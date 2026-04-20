México

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 19 de abril por fuerte incendio

Afectaciones viales, trayectos prolongados y cambios en el transporte colectivo exigirán que la ciudadanía anticipe sus recorridos habituales durante la contingencia

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Cierran carretera que conecta con la capital por fuerte siniestro este lunes 19 de abril (FOTO: LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO)
Cierran carretera que conecta con la capital por fuerte siniestro este lunes 19 de abril (FOTO: LUIS CARBAYO/CUARTOSCURO)

Un incendio de una recicladora clandestina en la zona federal de la colonia El Salado Xalostoc, en el municipio del Ecatepec, Estado de México provocó afectaciones a una principal autopista que conecta con la capital del país. Desde la madrugada del sábado 18 de abril, elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Movilidad del Edomex cerraron la carretera.

El cierre de la autopista Siervo de la Nación provocará afectaciones en la movilidad del Estado de México hacia la Ciudad de México. Autoridades estatales informaron que la suspensión del servicio del viaducto elevado, afectado por el incendio, no estará operando y se prevé que para el lunes 19 de abril permanezca bloqueada.

Autoridades interrumpirán el paso vehicular en ambos sentidos como respuesta al incendio de una recicladora clandestina registrado la noche del viernes 17 de abril en Ecatepec. La medida responde a daños estructurales detectados y tendrá un impacto inmediato en el tránsito y las rutas de transporte público en una de las vialidades clave del área metropolitana.

Este siniestro dañó un tramo a desnivel de la vialidad, por lo que peritos evalúan el alcance del daño. El cierre total tiene como objetivo garantizar la seguridad de los usuarios.

Detalles del cierre en la autopista Estado de México

AUTOPISTA URBANA SIERVO DE LA NACIÓN
La autopista urbana recorre 14 kms para conectar el AIFA con la CDMX (Ilustración: Jovani Pérez / Infobae México)

La clausura afecta aproximadamente 100 metros de la autopista Siervo de la Nación, también identificada como Eje Metropolitano Siervo de la Nación o Autopista Urbana Río de los Remedios - Venta de Carpio, una vialidad de 14 kilómetros que conecta Ecatepec con la capital del país. El incendio —que se extendió durante seis horas y consumió toneladas de plásticos y basura en unos 2 mil metros cuadrados— alcanzó una sección a desnivel cuya integridad estructural debe determinarse antes de reabrir el tránsito.

De acuerdo con Juan Hugo de la Rosa García, titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la autopista fue cerrada desde la noche en que inició el siniestro. Aunque se analiza la posibilidad de reabrir algunos tramos, la zona dañada permanecerá cerrada para el lunes y hasta que existan condiciones plenas de seguridad basadas en el dictamen de los expertos.

La clausura afecta aproximadamente 100 metros de la autopista Siervo de la Nación por fuerte incendio (FB)
La clausura afecta aproximadamente 100 metros de la autopista Siervo de la Nación por fuerte incendio (FB)

Rutas alternas ante el cierre vial del 20 de abril

Para disminuir el impacto en la movilidad, las autoridades mexiquenses han preparado la activación de rutas alternas a partir del 20 de abril, con la posibilidad de ponerlas en marcha desde la noche del domingo. La opción principal consiste en utilizar el Circuito Exterior Mexiquense para llegar a la zona de Las Américas, lo que permitirá desviar a quienes habitualmente recorren la autopista.

La autopista Siervo de la Nación es una vía estratégica que conecta al Edomex con la Ciudad de México y funge como acceso clave al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Miles de automovilistas y usuarios del Mexibús deberán buscar rutas alternas, lo que probablemente incremente la afluencia en vialidades como el Circuito Exterior Mexiquense y distintas rutas federales.

Esto podría ocasionar mayor tránsito y afectar las actividades diarias, la logística local y la economía de residentes, así como de proveedores y empresas de la región.

Durante el recorrido por la zona afectada, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss revisaron la magnitud del daño. Ambas coordinarán acciones entre los gobiernos estatal y municipal junto con la concesionaria, conformando una mesa de trabajo para evaluar las condiciones de la vialidad y determinar la recuperación del tramo afectado. El cierre preventivo, reiteraron, busca reducir riesgos para la población.

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