Moenia por primera vez en el Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el trío synth-pop en su ‘Estamos Bien Tour’

Moenia confirma su primer concierto en el Palacio de los Deportes programado para el 24 de septiembre de 2026 (Ocesa)

Por primera vez, Moenia anuncia su concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 24 de septiembre de 2026, en el marco de su Estamos Bien Tour. Alfonso Pichardo, Alex ‘Midi’ y Jorge Soto presentarán en la Ciudad de México su reciente material, incluido el sencillo “Lo Prometí”, tras un inicio de año con más de 5 millones de reproducciones en YouTube y presencia en festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte.

Preventa y Venta General para ver a Moenia en el Palacio de los Deportes

La preventa de boletos para esta fecha en el Domo de Cobre arranca el 23 de abril a las 11:00 horas exclusivamente para clientes Banamex, según la información de la promotora; la venta general comenzará el 24 de abril tanto en taquillas como en ticketmaster.com.mx.

El trío de synth-pop suma este debut en uno de los recintos más emblemáticos del país a una trayectoria de nueve discos y más de 20 sencillos dentro del Top 10. Moenia inicia 2026 con la publicación de su álbum Temporal, consolidándose como referencia del género en Latinoamérica.

El trío presentará su más reciente sencillo 'Lo Prometí' en el marco del Estamos Bien Tour en Ciudad de México (Ocesa)

Pioneros del pop electrónico de México para América Latina

Moenia es un grupo mexicano pionero del synth pop en español, formado oficialmente a inicios de los años noventa por Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Juan Carlos Lozano. Su historia comienza antes, cuando Alfonso y Jorge, aún en secundaria, experimentan con sonidos electrónicos y fundan una banda llamada 5mentarios, influenciados por el auge del rock en español y la electrónica europea.

En 1992 graban su primer álbum, conocido como el “Disco Perdido”, aunque este material no logra difusión masiva. Tras cambios de integrantes, en 1996 lanzan su primer disco homónimo bajo el nombre Moenia, con el éxito “No puedo estar sin ti”, que los posiciona en la escena nacional.

Moenia llega al Palacio de los Deportes tras superar cinco millones de reproducciones en YouTube durante 2026

Posteriormente, Alfonso Pichardo regresa como vocalista principal y el grupo consolida su alineación junto a Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega.

Moenia destaca por su estilo electrónico inspirado por bandas como Depeche Mode, Kraftwerk, Pet Shop Boys y New Order. A lo largo de tres décadas, han explorado diferentes matices del synth pop y el electropop en México, adaptando su sonido y experimentando con elementos acústicos y colaboraciones.

La venta de boletos para Moenia arrancará con preventa exclusiva Banamex el 23 de abril a las 11:00 horas

Entre sus canciones más reconocidas están “Manto estelar”, “Morir tres veces”, “No dices más”, “Estabas ahí”, “No importa que el sol se muera” y “Ni tú ni nadie”.

El grupo ha sido relevante por abrir el camino al género electrónico en el mainstream mexicano y por su capacidad de reinventarse, manteniéndose vigente en la industria. Han participado en tributos, festivales y giras internacionales, y en fechas recientes celebraron su 30 aniversario con presentaciones en festivales como Vive Latino y Tecate Pa’l Norte, reafirmando su lugar como referentes del pop electrónico en Latinoamérica.