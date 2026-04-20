¿Cuál es mejor? Estas son las diferencias entre la credencial INAPAM y la Tarjeta Dorada para adultos mayores

Esta es una guía sencilla para entender cuál opción se adapta mejor según el lugar donde vives y tus necesidades(FB/BienestarGro///suspeg)

En México, las personas adultas mayores cuentan con dos documentos principales de apoyo: la credencial INAPAM y la Tarjeta Dorada.

Ambos exigen 60 años cumplidos, pero se distinguen por el alcance territorial, los requisitos y el catálogo de beneficios que ofrecen.

Mientras la credencial INAPAM funciona como identificación oficial válida en todo el país y permite acceder a descuentos nacionales en salud, alimentación, transporte y servicios, la Tarjeta Dorada solo tiene validez dentro del estado de Guerrero.

Este programa estatal está dirigido únicamente a personas guerrerenses y busca complementar los apoyos federales.

El trámite para la credencial INAPAM está disponible durante todo el año en los módulos de Bienestar.

Los interesados pueden presentar pruebas de identidad, residencia y edad para recibir la credencial sin costo en cualquiera de las 32 entidades federativas.

En el caso de la Tarjeta Dorada, aunque permanece vigente para quienes ya la poseen, actualmente no hay convocatoria abierta para nuevos registros en 2026.

Los adultos mayores que deseen solicitarla deberán esperar el aviso de nuevas fechas oficiales para inscribirse, según detalla Milenio.

Ambas tarjetas exigen que los solicitantes presenten comprobantes de identidad, edad y domicilio, y el trámite se realiza presencialmente y sin costo.

Ambos documentos de apoyo para adultos mayores en México requieren que el solicitante tenga cumplidos al menos 60 años.

Beneficios de la Tarjeta Dorada

Hasta 35% de descuento en tenencia vehicular.

30% de descuento en trámites del Registro Público de la Propiedad y del Registro Civil.

Hasta 50% de descuento en expedición de licencias de conducir.

Descuentos en análisis clínicos, farmacias y consultas médicas en convenio con la UAGro.

Tarifas preferenciales o reducción en el transporte público de varios municipios.

Acceso gratuito a espacios culturales y recreativos como el Zoológico Zoochilpan.

Promociones y descuentos en más de 500 comercios afiliados en el estado.

Descuentos en el pago de servicios como agua y predial, dependiendo de la normativa local.

Beneficios de la credencial del INAPAM

Descuentos en transporte

Descuentos en salud

Descuentos en alimentación

Descuentos en servicios legales y administrativos

Descuentos en educación, cultura y entretenimiento

Descuentos en servicios y comercios diversos

Descuentos en pago de servicios

Acceso a programas sociales

¿Cómo tramitar la Tarjeta Dorada?

El trámite es presencial y gratuito.

Debes acudir a los módulos oficiales del Bienestar o al Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM), ubicado en Calle Francisco I. Madero 22, colonia Centro, Chilpancingo.

El horario de atención es de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

Para fechas de registro y actualizaciones, se recomienda revisar las convocatorias oficiales del programa o consultar los canales oficiales del gobierno estatal.

Documentos requeridos:

Identificación oficial vigente (INE al 200%, pasaporte o cédula profesional).

CURP actualizada (impresión reciente).

Acta de nacimiento legible.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Dos fotografías tamaño infantil, de frente y sin anteojos.

Teléfono de contacto.

En caso de registrar a un representante, llevar también su identificación, CURP y teléfono.

Gobierno de Guerrero

La Tarjeta Dorada busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, facilitando el acceso a servicios básicos y reduciendo el gasto en trámites y productos de primera necesidad.