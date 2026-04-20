México

Más de 400 colectivos y familias exigen a la ONU respaldar informe sobre desapariciones en México

Volker Türk, Alto Comisionado, se reunió con colectivos y familias que le entregaron una carta exigiendo su respaldo al informe

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Un grupo formado por colectivos y familias afectadas entregó una carta al Alto Comisionado Volker Türk, en la que demanda su apoyo a una resolución internacional que considera insuficiente la respuesta mexicana ante este fenómeno (Infobae-Itzallana)
Un grupo formado por colectivos y familias afectadas entregó una carta al Alto Comisionado Volker Türk, en la que demanda su apoyo a una resolución internacional que considera insuficiente la respuesta mexicana ante este fenómeno (Infobae-Itzallana)

En el marco de la visita oficial de Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) se reunió con él y le entregó una carta colectiva que exige su respaldo explícito al informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de Naciones Unidas, el cual señala que las desapariciones en México se cometen de forma generalizada y sistemática.

Una carta con más de 500 voces detrás

El documento no es una queja aislada. Está suscrito por:

  • 104 colectivos de víctimas de personas desaparecidas de México y Centroamérica
  • 315 familias de personas desaparecidas en México
  • 78 organizaciones, albergues y redes nacionales e internacionales
  • 149 personas solidarias

La carta, fechada el 17 de abril de 2026 y entregada durante la estancia de Türk en el país, pide que el Alto Comisionado se pronuncie pública y explícitamente a favor de la decisión del CED de escalar el caso de México ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

(X - @FJEDD)
(X - @FJEDD)

El trasfondo: una medida excepcional de la ONU

El detonante de esta movilización es la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo de carácter excepcional que el CED utilizó por primera vez en la historia para el caso de México.

La decisión del Comité implica que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en el país configuran posibles crímenes de lesa humanidad, y que las respuestas del Estado han sido insuficientes para prevenirlas, investigarlas y sancionarlas.

Las cifras que acompañan esta determinación son contundentes:

  • Más de 132 mil personas desaparecidas
  • Más de 70 mil restos de personas fallecidas sin identificar
  • Miles de fosas clandestinas documentadas en todo el territorio nacional
La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)
La postura oficial fue cuestionada por expertos y colectivos, quienes señalaron que desconocer el diagnóstico internacional limita la posibilidad de atender recomendaciones y profundiza la crisis de personas desaparecidas en el país (Infobae-Itzallana)

Qué le piden concretamente a Türk

Los firmantes no solo exigen un pronunciamiento simbólico. En la carta solicitan que el Alto Comisionado impulse mecanismos independientes de búsqueda, verdad y justicia bajo los auspicios de la Asamblea General, y que se garantice la cooperación técnica y financiera internacional que México requiere para enfrentar la crisis.

Además, señalan que un posicionamiento de su parte representaría una protección preventiva para las familias buscadoras, quienes operan en un entorno de inseguridad y riesgos crecientes.

El gobierno mexicano, en una postura defensiva

La visita de Türk ocurre en un momento de tensión diplomática. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe del CED, argumentando que sus datos corresponden al periodo 2009-2017 y no reflejan el contexto actual. El gobierno conformó un grupo interinstitucional —integrado por la SRE, Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el informe y construir su respuesta oficial.

Pese al rechazo, Sheinbaum descartó una ruptura con la ONU y subrayó que el diálogo con los organismos internacionales se mantiene abierto.

La visita del Alto Comisionado se convierte así en el primer examen real de hasta dónde puede llegar ese diálogo frente a una crisis que, para más de quinientas voces organizadas, ya no admite evasivas.

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