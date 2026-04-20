Embajada Británica en CDMX manda mensaje a ciudadanos tras balacera en Teotihuacán

(Infobae-Itzallana)

Después de la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, que dejó dos personas muertas, la Embajada Británica en Ciudad de México compartió un mensaje para los ciudadanos en el que

“Estamos al tanto del tiroteo ocurrido hoy en el sitio turístico de las Pirámides de Teotihuacán. Si se encuentra en la zona, siga las instrucciones de las autoridades locales”, escribió la institución el 20 de abril, a través de sus redes sociales.

También subrayó el número de emergencias para los casos de sus connacionales, el cual está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana:

+52 (55) 1670 3200. Opción 1 para inglés y Opción 2 para español.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...