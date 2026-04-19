Beatriz Gutiérrez Müller no se perdió a Bocelli: llegó al Zócalo con ganas de cumbia

Una asistente reconocida asistió al evento musical en el Zócalo capitalino, donde compartió impresiones con medios locales antes del inicio, expresando su intención de disfrutar la velada como una ciudadana más. (Infobae-Itzallana)

Entre las 130 mil personas que llenaron el Zócalo la noche del 18 de abril estaba Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no quiso perderse el concierto gratuito de Andrea Bocelli en el corazón de la Ciudad de México.

La presencia de Gutiérrez Müller no pasó desapercibida. Antes de que iniciara el show, habló con algunos medios y dejó claro que llegó con el ánimo en alto y sin pretensiones: era una noche para disfrutar, como cualquier capitalina más entre la multitud.

La canción que esperaba escuchar

Cuando le preguntaron cuál era su canción favorita de Bocelli, o qué esperaba escuchar esa noche, Gutiérrez Müller fue directa: “la que cante”. Sin preferencias declaradas, sin títulos específicos. Con Bocelli, cualquier cosa que saliera de su boca era suficiente.

De Los Ángeles Azules sí tenía una petición clara: quería escuchar Cómo te voy a olvidar, uno de los temas más emblemáticos del grupo iztapalapense y un clásico que pocas personas pueden resistir sin moverse.

Singer Ximena Sariaana and Mexican cumbia group Los Angeles Azules perform during a free concert, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, April 18, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

¿Iba a bailar?

La pregunta obligada llegó sola. ¿Iba a bailar?

Gutiérrez Müller no cerró la puerta del todo. “No creo, pero si la gente se prende y se presta, pues...”, respondió, dejando la frase en suspenso y la posibilidad abierta. Una respuesta que, viniendo de alguien que llegó al Zócalo con ese ánimo, sonaba más a “sí” que a “no”.

Una noche que no distinguió apellidos

El concierto, parte del Romanza 30th Anniversary World Tour con el que Bocelli celebra tres décadas del álbum que lo lanzó a la fama mundial, fue gratuito y abierto a todo público. Eso significó que en el Zócalo coincidieron personas de todas las alcaldías, estados y condiciones en una misma plaza.

Gutiérrez Müller fue una más entre ellas. Sin protocolo visible, sin zona exclusiva anunciada. Solo otra asistente con ganas de una buena noche en el corazón de la ciudad.

El video muestra a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asistiendo al concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México. Se observa a Gutiérrez Müller entre la multitud, cerca de un gran escenario al aire libre, un evento público masivo que tuvo lugar el 18 de abril. La grabación captura momentos de su presencia en este evento de música clásica.

Lo que vivió el Zócalo esa noche

Y lo fue. Bocelli apareció desde la penumbra del escenario vistiendo un elegante saco azul celeste y su voz se impuso sobre la explanada con una fuerza que no necesitó artificios. La Orquesta Sinfónica de Minería sostuvo cada momento con precisión. El O Fortuna de Carmina Burana sacudió a la multitud. Y cuando llegaron Los Ángeles Azules con Ximena Sariñana, el Zócalo dejó de ser sala de ópera improvisada para convertirse en pista de baile callejera.

La petición de Gutiérrez Müller se cumplió. Cómo te voy a olvidar sonó esa noche. Y si la gente se prendió —que vaya si lo hizo— queda a la imaginación si al final aquello de “no creo” terminó siendo otra cosa.