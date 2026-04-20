México

Secretaría de Cultura colabora en investigación tras balacera en Teotihuacán

La dependencia, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, facilitó el trabajo de autoridades y mantiene coordinación para esclarecer los hechos

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La dependencia aseguró que seguirá informando sobre los avances del caso, en coordinación con las autoridades encargadas de la investigación.
La dependencia aseguró que seguirá informando sobre los avances del caso, en coordinación con las autoridades encargadas de la investigación.

La Secretaría de Cultura informó que colabora activamente en la investigación tras el ataque armado registrado este lunes 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde murieron al menos dos personas y varias más resultaron heridas.

La dependencia federal señaló que, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se brindaron todas las facilidades para el desarrollo de las labores de seguridad y procuración de justicia.

Secretaría de Cultura e INAH colaboran tras balacera en Teotihuacán

En un comunicado oficial, la Secretaría de Cultura lamentó los hechos ocurridos dentro de uno de los sitios patrimoniales más importantes del país y destacó que desde el primer momento se permitió el ingreso y actuación de corporaciones de seguridad.

La Secretaría de Cultura reiteró que dará seguimiento puntual a las investigaciones y mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el caso.
La Secretaría de Cultura reiteró que dará seguimiento puntual a las investigaciones y mantendrá informada a la opinión pública conforme avance el caso.

El INAH, encargado de la administración y resguardo del sitio, reiteró su disposición para contribuir con información y recursos que ayuden al esclarecimiento del caso, en coordinación con autoridades federales y estatales.

Coordinación con autoridades tras ataque en zona arqueológica

La dependencia federal indicó que mantiene comunicación permanente con instancias del Estado de México y con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, con el objetivo de dar seguimiento puntual a las investigaciones.

Este trabajo conjunto busca no solo esclarecer lo ocurrido, sino también reforzar las condiciones de seguridad en espacios culturales y turísticos de alta afluencia como Teotihuacán.

Hechos en Teotihuacán: lo que detonó la intervención institucional

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre realizó disparos contra visitantes en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna, provocando la muerte de una turista extranjera antes de quitarse la vida.

El incidente generó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia y seguridad.

El saldo fue de una mujer canadiense fallecida, varios lesionados de distintas nacionalidades y el agresor sin vida, quien presuntamente se suicidó tras realizar detonaciones en el lugar.

Mensaje de solidaridad de Cultura a víctimas de Teotihuacán

La Secretaría de Cultura expresó su solidaridad con las personas afectadas y extendió sus condolencias a familiares de las víctimas.

Asimismo, reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y con la protección del patrimonio cultural.

El organismo subrayó que continuará colaborando con las autoridades competentes para garantizar que se haga justicia y se mantenga la seguridad en los recintos históricos.

Investigación en curso y seguimiento institucional

Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar las circunstancias del ataque, mientras que la Secretaría de Cultura se mantiene atenta a los avances del caso y a las acciones implementadas por el Gabinete de Seguridad.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó una investigación a fondo y aseguró que su gobierno dará seguimiento puntual a la información oficial que se genere.

Acciones y postura de la Secretaría de Cultura tras los hechos

  • Permitió el acceso inmediato a fuerzas de seguridad en la zona arqueológica
  • Coordina acciones con autoridades del Estado de México y federales
  • Colabora a través del INAH en la entrega de información relevante
  • Expresó condolencias y solidaridad con víctimas y familiares
  • Reiteró su compromiso con el esclarecimiento del ataque
  • Mantiene seguimiento permanente a las investigaciones en curso

La Secretaría de Cultura enfatizó que continuará informando conforme se desarrollen las investigaciones, en coordinación con las autoridades responsables del caso.

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