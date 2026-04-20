Marcelo Ebrard recibe a Jaimeson Greer, representante de Estados Unidos para revisar el T-MEC

Marcelo Ebrard recibió a Jaimeson Greer, líder de la USTR, para abordar comercio internacional. Crédito: X/@m_ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía, informó este 19 de abril que recibió en México a Jaimeson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos.

El secretario de Economía anunció que mañana comenzarán con Greer conversaciones enfocadas en la revisión del T-MEC.

Ebrard publicó en su cuenta de X: “Di la bienvenida a Jaimeson Greer, titular de USTR, con quien sostendremos mañana conversaciones para la revisión del TMEC. Bienvenido”.

Ebrard explica en sus redes sociales la importancia de llegar a un acuerdo con el T-MEC

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, dijo que México es el principal exportador e importador de Estados Unidos. Crédito: X/@m_ebrard

Marcelo Ebrard afirmó este 19 de abril que mantener un acuerdo comercial sólido con Estados Unidos es esencial para proteger millones de empleos y el funcionamiento de miles de empresas mexicanas.

El funcionario aseguró que el 85% del comercio de México depende de la relación bilateral con Estados Unidos y destacó la importancia de preservar lo logrado en los 40 años del tratado de libre comercio, según un video difundido en sus redes sociales.

Ante el escenario de renegociación del T-MEC, Ebrard explicó que las prioridades en la mesa son que “protejamos a nuestras industrias y a todo lo que significa todo lo que hemos construido en estos 40 años del tratado de libre comercio”.

El secretario advirtió que, aunque “siempre hay riesgos”, el Gobierno de México prioriza el diálogo y la cooperación económica como vía para garantizar la estabilidad regional.

En dicho mensaje, Ebrard enfatizó que “México es el principal exportador e importador de los Estados Unidos”, por lo que considera estratégico alcanzar acuerdos firmes que fortalezcan la relación. El funcionario concluye que el tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá “va a sobrevivir”.

Ebrard y Greer se reunieron en marzo para iniciar las renegociaciones del T-MEC

El comercio trilateral bajo el T-MEC supera los 2 mil 562 millones de dólares diarios y sostiene más de 56 millones de empleos en América del Norte. Foto: X/@m_ebrard

Marcelo Ebrard y el Jamieson Greer abrieron el pasado 18 de marzo el proceso de revisión del T-MEC con la exigencia mexicana de eliminar los aranceles unilaterales de Estados Unidos y reforzar la integración regional, en un contexto donde el 78.5% de los sectores económicos del país respalda renovar el acuerdo.

Desde 1994, cuando el TLCAN entró en vigor, el intercambio regional se multiplicó casi por cinco. El volumen diario de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá rebasa los 2 mil 562 millones de dólares —lo que equivale a 1.8 millones de dólares cada minuto— mientras que alrededor de 56.2 millones de puestos de trabajo dependen de la continuidad de este flujo.

El 40% del valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos integra componentes producidos en ese mismo país. El dato desmonta en parte el discurso proteccionista impulsado por Washington, ya que revela una lógica de producción compartida más que una competencia desleal entre ambos países.

La consulta pública nacional que la Secretaría de Economía realizó en 32 estados incluyó 30 sectores económicos. El resultado: el 78.5% de los sectores encuestados avala la renovación del T-MEC, aunque exige modificar puntos sensibles. Así lo remarcó Marcelo Ebrard, quien difundió los resultados poco antes de esta primera reunión y señala tres líneas principales:

El primer eje busca reducir la dependencia de importaciones con reglas claras de producción regional y plazos definidos. El segundo se concentra en modernizar las reglas de origen para fortalecer la competencia global sin generar distorsiones internas. El tercero apunta a blindar la seguridad económica regional ante la volatilidad de las cadenas globales de suministro marcada por tensiones geopolíticas.