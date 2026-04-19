México

Supernova Génesis 2026: Aarón Mercury y Lupita Villalobos se preparan para la batalla contra Mario Bautista y Kim Shantal

Los creadores de contenido compartieron para Infobae México el reto previo a subirse al ring de la Arena Ciudad de México

Guardar
Cuatro paneles muestran a Aarón Mercury y Lupita Villalobos con vendas de boxeo rojas bajo luz roja. Ella usa top negro, él una bata satinada negra y un torso desnudo
Aarón Mercury y Lupita Villalobos previo a su participación en la segunda emisión de Supernova Génesis 2026 en Netflix. (Netflix)

Supernova Génesis 2026 está a punto de realizar su segunda emisión luego del éxito conseguido el año pasado en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En medio de los últimos ajustes del primer live show que se transmitirá desde México en Netflix, Aarón Mercury y Lupita Villalobos conversaron con Infobae México a pocos días de subir al ring.

Cabe mencionar que tras la buena aceptación de la edición “Orígenes”, el fenómeno cultural regresa en un “ecosistema multiplataforma que conecta a las audiencias más jóvenes” con la disciplina del boxeo profesional y la música.

Póster de "Supernova Strikers Genesis" en tonos rojos, mostrando a doce personas, varios jóvenes y algunos con guantes de boxeo. Se anuncia el evento en Netflix
El evento Supernova Génesis 2026 se prepara para su segunda emisión, presentando a figuras como Aarón Mercury y Lupita Villalobos en un show en vivo exclusivo de Netflix desde la Arena CDMX. (Netflix)

Aarón Mercury y Lupita Villalobos viven la emoción previa a Supernova Génesis 2026

Durante la plática con Infobae México, ambos creadores de contenido reconocieron estar emocionados por subir al ring, aunque confesaron haber atravesado distintos retos a lo largo de su preparación.

Lupita Villalobos, integrante de “Las Alucines”, confesó que ha vivido una combinación de emociones que al final solo puede resumir en emoción por enfrentarse contra Kim Shantal.

“Muchas ganas de que ya llegue el día, porque creo que ahí mi corazón va a explotar con tantos sentimientos que se van a vivir. Entonces, estoy ansiosa por vivir esta experiencia”, expresó.

La integrante de "Las Alucines" se sinceró previo a su pelea contra Kim Shantal en Supernova Génesis 2026. Crédito: Netflix

Por su parte, Aarón Mercury, exhabitante de La Casa de los Famosos México, reconoció que hubo gran preparación de su parte, incluso le parece irreal que tiempo atrás veía que faltaban meses para el combate y ahora está a solo unos días.

“Me siento muy emocionado yo también. Obviamente, algo nervioso, porque va a haber mucha gente, toda la emoción de ese día”, compartió.

Pese a los retos que ha enfrentado y las emociones que han surgido a lo largo del proceso, Mercury aseguró que ese día “va a estar muy cool”, pues solo lo van a vivir.

El exparticipante de Las estrellas bailan en hoy reveló que ha sacrificado proyectos por Supernova Génesis 2026. Crédito: Netflix

¿Aarón Mercury y Lupita Villalobos son los favoritos de Supernova Génesis 2026?

A lo largo de varias semanas, Aarón Mercury y Lupita Villalobos se han convertido en dos de los creadores de contenido favoritos para ganar Supernova Génesis 2026.

Su amplio número de seguidores se ha unido para crear una sola comunidad que apoya a ambos en sus peleas contra Mario Buatista y Kim Shantal, situación que agradecen y los lleva a tener mayor compromiso con el evento.

“Ahorita esté haciendo tanto ruido por apoyarnos, creo que es la mejor recompensa, independientemente del resultado de la pelea. Creo que, y hablo por ti también, ya nos sentimos ganadores de ver la respuesta que tenemos de nuestros seguidores, de nuestra audiencia. Entonces, ni siquiera hay rivalidad entre nosotros”, explicó Villalobos.

Ambos participantes son considerados de los favoritos para llevarse el triunfo en el esperado evento de Netflix, lo que los hace sentir agradecidos con sus fandoms. Crédito: Netflix

De igual forma, Mercury resaltó el apoyo y seguimiento que les han brindado los dos fandoms, asegurando que se trata de un “círculo de amor” en el que no existe el hate.

“Siento que ahorita es de mis temporadas de más amor, de más apoyo. O sea, siempre ha habido gente ahí como que ha estado apoyando, como siempre les agradecemos un buen, pero ahorita es como de mucho amor. Entonces, siento que estoy muy agradecido, de verdad”, agregó.

Será el próximo 26 de abril, en punto de las 19:00 horas, cuando Aarón Mercury y Lupita Villalobos suban al ring de la Arena Ciudad de México tras meses de preparación física y mental.

Temas Relacionados

Aarón MercuryLupita VillalobosSupernova GénesisSupernovaSupernova Génesis 2026Netflixmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Té de limón con miel: beneficios reales, cómo ayuda y cuándo tomarlo

Esta infusión tradicional destaca por su efecto reconfortante, apoyo al sistema inmune y alivio de molestias comunes

Té de limón con miel: beneficios reales, cómo ayuda y cuándo tomarlo

Convocatoria fallida: la marcha de la Generación Z solo reunió a 30 asistentes en CDMX

La Generación Z marchó este 19 de abril en CDMX del Monumento a la Revolución al Zócalo. Solo 30 personas acudieron frente a las 17 mil de noviembre de 2025

Convocatoria fallida: la marcha de la Generación Z solo reunió a 30 asistentes en CDMX

¿Cómo avanza la Ley del Sistema de Cuidados en la CDMX? Lanzan foros con juventudes para dialogar en torno al tema

Los encuentros “Juventudes y periferia” se llevarán a cabo las últimas semanas de abril en distintas alcaldías para recabar propuestas en zonas donde el acceso a servicios de cuidado es limitado o inexistente

¿Cómo avanza la Ley del Sistema de Cuidados en la CDMX? Lanzan foros con juventudes para dialogar en torno al tema

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

La intérprete suma otro show en uno de los recintos más importantes del país, tras una racha de presentaciones exitosas

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

Claudia Sheinbaum visita Barcelona para impulsar “Coatlicue”, la supercomputadora más poderosa de América Latina

La instalación y puesta en marcha de Coatlicue se prevé para dentro de dos años, consolidando a México como líder regional en cómputo avanzado

Claudia Sheinbaum visita Barcelona para impulsar “Coatlicue”, la supercomputadora más poderosa de América Latina
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

Sentencian a 110 años de prisión a cinco sujetos por secuestro exprés en la México-Querétaro

Quién es Héctor “El Güero” Palma, el narco marcado por la tragedia y la venganza que hoy pide ayuda médica en prisión

Detienen a familiar de “El Abuelo Farías”, líder del Cártel de Tepalcatepec

ENTRETENIMIENTO

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

María José en el Auditorio Nacional 2026: fecha, preventa y precios de boletos

Beba Montes responde a su madre tras acusaciones de prostitución: “Lo hice con las razones que yo tenía en ese momento”

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril

Beatriz Gutiérrez Müller no se perdió a Bocelli: llegó al Zócalo con ganas de cumbia

Mario Bautista responde a Aarón Mercury previo al Supernova Génesis 2026: “Sí, me avergüenzo de mis inicios”

DEPORTES

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026

Revelan una “guerra interna” en Cruz Azul tras los últimos malos resultados en el Clausura 2026

Álbum Mundial 2026: estos han sido los jugadores mexicanos que han estado presentes en la colección PANINI desde Sudáfrica 2010

Esta podría ser la alineación titular de Chivas en liguilla sin seleccionados

Cuándo fue la última vez que México avanzó a la Copa Mundial Femenina