Cine gratuito en CDMX en el festival CÁCARO: ¿Dónde y cuándo?

El Festival C.Á.C.A.R.O. ofrece funciones gratuitas de cine para toda la Ciudad de México del 18 al 26 de abril.| (Arthaus)

¡Prepara las palomitas! A partir de este domingo 19 de abril disfrutamos del segundo día del Festival C.Á.C.A.R.O. (Creando Acceso al Cine, al Arte y a la Representación Original).

Este evento, conocido cariñosamente como “La pachanga del cine mexicano”, tiene el gran objetivo de que todas y todos en la Ciudad de México puedan disfrutar del séptimo arte desde la comodidad de sus entornos, abarcando sedes específicas en las 16 alcaldías.

¿De qué trata “La pachanga del cine mexicano”?

El festival ofrece funciones de entrada libre del sábado 18 al domingo 26 de abril de este año. Es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, coordinada a través de PROCINECDMX y la Comisión de Filmaciones (CFILMA).

El festival impulsa el acceso al arte y la representación del cine nacional. (Festival Cácaro)

Su misión principal es materializar tu derecho humano al acceso a la cultura y garantizar que el cine sea verdaderamente un bien público, alejándolo de la lógica del consumo exclusivo. Más que solo llenar salas, el festival busca transformar la exhibición en un ejercicio de libertad, donde la gratuidad y la calidad garanticen que la pantalla sea un territorio compartido, fomentando espectadores activos y fortaleciendo nuestra identidad.

Por cierto, el nombre del festival es un merecido homenaje al oficio del proyeccionista, ese querido “cácaro” que históricamente ha custodiado la luz en la oscuridad de las salas.

¿Qué funciones se pueden ver?

Para que armes tu maratón, debes saber que el festival está dividido en cinco secciones increíbles:

Gayola: Cortometrajes PROCINE.

Palco (Nuestra Mirada): Cine con memoria para rendir homenaje a la herencia visual nacional y latinoamericana.

Funciones especiales: Obras que nos permiten habitarnos en la alteridad y explorar las inquietudes del presente.

Luneta: Una muestra representativa y plural del cine mexicano contemporáneo.

Competencia, Imágenes jóvenes: Plataforma para el talento emergente y estudiantes de cine, dividida en las categorías Visceral, Sintético, Radicales Libres y Largometrajes.

En secciones como Luneta o las Funciones especiales, podrás encontrar obras maravillosas como Vainilla, El Guardián, Ángeles, El diablo fuma y Frankelda, las cuales ejemplifican la gran riqueza temática de nuestra cinematografía actual.

Joyas imperdibles: La pasión según Berenice y Kilómetro 31

A través de la sección Palco, el festival rescata películas fundamentales para asegurar que las nuevas generaciones reconozcan nuestra historia visual. Aquí te dejamos dos proyecciones que no te puedes perder:

La pasión según Berenice (Jaime Humberto Hermosillo, 1976): A cincuenta años de su estreno, se proyecta en versión 35mm como la Gala del festival el lunes 20 de abril en la Cineteca Nacional Xoco. Esta cinta propuso una mirada distinta sobre el deseo contenido y la presión social impuesta sobre las mujeres. Verla hoy es dialogar con tensiones que, lamentablemente, siguen presentes.

La Cineteca se localiza en Av. México-Coyoacán, No. 389, Col. Xoco, CDMX (Cineteca Nacional)

Kilómetro 31 (Rigoberto Castañeda, 2006): A dos décadas de su estreno, esta película se proyecta en un escenario inmejorable: el Museo Panteón de San Fernando, el viernes 24 de abril a las 21:00 h. Fue una apuesta visual increíble que entendió el terror como un espacio de atmósfera, convirtiendo a la CDMX (y su Desierto de los Leones) en el personaje central. (También podrás disfrutar de cintas icónicas como El laberinto del fauno en esta misma sección).

¿Cómo consultar la cartelera exacta?

¡Elige la película que más te llame la atención! Conocer toda la oferta de CÁCARO es súper fácil:

Ingresa al programa completo en el siguiente enlace: cineenlaciudad.cdmx.gob.mx/cacaro/ Al entrar, encontrarás las cinco secciones que te mencionamos arriba. Da clic en la sección de tu interés y el sistema te mostrará las películas disponibles. Al elegir una película en particular, se desplegará de inmediato la fecha, el horario y la sede donde se proyectará.

¡No faltes! Únete a este encuentro donde la imagen en movimiento es un patrimonio común y el cine, un derecho irrenunciable para todas y todos los capitalinos.