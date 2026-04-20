México

Moenia por primera vez en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el trío synth-pop en su ‘Estamos Bien Tour’

Alfonso Pichardo, Alex ‘Midi’ y Jorge Soto llevarán su nueva música y trayectoria de nueve discos al Domo de Cobre después de presentarse en Vive Latino y Tecate Pa’l Norte

Guardar
Moenia confirma su primer concierto en el Palacio de los Deportes programado para el 24 de septiembre de 2026 (Ocesa)
Moenia confirma su primer concierto en el Palacio de los Deportes programado para el 24 de septiembre de 2026 (Ocesa)

Por primera vez, Moenia anuncia su concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 24 de septiembre de 2026, en el marco de su Estamos Bien Tour. Alfonso Pichardo, Alex ‘Midi’ y Jorge Soto presentarán en la Ciudad de México su reciente material, incluido el sencillo “Lo Prometí”, tras un inicio de año con más de 5 millones de reproducciones en YouTube y presencia en festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.

Preventa y Venta General para ver a Moenia en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para esta fecha en el Domo de Cobre arranca el 23 de abril a las 11:00 horas exclusivamente para clientes Banamex, según la información de la promotora; la venta general comenzará el 24 de abril tanto en taquillas como en ticketmaster.com.mx.

El trío de synth-pop suma este debut en uno de los recintos más emblemáticos del país a una trayectoria de nueve discos y más de 20 sencillos dentro del Top 10. Moenia inicia 2026 con la publicación de su álbum Temporal, consolidándose como referencia del género en Latinoamérica.

Ocesa.
El trío presentará su más reciente sencillo 'Lo Prometí' en el marco del Estamos Bien Tour en Ciudad de México (Ocesa)

Pioneros del pop electrónico de México para América Latina

Moenia es un grupo mexicano pionero del synth pop en español, formado oficialmente a inicios de los años noventa por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Juan Carlos Lozano. Su historia comienza antes, cuando Alfonso y Jorge, aún en secundaria, experimentan con sonidos electrónicos y fundan una banda llamada 5mentarios, influenciados por el auge del rock en español y la electrónica europea.

En 1992 graban su primer álbum, conocido como el “Disco Perdido”, aunque este material no logra difusión masiva. Tras cambios de integrantes, en 1996 lanzan su primer disco homónimo bajo el nombre Moenia, con el éxito “No puedo estar sin ti”, que los posiciona en la escena nacional.

Moenia
Moenia llega al Palacio de los Deportes tras superar cinco millones de reproducciones en YouTube durante 2026

Posteriormente, Alfonso Pichardo regresa como vocalista principal y el grupo consolida su alineación junto a Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega.

Moenia destaca por su estilo electrónico inspirado por bandas como Depeche Mode, Kraftwerk, Pet Shop Boys y New Order. A lo largo de tres décadas, han explorado diferentes matices del synth pop y el electropop en México, adaptando su sonido y experimentando con elementos acústicos y colaboraciones.

La venta de boletos para Moenia arrancará con preventa exclusiva Banamex el 23 de abril a las 11:00 horas
La venta de boletos para Moenia arrancará con preventa exclusiva Banamex el 23 de abril a las 11:00 horas

Entre sus canciones más reconocidas están “Manto estelar”, “Morir tres veces”, “No dices más”, “Estabas ahí”, “No importa que el sol se muera” y “Ni tú ni nadie”.

El grupo ha sido relevante por abrir el camino al género electrónico en el mainstream mexicano y por su capacidad de reinventarse, manteniéndose vigente en la industria. Han participado en tributos, festivales y giras internacionales, y en fechas recientes celebraron su 30 aniversario con presentaciones en festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, reafirmando su lugar como referentes del pop electrónico en Latinoamérica.

Temas Relacionados

MoeniaPalacio de los DeportesCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano cotiza ligeramente al alza tras cierre de cotización de este 20 de abril

Luego de la reactivación de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, se registró una baja en los valores del billete verde con respecto a la jornada matutina de tipo de cambio de este lunes

Precio del dólar hoy en México: Peso mexicano cotiza ligeramente al alza tras cierre de cotización de este 20 de abril

Embajada Británica en CDMX manda mensaje a ciudadanos tras balacera en Teotihuacán

“Estamos al tanto del tiroteo”, compartieron en sus canales oficiales

Embajada Británica en CDMX manda mensaje a ciudadanos tras balacera en Teotihuacán

Secretaría de Cultura colabora en investigación tras balacera en Teotihuacán

La dependencia, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, facilitó el trabajo de autoridades y mantiene coordinación para esclarecer los hechos

Secretaría de Cultura colabora en investigación tras balacera en Teotihuacán

Balacera en Teotihuacán: SRE establece contacto con embajadas de Canadá y Colombia

El gobierno federal brinda seguimiento a personas afectadas, entre ellas dos mujeres colombianas, tras el incidente

Balacera en Teotihuacán: SRE establece contacto con embajadas de Canadá y Colombia

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex este martes 21 de abril

Cuáles son los autos que no circulan este martes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula: qué autos no pueden transitar en CDMX y Edomex este martes 21 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

Autoridades repelen agresión en casa de seguridad en Tuxtla Gutiérrez: hay dos muertos y armas aseguradas

Estados Unidos anuncia restricciones de visa a 75 personas vinculadas al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Lucero en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y todo lo que tienes que saber

Lucero en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y todo lo que tienes que saber

¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? Pepe Aguilar es cuestionado y su respuesta aumenta sospechas

Integrante de Venga la Alegría rompe el silencio tras sobrevivir a golpiza de un chofer de aplicación

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

Alejandro Sanz en México 2026: ¿Cuándo y dónde inicia la preventa de boletos?

DEPORTES

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Querétaro vs Cruz Azul: cuándo y dónde ver el partido entre la Máquina y los Gallos Blancos de la jornada 16 en vivo

Ronaldinho se rinde ante México tras el Juego de Leyendas: “Vive en mi corazón”

José Ramón Fernández se disculpa por llamar dictadura al país: “Usé mal el término”

¿Me pueden sancionar si mi mascota no tiene ventilación adecuada? Esto dice la Ley Federal de Sanidad Animal

Real Madrid vs Alavés, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga