Beba Montes responde a su madre tras acusaciones de prostitución: “Lo hice con las razones que yo tenía en ese momento”

La disputa entre Beba Montes y su madre, Crista Montes, se intensificó tras polémicas declaraciones familiares expuestas en redes sociales. - (Instagram)

En redes sociales, Beba Montes decidió exponer su versión de los hechos y abordó sin reservas los temas más delicados relacionados con su familia. Su postura pública intensificó la atención sobre el conflicto que mantenía con su madre, Crista Montes.

El origen de la disputa se remonta a una entrevista en la que Crista Montes lanzó una afirmación que generó controversia: “Es la peor inversión tener hijos”. Esta declaración encendió el debate y marcó el inicio de un intercambio de señalamientos entre madre e hija.

Lo que comenzó como una diferencia privada pronto se convirtió en un enfrentamiento mediático, con reacciones divididas en la opinión pública. La controversia expuso temas sensibles del pasado familiar y consolidó la tensión entre ambas, sumando a la discusión a la también hermana, Gala Montes.

Las acusaciones que encendieron la polémica

Crista Montes generó controversia al afirmar en una entrevista que ‘es la peor inversión tener hijos’, desatando el enfrentamiento con Beba Montes. - (Instagram/@sargentomatute)

La controversia se intensificó cuando los comentarios de Crista Montes se hicieron públicos, sacando a la luz aspectos íntimos que habitualmente quedaban fuera del escrutinio mediático. La exposición de detalles privados contribuyó a agravar la situación y generó una mayor atención sobre la familia.

Durante una entrevista exclusiva con TV Notas, Crista Montes insinuó que su hija habría estado involucrada en la prostitución mientras, según su versión, decía cuidarla durante una enfermedad. Estas declaraciones provocaron una ola de críticas y aumentaron la presión mediática sobre ambas.

Además de dicha acusación, Crista Montes cuestionó abiertamente la capacidad de Beba como madre y puso en duda sus decisiones personales, dejando en evidencia un distanciamiento familiar que venía gestándose desde tiempo atrás.

La respuesta de Beba: sin filtros y con postura firme

La familia Montes quedó en el centro del debate público luego de que se revelaran temas personales y enfrentamientos entre madre e hijas. - . (Instagram)

Frente a las acusaciones, Beba Montes no evadió el tema. En su mensaje, dejó clara su postura: no piensa justificar su pasado ni permitir que se utilice para desacreditarla.

Aunque no entró en detalles explícitos, sí dejó entrever que tomó decisiones difíciles para sostener a su hija, defendiendo su derecho a hacerlo sin vergüenza.

Además, criticó que su madre haga públicos estos conflictos, argumentando que esto solo genera más daño. Para ella, el problema no es nuevo, sino una dinámica que se ha repetido con el tiempo.

Una ruptura que parece no tener reconciliación cercana

El contraste entre Beba y Crista Montes en torno a la maternidad refleja posturas opuestas sobre el rol emocional y material en la crianza. -(Instagram)

Señala el estigma que enfrentan quienes intentan alejarse de familiares que les han hecho daño, especialmente cuando se trata de la madre: “Es muy difícil en esta sociedad alejarte o hacer contacto cero con tu mamá, porque la sociedad te condena. Y es como: ‘Es que es tu mamá, es que...’. Exacto, es mi mamá. Y mi mamá fue quien me vendió a una revista para que me atacaran”.

Montes también comparte que su identidad como lesbiana ha sido minimizada por su entorno, pero para ella es fundamental expresarlo. Afirma que no se avergüenza de su pasado y envía un mensaje de aliento a quienes atraviesan situaciones parecidas: “No tienes nada de qué arrepentirte y mucho menos de qué avergonzarte. Eres una gran persona”.

Montes enfatiza que no debe justificarse por sus decisiones y que cada quien tiene razones para actuar como lo hace. Llama a terminar con el juicio y la exposición pública de situaciones personales, y agradece el apoyo recibido de otras mujeres en circunstancias similares.

Beba Montes también abordó la maternidad desde una perspectiva distinta a la de su madre, afirmando que el acompañamiento emocional es tan fundamental como proveer lo material. Esta postura contrasta con la de Crista Montes, quien ha manifestado arrepentimiento por haber tenido hijas.