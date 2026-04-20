México

Pase UAM 2026: este es el plantel de licenciatura que se suma al proceso

La institución ofrece 74 carreras para estudiantes de CONALEP y Colegio de Bachilleres

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Jóvenes y la mascota de la UAM (pantera negra) en evento al aire libre. Todos sostienen balones de fútbol amarillos. Un edificio con un mural se ve en el fondo
Estudiantes de Colegio de Bachilleres y CONALEP se divierten con la mascota de la UAM en un evento de promoción para la Convocatoria de Ingreso Pase UAM 2026. (FB/lauammx)

El pase UAM 2026 incluirá a todas las sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana en esta ocasión.

Cabe recordar que en 2025, que fue la primera edición del pase, no se sumó la sede en Xochimilco.

Este año, el total de licenciaturas ofertadas para estudiantes de sexto semestre del Colegio de Bachilleres y CONALEP es 74.

Planteles de la UAM que participan en el pase 2026

  • UAM Iztapalapa
  • UAM Lerma
  • UAM Aztapotzalco
  • UAM Cuajimalpa
  • UAM Xochimilco
Vista exterior del campus de la UAM con un gran grupo de personas sentadas en el césped, flanqueando un letrero blanco y azul que dice "SOY UAM". Se ven edificios modernos y árboles al fondo
UAM Xochimilco se suma al pase (FB/lauammx)

Qué carreras ofrece la UAM Xochimilco

  • Licenciatura en Agronomía
  • Licenciatura en Biología
  • Licenciatura en Enfermería 
  • Licenciatura en Estomatología 
  • Licenciatura en Medicina 
  • Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
  • Licenciatura en Nutrición Humana
  • Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica
  • Licenciatura en Administración
  •  Licenciatura en Comunicación Social
  •  Licenciatura en Economía
  •  Licenciatura en Política y Gestión Social 
  •  Licenciatura en Psicología
  •  Licenciatura en Sociología
  • Licenciatura en Arquitectura
  •  Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica 
  •  Licenciatura en Diseño Industrial
  •  Licenciatura en Planeación Territorial 

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