Supernova Génesis 2026: Aarón Mercury y Lupita Villalobos se preparan para la batalla contra Mario Bautista y Kim Shantal

Aarón Mercury y Lupita Villalobos previo a su participación en la segunda emisión de Supernova Génesis 2026 en Netflix. (Netflix)

Supernova Génesis 2026 está a punto de realizar su segunda emisión luego del éxito conseguido el año pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En medio de los últimos ajustes del primer live show que se transmitirá desde México en Netflix, Aarón Mercury y Lupita Villalobos conversaron con Infobae México a pocos días de subir al ring.

Cabe mencionar que tras la buena aceptación de la edición “Orígenes”, el fenómeno cultural regresa en un “ecosistema multiplataforma que conecta a las audiencias más jóvenes” con la disciplina del boxeo profesional y la música.

El evento Supernova Génesis 2026 se prepara para su segunda emisión, presentando a figuras como Aarón Mercury y Lupita Villalobos en un show en vivo exclusivo de Netflix desde la Arena CDMX. (Netflix)

Aarón Mercury y Lupita Villalobos viven la emoción previa a Supernova Génesis 2026

Durante la plática con Infobae México, ambos creadores de contenido reconocieron estar emocionados por subir al ring, aunque confesaron haber atravesado distintos retos a lo largo de su preparación.

Lupita Villalobos, integrante de “Las Alucines”, confesó que ha vivido una combinación de emociones que al final solo puede resumir en emoción por enfrentarse contra Kim Shantal.

“Muchas ganas de que ya llegue el día, porque creo que ahí mi corazón va a explotar con tantos sentimientos que se van a vivir. Entonces, estoy ansiosa por vivir esta experiencia”, expresó.

La integrante de "Las Alucines" se sinceró previo a su pelea contra Kim Shantal en Supernova Génesis 2026. Crédito: Netflix

Por su parte, Aarón Mercury, exhabitante de La Casa de los Famosos México, reconoció que hubo gran preparación de su parte, incluso le parece irreal que tiempo atrás veía que faltaban meses para el combate y ahora está a solo unos días.

“Me siento muy emocionado yo también. Obviamente, algo nervioso, porque va a haber mucha gente, toda la emoción de ese día”, compartió.

Pese a los retos que ha enfrentado y las emociones que han surgido a lo largo del proceso, Mercury aseguró que ese día “va a estar muy cool”, pues solo lo van a vivir.

El exparticipante de Las estrellas bailan en hoy reveló que ha sacrificado proyectos por Supernova Génesis 2026. Crédito: Netflix

¿Aarón Mercury y Lupita Villalobos son los favoritos de Supernova Génesis 2026?

A lo largo de varias semanas, Aarón Mercury y Lupita Villalobos se han convertido en dos de los creadores de contenido favoritos para ganar Supernova Génesis 2026.

Su amplio número de seguidores se ha unido para crear una sola comunidad que apoya a ambos en sus peleas contra Mario Buatista y Kim Shantal, situación que agradecen y los lleva a tener mayor compromiso con el evento.

“Ahorita esté haciendo tanto ruido por apoyarnos, creo que es la mejor recompensa, independientemente del resultado de la pelea. Creo que, y hablo por ti también, ya nos sentimos ganadores de ver la respuesta que tenemos de nuestros seguidores, de nuestra audiencia. Entonces, ni siquiera hay rivalidad entre nosotros”, explicó Villalobos.

Ambos participantes son considerados de los favoritos para llevarse el triunfo en el esperado evento de Netflix, lo que los hace sentir agradecidos con sus fandoms. Crédito: Netflix

De igual forma, Mercury resaltó el apoyo y seguimiento que les han brindado los dos fandoms, asegurando que se trata de un “círculo de amor” en el que no existe el hate.

“Siento que ahorita es de mis temporadas de más amor, de más apoyo. O sea, siempre ha habido gente ahí como que ha estado apoyando, como siempre les agradecemos un buen, pero ahorita es como de mucho amor. Entonces, siento que estoy muy agradecido, de verdad”, agregó.

Será el próximo 26 de abril, en punto de las 19:00 horas, cuando Aarón Mercury y Lupita Villalobos suban al ring de la Arena Ciudad de México tras meses de preparación física y mental.