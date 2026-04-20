México

IMSS Bienestar atiende a heridos de la balacera en Teotihuacán, entre ellos una menor de edad

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 12:00 hrs

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IMSS Bienestar atiende a heridos de la balacera en Teotihuacán, entre ellos una menor de edad (REUTERS/Alberto Fajardo)
IMSS Bienestar atiende a heridos de la balacera en Teotihuacán, entre ellos una menor de edad (REUTERS/Alberto Fajardo)

Este lunes 20 de abril se registró una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México. Ante esta situación, personal médico del IMSS Bienestar se encargó de atender a los heridos del incidente. A través de una tarjeta informativa precisó detalles sobre las personas que están siendo atendidas:

“IMSS Bienestar Informa que personal de salud brinda atención médica oportuna a siete personas tras el incidente registrado en Teotihuacán, Estado de México, entre ellas una persona menor de edad.Las y los pacientes son atendidos en el Hospital General de Axapusco, donde permanecen bajo valoración médica y seguimiento permanente, de acuerdo con su condición clínica. Del total de personas atendidas, cuatro presentan lesiones por arma de fuego, una persona presenta fractura, otra más es atendida por esguince y una más por crisis de ansiedad. IMSS Bienestar mantiene vigilancia médica sobre su evolución clínica y refrenda su compromiso de brindar atención oportuna y gratuita a toda la población”

**INFORMACIÓN EN DESARROLLLO

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