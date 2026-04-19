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Cuáles son los beneficios de beber agua antes de dormir y qué cantidad se recomienda

Un pequeño vaso en la noche podría marcar diferencia en cómo te sientes al despertar, según nuevas recomendaciones de expertos en bienestar

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Una persona sentada junto a la cama, sosteniendo un vaso de agua en la mano, con otro vaso, un teléfono y un libro en la mesita de noche iluminada.
Una persona bebe agua de un vaso al lado de su cama en una habitación con poca luz, preparándose para dormir y mantener una hidratación adecuada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hábito de beber agua antes de dormir genera interés entre especialistas y personas preocupadas por la salud. Este sencillo gesto puede influir en procesos corporales como la hidratación, la circulación y la prevención de molestias nocturnas.

Diversos estudios señalan que mantener un consumo adecuado de agua por la noche contribuye al bienestar general, aunque advierten sobre la importancia de no excederse.

La cantidad y el momento en que se ingiere agua resultan claves para aprovechar sus beneficios sin afectar la calidad del sueño.

Primer plano de un vaso de agua con una rodaja de limón en una mesita de noche de madera, con una persona durmiendo en segundo plano.
Beber agua antes de dormir promueve la hidratación nocturna y apoya el bienestar corporal, según especialistas en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de beber agua antes de dormir

Beber agua antes de dormir puede tener algunos beneficios para la salud, aunque también existen recomendaciones sobre la cantidad y el momento adecuado para evitar molestias nocturnas.

De acuerdo con la National Sleep Fundation, entre los posibles beneficios se encuentran:

  • Hidratación: Mantiene el cuerpo hidratado durante el tiempo de sueño, cuando no se consume ningún líquido por varias horas.
  • Mejor función corporal: Una hidratación adecuada apoya funciones como la digestión, la circulación y la temperatura corporal.
  • Prevención de calambres musculares: Tomar agua antes de dormir puede ayudar a reducir la aparición de calambres musculares nocturnos.
  • Apoyo a procesos de desintoxicación: El agua facilita la eliminación de toxinas a través del sistema renal durante la noche.

Sin embargo, beber demasiada agua justo antes de dormir podría provocar interrupciones en el sueño por la necesidad de ir al baño.

Para la mayoría de las personas, es recomendable mantener una hidratación constante durante el día y beber un vaso pequeño de agua antes de dormir si sienten sed.

Una mujer sentada en la cama bebe agua de un vaso. La habitación está oscura, con una lámpara de noche encendida en la mesita de luz junto a la ventana.
Un vaso pequeño de agua antes de acostarse ayuda a prevenir calambres musculares durante la noche y favorece el descanso.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cantidad de agua se recomienda tomar antes de dormir

No existe una cantidad exacta universal recomendada de agua para tomar antes de dormir, ya que depende de las necesidades y condiciones de cada persona. Sin embargo, especialistas suelen sugerir lo siguiente:

  • Un vaso pequeño (aproximadamente 150 a 250 mililitros) es suficiente si tienes sed antes de acostarte.
  • Evita tomar grandes cantidades de agua justo antes de dormir, para no interrumpir el sueño por la necesidad de orinar durante la noche.
  • La mayor parte de la hidratación debe hacerse durante el día.

Factores como la edad, el clima, la actividad física, el estado de salud y si tomas medicamentos diuréticos pueden influir en la cantidad adecuada para cada persona.

En resumen, si tienes sed antes de dormir, un vaso pequeño de agua es suficiente para mantenerte hidratado sin afectar tu descanso.

Los beneficios de tomar agua al despertar

Por su parte, beber agua al despertar también ofrece varios beneficios respaldados por especialistas en nutrición y salud. Entre los principales destacan:

  • Rehidratación inmediata: Durante el sueño, el cuerpo pasa varias horas sin recibir líquidos. Tomar agua al iniciar el día ayuda a recuperar el nivel de hidratación óptimo.
  • Estimulación del metabolismo: Ingerir agua en ayunas puede activar el metabolismo y facilitar la digestión a lo largo del día.
  • Eliminación de toxinas: El agua apoya el trabajo de los riñones y contribuye a la eliminación de desechos acumulados durante la noche.
  • Mejor función cerebral: Una hidratación adecuada desde temprano favorece la concentración, la memoria y el rendimiento mental.
  • Preparación del sistema digestivo: Tomar agua ayuda a preparar el estómago y los intestinos para la ingesta de alimentos.

Estos beneficios se logran con uno o dos vasos de agua al despertar, antes del desayuno. La cantidad puede ajustarse según las necesidades de cada persona.

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