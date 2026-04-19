México

Día del Niño 2026: presentan cartelera nacional con conciertos, cine en lenguas originarias y actividades gratis para las infancias

Las actividades se desarrollarán en distintos recintos culturales de la Ciudad de México y en varios estados, en torno al 30 de abril

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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio a conocer la cartelera nacional por el Día del Niño y la Niña 2026, con una amplia oferta de actividades gratuitas para bebés, niñas, niños y jóvenes. El programa incluye conciertos, teatro, cine, talleres, exposiciones y jornadas de juego, con el objetivo de fortalecer los derechos culturales de las infancias en todo el país.

Las actividades se desarrollarán en distintos recintos culturales de la Ciudad de México y en varios estados, en torno al 30 de abril, fecha en que se celebra esta conmemoración en México.

Festival en Los Pinos y conciertos especiales para el Día del Niño

Uno de los eventos principales será el Festival de los Monstruos del Bosque. Un festejo feroz, organizado por el programa Alas y Raíces en el Complejo Cultural Los Pinos, con una programación multidisciplinaria de acceso gratuito que incluye narraciones orales, talleres, danza, teatro, conciertos y experiencias lúdicas.

Como parte de esta celebración, el sábado 26 de abril a las 14:00 horas se realizará el Concierto del Día del Niño y de la Niña, con la participación de ensambles comunitarios de niñas y niños de Semilleros Creativos. Interpretarán piezas de Francisco Gabilondo Soler “Cri-Cri”, así como obras de Dámaso Pérez Prado, entre otros compositores.

Música y orquesta: así será la cartelera en Bellas Artes

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) también se suma a la celebración con varias actividades gratuitas en el Palacio de Bellas Artes:

  • El 26 de abril a las 12:00 horas se llevará a cabo un ludiconcierto con el cantautor Axelófono, en el área de murales.
  • El 30 de abril y el 3 de mayo, la Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá un ensayo abierto y conciertos diseñados para acercar a las infancias al funcionamiento de una orquesta.

El repertorio incluirá piezas como Pedro y el lobo de Sergei Prokofiev y la Polka del trueno y el relámpago de Johann Strauss II, en un formato accesible y didáctico.

Además, el 26 de abril, el pianista Claudio Herrera ofrecerá el concierto “Un viaje musical para las infancias” en el Museo Mural Diego Rivera.

Exposiciones, talleres y actividades interactivas para niñas y niños

Diversos recintos culturales abrirán espacios para actividades infantiles durante abril, como el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte, el Museo Tamayo, el Centro de Cultura Digital y la Biblioteca de México.

Entre las actividades destaca:

  • “Bienvenidos a la luna”, instalación lúdica inspirada en la obra de Remedios Varo, el 26 de abril en el Museo de Arte Moderno.
  • La exposición del concurso infantil “Este es mi México”, que será inaugurada el 30 de abril en el Museo Nacional de Culturas Populares, con obras realizadas por infancias de todo el país.

Estas iniciativas buscan fomentar la creatividad, el juego y el aprendizaje a través del arte.

Teatro y danza: funciones especiales para público infantil

La cartelera escénica incluye múltiples propuestas pensadas para el público infantil:

  • En el Jardín Escénico de Chapultepec se presentarán obras como Sueño de una noche de verano con la reina Titania.
  • La Compañía Nacional de Danza llevará a escena “Pinocho” en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo.
  • El Centro Cultural Helénico presentará “En busca del snark”, una obra que explora emociones y vínculos familiares.

Cine en lenguas originarias y actividades en todo México

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Cineteca Nacional proyectarán un programa de cortometrajes en lenguas originarias, del 30 de abril al 3 de mayo, con historias protagonizadas por niñas y niños de comunidades indígenas y rurales.

Se realizarán 16 funciones gratuitas en el Foro al Aire Libre de la sede Chapultepec.

A nivel nacional, los Semilleros Creativos desarrollarán actividades en estados como Campeche, Guanajuato, Veracruz y Yucatán, con propuestas que incluyen:

  • Juegos tradicionales en lengua maya
  • Creación de murales colectivos
  • Talleres de circo, música y artes visuales

Actividades gratuitas para celebrar el Día del Niño en México

La cartelera presentada por la Secretaría de Cultura destaca por su enfoque incluyente, comunitario y accesible, al ofrecer actividades gratuitas para el Día del Niño 2026 en múltiples espacios del país.

Las personas interesadas pueden consultar la programación completa a través de las redes sociales de la Dirección General de Vinculación Cultural, donde se actualizan fechas, sedes y horarios.

Este esfuerzo busca garantizar el acceso de las infancias a la cultura, promover la diversidad y fortalecer los lazos comunitarios a través del arte y el juego.

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