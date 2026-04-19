México

Cierran autopista Siervo de la Nación, un tramo fue alcanzado por incendio de recicladora clandestina

Protección Civil de Ecatepec auxilió en la zona con el apoyo de policías y Sedena

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La autopista Siervo de la Nación en Ecatepec quedó cerrada de manera total para evaluar su estructura tras permanecer expuesta seis horas al fuego durante el incendio de una recicladora clandestina en la zona federal de El Salado Xalostoc la noche del viernes y madrugada del sábado.

El cierre busca prevenir riesgos después de que el fuego alcanzó un tramo a desnivel de la carretera, que conecta el Circuito Exterior Mexiquense con la Ciudad de México y sirve como acceso al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Protección Civil de Ecatepec reportó que el muro de contención y la cimentación presentan daño por la alta temperatura, aunque falta un dictamen técnico completo que será elaborado y financiado por la empresa concesionaria de la autopista. Por ese motivo, autoridades estatales y municipales, en coordinación con la concesionaria, acordaron la suspensión provisional del tránsito.

Durante el operativo de emergencia, más de cien elementos policiales, así como la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional, participaron en el desalojo preventivo de decenas de personas y en la instalación de un perímetro de seguridad.

El incendio consumió toneladas de plásticos y basura acumulados en dos mil metros cuadrados bajo la autopista. Para sofocar el fuego y sus remanentes se utilizaron 26 pipas de agua tratada.

El siniestro afectó a tres domicilios; no hay registro de personas lesionadas, precisó la alcaldía de Ecatepec. Equipos de bomberos de Tlalnepantla, Coacalco, Valle de Chalco, Teotihuacán, Acolman y Chimalhuacán colaboraron con las labores de extinción durante seis horas continuas.

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Incendio provocó desalojo de habitantes de la zona

El incendio tuvo origen en un predio de aproximadamente dos mil metros cuadrados ubicado sobre la avenida Gran Canal del Desagüe en Ecatepec.

El fuego, que comenzó en los primeros minutos de este sábado, ha consumido principalmente plástico y residuos, según información del gobierno municipal. Por riesgo para la población, autoridades municipales, la Marina y la Sedena desalojaron a decenas de familias y establecieron un cerco de seguridad en la zona.

El personal de la Subdirección de Análisis de Riesgos de Protección Civil lleva a cabo una inspección para determinar la gravedad de las afectaciones, mientras la concesionaria elabora un dictamen estructural.

Hasta ahora, no se reportan personas lesionadas, pero tres viviendas han sido alcanzadas por el fuego.

Para sofocar completamente el incendio fue necesario el uso de 10 pipas de Servicios Públicos y 16 del organismo de agua de Ecatepec.

La atención de la emergencia se centra en evitar riesgos para la población, controlar el incendio y evaluar los posibles daños estructurales derivados de la ola de calor generada durante el evento.

El peligro de una recicladora clandestina

Las recicladoras clandestinas son centros de acopio y procesamiento de residuos que operan sin permisos ni licencias ambientales.

Estas instalaciones se localizan en zonas urbanas densas, donde acumulan materiales inflamables como plásticos y basura, lo que genera contaminación y aumenta el riesgo de incendios.

La ausencia de controles de seguridad en estos sitios expone a las personas y a las viviendas cercanas a daños estructurales y peligros para la salud.

Las recicladoras clandestinas suelen funcionar ocultamente para evitar la supervisión de autoridades ambientales y municipales.

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