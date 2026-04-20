Galletas de zanahoria: una alternativa fácil para postres caseros

Las galletas de zanahoria son bocados dulces y tiernos, hechos a base de zanahoria rallada, harina, huevos y azúcar. Su textura es suave, con un ligero toque crocante en el borde, y el sabor es delicado, con la zanahoria como protagonista. Se pueden personalizar con frutos secos o avena para sumar textura y sabor.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 2 zanahorias medianas (aprox. 200 gr)
- 2 huevos
- 120 gr de azúcar
- 100 gr de manteca
- 220 gr de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Opcional: 50 gr de nueces o almendras picadas
Cómo hacer galletas de zanahoria, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y forrar una placa con papel manteca.
- Rallar la zanahoria finamente y reservar.
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
- Agregar los huevos uno a uno, batiendo bien tras cada incorporación. Perfumar con la esencia de vainilla.
- Añadir la zanahoria rallada y mezclar.
- Tamizar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporar de a poco a la mezcla húmeda, sin batir de más.
- Sumar los frutos secos si se desea.
- Tomar la masa con una cuchara y formar porciones sobre la placa, dejando espacio entre cada una.
- Hornear durante 18 a 20 minutos o hasta que estén apenas doradas en los bordes.
- Retirar, dejar enfriar unos minutos en la placa y luego pasar a una rejilla.
Consejos técnicos:
- No sobrebatir la masa después de agregar la harina para que las galletas queden tiernas.
- Dejar enfriar completamente para lograr la textura ideal.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Aproximadamente 20 galletas medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95 kcal
- Grasas: 4 gr
- Carbohidratos: 13 gr
- Proteínas: 2 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En recipiente hermético y en el congelador, duran hasta 7 días. Se pueden freezar hasta 2 meses (se recomienda intercalar papel manteca entre capas).
¿Cómo mejorar las galletas de zanahoria?
- Añadir nueces picadas (nuez, almendra, pecana)
- Incluir pasas o arándanos secos
- Mezclar chispas de chocolate oscuro
- Incorporar coco rallado
- Espolvorear semillas de chía o linaza
- Cubrir con glaseado de queso crema ligero
- Agregar trozos de piña o manzana deshidratada
- Usar avena para más fibra
- Decorar con semillas de girasol o calabaza
- Añadir jengibre rallado para dar un toque especiado
Las galletas de zanahoria pueden ser una opción saludable si se preparan con ingredientes integrales, poca azúcar y grasas saludables. La zanahoria aporta fibra, vitamina A y antioxidantes, mientras que ingredientes como nueces, semillas y avena suman proteínas, grasas buenas y más fibra. Sin embargo, la cantidad de azúcar, mantequilla y el tipo de harina determinan qué tan sanas son. Con moderación y adaptaciones adecuadas, pueden formar parte de una alimentación equilibrada.