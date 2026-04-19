María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

María José anuncia un nuevo concierto como parte de su gira 'Ahora o Nunca' en el Auditorio Nacional, despertando gran expectativa entre sus seguidores. - (Instagram/@lajosa)

María José, conocida como “La Josa”, vuelve a encender los reflectores con el anuncio de un nuevo concierto en el Auditorio Nacional. La artista continúa consolidando su gira “Ahora o Nunca”, que se ha convertido en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El espectáculo está programado para el jueves 6 de agosto, una fecha que ya genera expectativa entre sus seguidores. Este anuncio llega después de una serie de presentaciones exitosas que han reafirmado su capacidad de convocatoria.

Con este nuevo show, la cantante alcanza una cifra destacada dentro del llamado “Coloso de Reforma”, posicionándose como una de las artistas femeninas con mayor presencia en ese escenario.

Fechas, preventa y venta general de boletos

La presentación de 'La Josa' está programada para el jueves 6 de agosto, una fecha clave dentro de la agenda musical en la Ciudad de México. - (Ocesa)

La preventa de entradas comenzará el lunes 20 de abril a partir de las 11:00 de la mañana, en una fase exclusiva para tarjetahabientes Banamex. Se espera alta demanda, considerando los antecedentes recientes de la gira.

La venta general iniciará al día siguiente, martes, en el mismo horario. Los boletos estarán disponibles tanto en plataformas digitales como en taquillas del recinto, facilitando el acceso para distintos tipos de público.

Este esquema de venta sigue la dinámica habitual de grandes conciertos, donde la rapidez suele ser clave para asegurar un lugar en uno de los eventos más esperados del año.

Precios estimados y zonas disponibles

La venta de boletos para María José iniciará con una preventa exclusiva para tarjetahabientes el lunes 20 de abril a partir de las 11:00 horas. (Instagram/@lajosa)

Aunque los costos oficiales pueden variar, se tiene como referencia los rangos manejados en presentaciones anteriores de la misma gira. Las zonas preferentes suelen ubicarse entre los boletos más altos, con precios que rondan los 2,300 pesos.

Las secciones intermedias, como luneta y balcón, ofrecen alternativas con costos más accesibles, mientras que los niveles superiores presentan opciones que permiten mayor alcance para distintos presupuestos que van desde los 300 hasta los 700 pesos.

Es importante considerar que estos montos no incluyen cargos por servicio, por lo que el precio final puede incrementarse al momento de la compra.

Un récord que confirma su conexión con el público

En 2025, María José llenó cinco fechas consecutivas en el Auditorio Nacional, confirmando su éxito y conexión con miles de fans en México. (Jovani Pérez/ Infobae)

El regreso de María José al escenario no es casualidad. Durante el último año, la intérprete ha recorrido diversas ciudades, fortaleciendo su relación con el público y manteniendo una agenda constante.

Uno de los momentos más relevantes ocurrió a finales de 2025, cuando logró llenar cinco fechas consecutivas en menos de un mes. Este logro marcó un precedente importante dentro de su trayectoria como solista.

Con 25 presentaciones acumuladas en ese escenario, su historia con el Auditorio Nacional refleja constancia y una respuesta firme de sus fans, quienes han convertido cada concierto en una experiencia multitudinaria.