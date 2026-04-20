Pase UAM 2026: este es el plantel de licenciatura que se suma al proceso

El pase UAM 2026 incluirá a todas las sedes de la Universidad Autónoma Metropolitana en esta ocasión.
Cabe recordar que en 2025, que fue la primera edición del pase, no se sumó la sede en Xochimilco.
Este año, el total de licenciaturas ofertadas para estudiantes de sexto semestre del Colegio de Bachilleres y CONALEP es 74.
Planteles de la UAM que participan en el pase 2026
- UAM Iztapalapa
- UAM Lerma
- UAM Aztapotzalco
- UAM Cuajimalpa
- UAM Xochimilco
Qué carreras ofrece la UAM Xochimilco
- Licenciatura en Agronomía
- Licenciatura en Biología
- Licenciatura en Enfermería
- Licenciatura en Estomatología
- Licenciatura en Medicina
- Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Licenciatura en Nutrición Humana
- Licenciatura en Química Farmacéutica Biológica
- Licenciatura en Administración
- Licenciatura en Comunicación Social
- Licenciatura en Economía
- Licenciatura en Política y Gestión Social
- Licenciatura en Psicología
- Licenciatura en Sociología
- Licenciatura en Arquitectura
- Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
- Licenciatura en Diseño Industrial
- Licenciatura en Planeación Territorial
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