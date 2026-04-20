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Tren Suburbano - AIFA: por qué retrasaron la fecha de inauguración para el domingo 26 de abril

Claudia Sheinbaum reveló la nueva fecha para la apertura del servicio que partirá de Lechería con dirección al aeropuerto

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Han pasado 6 años desde que fue anunciado el proyecto del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA y la inauguración continúa aplazándose
Han pasado 6 años desde que fue anunciado el proyecto del Tren Suburbano de Buenavista al AIFA y la inauguración continúa aplazándose (Jesús Avilés / Infobae México)

Es un hecho, el Tren Suburbano que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será inaugurado este mes de abril. En un inicio, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el tramo Lechería - AIFA entraría en operaciones el 19 de abril; sin embargo, no se pudo realizar la apertura.

Este lunes 20 de abril, la presidenta encabezó su conferencia matutina y aclaró la razón por la cual no se realizó la inauguración del Tren Suburbano - AIFA, además, confirmó la nueva fecha de la apertura de este servicio que mejorará el tiempo de traslado de pasajeros del aeropuerto hasta Buenavista, en la Ciudad de México.

Esta obra, iniciada durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y heredada al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, afrontó diversos retrasos. Aunque la fecha inicial de apertura se programó para 2024, los trabajos se extendieron debido a retrasos por las manifestaciones de pobladores, en su última etapa se retrasó por los pendientes en la certificación técnica y ajustes en las pruebas de seguridad, según informó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado.

¿Cuándo abre el Tren Suburbano al AIFA y por qué se retrasó?

Claudia Sheinbaum, en una conferencia de prensa, anunció detalles sobre la fecha de inauguración del Tren Suburbano al AIFA y aclaró porqué no se inauguró el pasado domingo 19 de abril, fecha en la que se esperaba que empezara operaciones (X/ @Claudiashein)

Claudia Sheinbaum explicó que el próximo domingo 26 de abril se realizará la inauguración del Tren Suburbano, pondrá en marcha el tramo Lechería - AIFA, obra que tomó alrededor de cinco años su construcción. De manera breve, la mandataria aclaró que este domingo 19 de abril no se pudo inaugurar debido a su viaje a Madrid, España.

“Sí, va a ser este domingo … como salimos (a España), ya está listo. Lo vamos a hacer el próximo domingo. Ya están haciendo las pruebas y todos están invitados", sentenció.

Las autoridades federales informaron que Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, encabezarán la ceremonia de inauguración. El director general de la Agencia de Trenes, Andrés Lajous, confirmó el cierre de las inspecciones técnicas el 14 de abril tras realizar un recorrido en compañía de representantes de Banobras, Trenes MX, la Defensa Nacional y firmas contratistas.

Vista interior de una estación de tren moderna con un tren rojo y blanco en las vías, andenes amplios, pilares blancos y señalización luminosa de "TERMINAL AIFA" y "ANDEN PLATFORM 2"
Las modernas instalaciones de una estación del Tren Lechería-AIFA, que conectará con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se aprecian con un tren en vías y señalización visible. (Presidencia de la República)

Tiempo de traslado en el Tren Suburbano - AIFA y estaciones

Con la inauguración de esta nueva ferroviaria, el Tren Suburbano al AIFA hará un recorrido de 40 a 43 minutos. Las estaciones que comprenden el trayecto son en total:

  • Cuetamil
  • La Loma (Los Agaves)
  • Teyahualco
  • Prados Sur
  • Cajiga (Nextlalpan)
  • Xaltocan
  • AIFA

Otra información sobre el Tren Lechería - AIFA

  • Tiempo de viaje: 43 minutos exactos (trayecto completo desde Buenavista hasta el AIFA).
  • Frecuencia de paso: Un tren cada 15 minutos.
  • Velocidad promedio: 65 kilómetros por hora.
  • Capacidad por tren: 719 pasajeros por convoy.
  • Aforo estimado: 82 mil pasajeros diarios.
  • Flota disponible: 10 trenes asignados a esta ruta

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