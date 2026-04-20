Galletas de zanahoria: una alternativa fácil para postres caseros

Las galletas de zanahoria son bocados dulces y tiernos, hechos a base de zanahoria rallada, harina, huevos y azúcar. Su textura es suave, con un ligero toque crocante en el borde, y el sabor es delicado, con la zanahoria como protagonista. Se pueden personalizar con frutos secos o avena para sumar textura y sabor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 2 zanahorias medianas (aprox. 200 gr)
  2. 2 huevos
  3. 120 gr de azúcar
  4. 100 gr de manteca
  5. 220 gr de harina 0000
  6. 1 cucharadita de polvo de hornear
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  8. 1 pizca de sal
  9. Opcional: 50 gr de nueces o almendras picadas

Cómo hacer galletas de zanahoria, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C y forrar una placa con papel manteca.
  2. Rallar la zanahoria finamente y reservar.
  3. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
  4. Agregar los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada incorporación. Perfumar con la esencia de vainilla.
  5. Añadir la zanahoria rallada y mezclar.
  6. Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporar de a poco a la mezcla húmeda, sin batir de más.
  7. Sumar los frutos secos si se desea.
  8. Tomar la masa con una cuchara y formar porciones sobre la placa, dejando espacio entre cada una.
  9. Hornear durante 18 a 20 minutos o hasta que estén apenas doradas en los bordes.
  10. Retirar, dejar enfriar unos minutos en la placa y luego pasar a una rejilla.
Consejos técnicos:

  • No sobrebatir la masa después de agregar la harina para que las galletas queden tiernas.
  • Dejar enfriar completamente para lograr la textura ideal.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 20 galletas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95 kcal
  • Grasas: 4 gr
  • Carbohidratos: 13 gr
  • Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En recipiente hermético y en el congelador, duran hasta 7 días. Se pueden freezar hasta 2 meses (se recomienda intercalar papel manteca entre capas).

¿Cómo mejorar las galletas de zanahoria?

  • Añadir nueces picadas (nuez, almendra, pecana)
  • Incluir pasas o arándanos secos
  • Mezclar chispas de chocolate oscuro
  • Incorporar coco rallado
  • Espolvorear semillas de chía o linaza
  • Cubrir con glaseado de queso crema ligero
  • Agregar trozos de piña o manzana deshidratada
  • Usar avena para más fibra
  • Decorar con semillas de girasol o calabaza
  • Añadir jengibre rallado para dar un toque especiado

Las galletas de zanahoria pueden ser una opción saludable si se preparan con ingredientes integrales, poca azúcar y grasas saludables. La zanahoria aporta fibra, vitamina A y antioxidantes, mientras que ingredientes como nueces, semillas y avena suman proteínas, grasas buenas y más fibra. Sin embargo, la cantidad de azúcar, mantequilla y el tipo de harina determinan qué tan sanas son. Con moderación y adaptaciones adecuadas, pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

