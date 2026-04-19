México

Beatriz Gutiérrez Müller no se perdió a Bocelli: llegó al Zócalo con ganas de cumbia

La esposa de AMLO estuvo entre las 130 mil personas que asistieron al concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México

Guardar
Una asistente reconocida asistió al evento musical en el Zócalo capitalino, donde compartió impresiones con medios locales antes del inicio, expresando su intención de disfrutar la velada como una ciudadana más. (Infobae-Itzallana)
Una asistente reconocida asistió al evento musical en el Zócalo capitalino, donde compartió impresiones con medios locales antes del inicio, expresando su intención de disfrutar la velada como una ciudadana más. (Infobae-Itzallana)

Entre las 130 mil personas que llenaron el Zócalo la noche del 18 de abril estaba Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien no quiso perderse el concierto gratuito de Andrea Bocelli en el corazón de la Ciudad de México.

La presencia de Gutiérrez Müller no pasó desapercibida. Antes de que iniciara el show, habló con algunos medios y dejó claro que llegó con el ánimo en alto y sin pretensiones: era una noche para disfrutar, como cualquier capitalina más entre la multitud.

La canción que esperaba escuchar

Cuando le preguntaron cuál era su canción favorita de Bocelli, o qué esperaba escuchar esa noche, Gutiérrez Müller fue directa: “la que cante”. Sin preferencias declaradas, sin títulos específicos. Con Bocelli, cualquier cosa que saliera de su boca era suficiente.

De Los Ángeles Azules sí tenía una petición clara: quería escuchar Cómo te voy a olvidar, uno de los temas más emblemáticos del grupo iztapalapense y un clásico que pocas personas pueden resistir sin moverse.

Singer Ximena Sariaana and Mexican cumbia group Los Angeles Azules perform during a free concert, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, April 18, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Singer Ximena Sariaana and Mexican cumbia group Los Angeles Azules perform during a free concert, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, April 18, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

¿Iba a bailar?

La pregunta obligada llegó sola. ¿Iba a bailar?

Gutiérrez Müller no cerró la puerta del todo. “No creo, pero si la gente se prende y se presta, pues...”, respondió, dejando la frase en suspenso y la posibilidad abierta. Una respuesta que, viniendo de alguien que llegó al Zócalo con ese ánimo, sonaba más a “sí” que a “no”.

Una noche que no distinguió apellidos

El concierto, parte del Romanza 30th Anniversary World Tour con el que Bocelli celebra tres décadas del álbum que lo lanzó a la fama mundial, fue gratuito y abierto a todo público. Eso significó que en el Zócalo coincidieron personas de todas las alcaldías, estados y condiciones en una misma plaza.

Gutiérrez Müller fue una más entre ellas. Sin protocolo visible, sin zona exclusiva anunciada. Solo otra asistente con ganas de una buena noche en el corazón de la ciudad.

El video muestra a Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, asistiendo al concierto gratuito de Andrea Bocelli en el Zócalo de la Ciudad de México. Se observa a Gutiérrez Müller entre la multitud, cerca de un gran escenario al aire libre, un evento público masivo que tuvo lugar el 18 de abril. La grabación captura momentos de su presencia en este evento de música clásica.

Lo que vivió el Zócalo esa noche

Y lo fue. Bocelli apareció desde la penumbra del escenario vistiendo un elegante saco azul celeste y su voz se impuso sobre la explanada con una fuerza que no necesitó artificios. La Orquesta Sinfónica de Minería sostuvo cada momento con precisión. El O Fortuna de Carmina Burana sacudió a la multitud. Y cuando llegaron Los Ángeles Azules con Ximena Sariñana, el Zócalo dejó de ser sala de ópera improvisada para convertirse en pista de baile callejera.

La petición de Gutiérrez Müller se cumplió. Cómo te voy a olvidar sonó esa noche. Y si la gente se prendió —que vaya si lo hizo— queda a la imaginación si al final aquello de “no creo” terminó siendo otra cosa.

Temas Relacionados

Andrea BocelliZócaloCDMXLos Ángeles AzulesXimena Sariñanamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Fiscalía CDMX sostiene imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” con pruebas “sólidas”

Aseguró que la acusación está respaldada por indicios biológicos, peritajes y evidencia sobre la manipulación del sistema de videovigilancia del inmueble

Fiscalía CDMX sostiene imputación por feminicidio contra Juan Jesús “N” con pruebas “sólidas”

Ofertas de trabajo falsas en redes sociales: una trampa que puede terminar en violación o secuestro

La SSC alerta sobre ofertas de empleo falsas en redes sociales usadas para robar datos, bienes y cometer delitos graves. Así opera la red criminal

Ofertas de trabajo falsas en redes sociales: una trampa que puede terminar en violación o secuestro

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de abril

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 19 de abril

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

El choque entre música y redes sube de tono con declaraciones que anticipan un duelo cargado de tensión y espectáculo

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

¿CDMX para turistas? Propuestas de Clara Brugada incendian las redes rumbo al Mundial

Clara Brugada propone home office y suspensión de clases durante el Mundial 2026 para reducir el tráfico, pero las redes estallan

¿CDMX para turistas? Propuestas de Clara Brugada incendian las redes rumbo al Mundial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

Ana Bárbara habría corrido a sus hijos por Ángel Muñoz; su hermano Pancho destapa la polémica: “Prefirió que regresara el hombre”

De niño estrella a “El Sol de México”: Luis Miguel cumple 56 años y así conquistó el mundo

Más de 130 mil personas vibraron con Andrea Bocelli en el Zócalo de la CDMX

Bárbara Torres es trasladada en ambulancia tras colapsar al finalizar la obra “Brujas” en Matamoros

DEPORTES

Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

Cuándo fue la última vez que Chivas terminó como líder general de la Liga Mx

Quién es Ariel Castro, joven que debutó con Cruz Azul y fue rechazado por Chivas

Julio César Chávez revela cómo hubiera sido una pelea contra Crawford y cuestiona su legado: “Le ganó a Canelo nada más”

Jóvenes Escribiendo el Futuro: qué beneficiarios cobran el pago del 20 al 24 de abril

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”