Embajada Británica en CDMX manda mensaje a ciudadanos tras balacera en Teotihuacán

Después de la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó dos personas muertas, la Embajada Británica en Ciudad de México compartió un mensaje para los ciudadanos en el que
“Estamos al tanto del tiroteo ocurrido hoy en el sitio turístico de las Pirámides de Teotihuacán. Si se encuentra en la zona, siga las instrucciones de las autoridades locales”, escribió la institución el 20 de abril, a través de sus redes sociales.
También subrayó el número de emergencias para los casos de sus connacionales, el cual está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana:
+52 (55) 1670 3200. Opción 1 para inglés y Opción 2 para español.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO...
Más Noticias
Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano cotiza ligeramente al alza tras cierre de cotización de este 20 de abril
Luego de la reactivación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, se registró una baja en los valores del billete verde con respecto a la jornada matutina de tipo de cambio de este lunes
Secretaría de Cultura colabora en investigación tras balacera en Teotihuacán
La dependencia, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, facilitó el trabajo de autoridades y mantiene coordinación para esclarecer los hechos
Balacera en Teotihuacán: SRE establece contacto con embajadas de Canadá y Colombia
El gobierno federal brinda seguimiento a personas afectadas, entre ellas dos mujeres colombianas, tras el incidente
Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex este martes 21 de abril
Cuáles son los autos que no circulan este martes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco
Revelan imágenes de las armas usadas por el hombre que realizó balacera en Teotihuacán
Hasta el momento el agresor no ha sido identificado
MÁS NOTICIAS