Verde o roja: qué tipo de manzana brinda más beneficios para la salud

Las características únicas de cada variedad ofrecen ventajas específicas para quienes buscan mejorar la digestión o fortalecer el sistema inmune. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manzana es una de las frutas más consumidas en México y el mundo, reconocida por su sabor y versatilidad en la dieta diaria.

Entre sus variedades más populares destacan la manzana verde y la roja, cada una con características nutricionales que aportan beneficios distintos a la salud.

Especialistas en nutrición resaltan que incluir ambas en la alimentación puede ayudar a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y proteger el corazón.

Conocer las propiedades de cada tipo de manzana permite aprovechar mejor sus cualidades y adaptar su consumo a las necesidades personales.

La manzana es una de las frutas más consumidas en México y aporta múltiples beneficios para la salud por su valor nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué tipo de manzana brinda más beneficios a la salud

La elección entre manzana verde o roja depende de los objetivos de salud, ya que ambas variedades ofrecen beneficios específicos por su composición nutricional.

Por un lado, las manzanas verdes contienen menos azúcar y más fibra, lo que las hace adecuadas para quienes buscan controlar la glucosa y el peso.

En contraste, las manzanas rojas aportan mayor cantidad de antioxidantes y vitamina C, favoreciendo la salud inmunológica y cardiovascular, de acuerdo con la Fundación Española de Nutrición.

De acuerdo con los datos la manzana verde destaca por su mayor contenido de vitamina A, vitaminas del complejo B, vitamina C, E y K, además de hierro, potasio y proteínas.

Esta variedad es recomendada para personas que desean regular el azúcar en sangre y colesterol, así como para quienes buscan mayor saciedad por su fibra.

Una manzana verde de 100 gramos aporta 52 kilocalorías, 2.6 gramos de fibra y 10 gramos de azúcares.

Por su parte, la manzana roja es reconocida por su sabor dulce y su mayor concentración de antocianidinas, un antioxidante presente en la piel.

Este componente ayuda a retardar el envejecimiento celular y a mejorar la memoria, la salud cardiovascular y la función intestinal.

Una pieza mediana de manzana roja, de aproximadamente 182 gramos, aporta 95 kilocalorías, 4.4 gramos de fibra y 19 gramos de azúcares.

En cuanto a efectos adversos de ambos tipos de manzana, investigaciones advierten que la manzana verde, por su acidez, podría desgastar más el esmalte dental, mientras que la roja, al ser menos ácida, es mejor para personas con problemas estomacales.

Ambas contienen flavonoles y polifenoles, compuestos que protegen el corazón y regulan la presión arterial y el colesterol.

Los expertos coinciden en que alternar el consumo de ambas variedades maximiza los beneficios, pues cada una aporta nutrientes esenciales y diferentes tipos de antioxidantes.

La manzana es una de las frutas más consumidas en México y aporta múltiples beneficios para la salud por su valor nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es variar el tipo de manzana según las necesidades personales y el sabor preferido, ya que ninguna supera a la otra en todos los aspectos.