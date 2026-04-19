México

Edomex propone hasta 65 años de prisión por violencia ácida: qué dice la nueva ley

La reforma contempla atención médica, rehabilitación física y apoyo social y laboral a las víctimas de ataques con sustancias corrosivas

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ataque con ácido, ataques en Puebla
Las iniciativas impulsadas por Morena y la Fundación Carmen Sánchez buscan medidas de protección y reparación para las víctimas de violencia ácida. | Foto: cortesia Fundación Carmen Sánchez MX

En comisiones unidas del Congreso mexiquense, diputadas y diputados locales acordaron conjuntar el estudio de las iniciativas de las legisladoras Zaira Cedillo y Nelly Brigida, de Morena, y de la Fundación Carmen Sánchez, para tipificar la violencia ácida o química.

Las iniciativas buscan castigos más severos para las personas culpables, así como medidas de protección y reparación para las víctimas. En reunión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense, se concordó en que es necesario que esta forma de violencia sea reconocida como autónoma explícitamente en el marco normativo, para que los casos no se procesen como lesiones o violencia familiar.

¿En qué consiste la propuesta?

Tras exponer su iniciativa, Nelly Brigida puntualizó que esta violencia no debe entenderse como una lesión física agravada, sino como una conducta autónoma que busca la anulación de identidad y la muerte social de las mujeres. Recordó que su propuesta castigaría con hasta 65 años de prisión las agresiones con ácido u otras sustancias corrosivas, químicas o cáusticas cuando deriven en la muerte o suicidio.

Zaira Cedillo indicó que la omisión legal actualmente impide que las víctimas accedan a una atención integral y a una reparación, lo cual genera impunidad. Resaltó que establecería medidas de protección, atención médica inmediata, rehabilitación física y psicológica, apoyo para integración social y laboral.

Selina Trujillo admitió que no basta con incrementar las penas de prisión y puntualizó que la persona agresora debería garantizar la reparación del daño mediante incautación de bienes o congelación de cuentas bancarias.

En Perú, la mitad de las mujeres víctimas de violencia de pareja tiene menor intención de ser madre| Foto: Gemini IA
En Perú, la mitad de las mujeres víctimas de violencia de pareja tiene menor intención de ser madre| Foto: Gemini IA

Yurixi Leyva solicitó considerar los recursos necesarios para las cirugías reconstructivas para las víctimas. Octavio Martínez compartió que igualmente hay agresiones contra hombres, sugiriendo que las sanciones no se limiten únicamente a un género.

Emma Alvarez expresó que con esta violencia se busca marcar de por vida a las mujeres, así como destruir su identidad y apagarles la autoestima. Carmen Sánchez, atacada el 20 de febrero de 2014, recordó que presentó una iniciativa ciudadana para tipificar el delito. Lamentó la desprotección y revictimización del Estado, pues permitieron que durante siete años la persona que la agredió gozara de impunidad.

Finalmente, invitaron al foro para elaborar un dictamen al respecto el 22 de abril. Con estas reformas, el Estado de México se sumaría a los congresos de la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca, los cuales ya legislaron al respecto.

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