para cubrir las vacantes en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). Las 15 personas seleccionadas —distribuidas en una lista de hombres, una de mujeres y una mixta— generaron de inmediato el rechazo de la oposición, que acusa un proceso “lleno de vicios” y con resultados diseñados para favorecer al oficialismo.

Los perfiles que encendieron las alarmas

En el centro de la controversia destacan tres aspirantes señalados por su presunta cercanía con Morena:

  • Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráficos de México, empresa de carácter público, incluido en la quinteta de hombres.
  • Bernardo Valle Monroy, ex consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en la quinteta mixta.
  • Martha Alejandra Tello Mendoza, jefa de la Unidad de Investigación en la Escuela Judicial Electoral del TEPJF, en la quinteta de mujeres.
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Los dos primeros obtuvieron 99 de 100 puntos en el examen de conocimientos, calificación que la oposición calificó como sospechosa. El elemento que más irritó a PAN y PRI fue la distribución estratégica: ninguno de los tres perfiles cuestionados compite en la misma quinteta, lo que garantizaría que al menos uno de ellos resulte electo.

PAN: “Para sorpresa de nadie”

El coordinador parlamentario del PAN, Elías Lixa, no ocultó su molestia al conocer las listas. Señaló que los nombres ya circulaban desde antes en medios de comunicación y acusó que el proceso estuvo marcado por irregularidades desde su fase final.

“Fue un proceso lleno de vicios y es lamentable llegar a este momento con más dudas que certezas. Casualmente hay uno en cada quinteta, es decir, no están compitiendo entre sí”, declaró Lixa Abimerhi, quien anticipó que su bancada analizará si existen elementos jurídicos para impugnar el proceso.

El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista final de 369 aspirantes al INE.
El Comité Técnico de Evaluación publicó la lista final de 369 aspirantes al INE.

PRI: “No estamos de acuerdo en cómo se llevó a cabo”

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, fue directo al expresar el rechazo de su grupo parlamentario. “Estamos en contra porque no estamos de acuerdo en cómo se llevó a cabo el proceso”, afirmó al concluir la reunión de la JUCOPO.

Monreal busca el acuerdo; el sorteo, como última opción

Pese a las críticas, el coordinador de Morena y presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, convocó a los grupos parlamentarios a sesionar este martes a las 14:30 horas para intentar construir un acuerdo político. Su objetivo es llevar una propuesta consensuada al pleno de San Lázaro antes del 22 de abril, fecha límite para lograr la mayoría calificada requerida constitucionalmente.

De no alcanzarse el consenso, el proceso derivaría en una insaculación el 28 de abril, mecanismo que el Observatorio Ciudadano 2026 ya advirtió que “no garantiza la idoneidad ni la imparcialidad” de quienes resulten designados, citando el precedente de 2023.

Las vacantes que se deben cubrir

Las tres consejerías en disputa corresponden a las plazas de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, quienes concluyeron su encargo el pasado 4 de abril. La elección de sus sucesores definirá en parte la correlación de fuerzas al interior del órgano electoral de cara al proceso electoral de 2027.

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