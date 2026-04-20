Gobernación recibe al Alto Comisionado en medio de la polémica por desapariciones

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió este lunes con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en el marco de su visita oficial a México. En el encuentro, la funcionaria reiteró el compromiso del gobierno mexicano con los derechos humanos y colocó a las víctimas y sus familias como el eje central de la acción pública.

“La atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública”, señaló Rodríguez tras el encuentro.

Cooperación con la ONU, el punto de encuentro

Pese a la tensión diplomática que antecede la visita de Türk, el tono del encuentro con Gobernación apuntó hacia el diálogo. Rodríguez y el Alto Comisionado coincidieron en que la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Sistema de Naciones Unidas en México amplía las capacidades del Estado para alcanzar verdad, justicia y reparación para las víctimas.

El encuentro estuvo acompañado por funcionarios de ambas partes, incluyendo representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda y de organismos del sistema onusiano presentes en el país.

El contexto: una visita que llega cargada de presión

La reunión de Gobernación con Türk ocurre en uno de los momentos de mayor tensión entre México y los organismos internacionales de derechos humanos. El telón de fondo es la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, un mecanismo excepcional que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) utilizó por primera vez en la historia para escalar el caso de México ante la Asamblea General de la ONU.

El Comité señaló indicios fundados de que las desapariciones en el país se cometen de forma generalizada y sistemática y podrían configurar crímenes de lesa humanidad.

Frente a eso, el gobierno de Claudia Sheinbaum rechazó la metodología del informe, pero conformó un grupo interinstitucional —con la SRE, Gobernación, la FGR y la Secretaría de Seguridad— para revisar el documento y construir su respuesta oficial.

La secretaria de gobernación dialogó con Volker Türk en un encuentro marcado por la cooperación multilateral y el contexto de presiones internacionales sobre desapariciones y exigencias de justicia por parte de los colectivos civiles. ( X - @rosaicela_)

La sociedad civil, con otra agenda

Mientras el gobierno afinaba su postura institucional, más de 500 voces organizadas se adelantaron. La Fundación para la Justicia (FJEDD) entregó a Türk una carta suscrita por 104 colectivos de víctimas, 315 familias de desaparecidos y 78 organizaciones, en la que exigen que el Alto Comisionado respalde pública y explícitamente la decisión del CED.

Las cifras que respaldan esa exigencia son contundentes: más de 132 mil personas desaparecidas, más de 70 mil restos sin identificar y una tasa de impunidad que Amnistía Internacional cifra en 99.6%.

El diálogo, a prueba

La reunión de Gobernación con Türk es una pieza más de una semana que será determinante. El Alto Comisionado tiene pendientes encuentros con sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y familias de desaparecidos, lo que pondrá a prueba si el discurso de cooperación del gobierno mexicano se traduce en compromisos concretos o queda solo en buenas intenciones.