Pase UAM 2026: este es el plantel de licenciatura que se suma al proceso

Estudiantes de Colegio de Bachilleres y CONALEP se divierten con la mascota de la UAM en un evento de promoción para la Convocatoria de Ingreso Pase UAM 2026. (FB/lauammx)

El pase UAM 2026 incluirá a todas las sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana en esta ocasión.

Cabe recordar que en 2025, que fue la primera edición del pase, no se sumó la sede en Xochimilco.

Este año, el total de licenciaturas ofertadas para estudiantes de sexto semestre del Colegio de Bachilleres y CONALEP es 74.

Planteles de la UAM que participan en el pase 2026

UAM Iztapalapa

UAM Lerma

UAM Aztapotzalco

UAM Cuajimalpa

UAM Xochimilco

UAM Xochimilco se suma al pase (FB/lauammx)

Qué carreras ofrece la UAM Xochimilco

Licenciatura en Agronomía

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Estomatología

Licenciatura en Medicina

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Licenciatura en Nutrición Humana

Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Comunicación Social

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Política y Gestión Social

Licenciatura en Psicología

Licenciatura en Sociología

Licenciatura en Arquitectura

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Licenciatura en Diseño Industrial

Licenciatura en Planeación Territorial