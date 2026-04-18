Dónde y cuándo se estrena “Día de Muertos”, la película mexicana de terror que la está rompiendo en el FICG 2026

(Día de Muertos Imagen/ Youtube Canal 44 UDG)

La película mexicana de terror “Día de Muertos”, producida por Francisco Arias, se posiciona como uno de los estrenos más esperados del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2026.

El filme debutará ante el público tapatío con tres funciones exclusivas:

23 de abril en el Cineforo

24 en la Cineteca FICG

25 en Cinépolis Galerías.

Estas fechas marcan la única oportunidad única para ver la cinta en pantalla grande en México durante el festival. El elenco principal está conformado por Max Reeves, Aaron Jakubenko, Guy Willson, Alejandro Ávila, Adriana Paz y Daniela Sánchez Reza.

La producción se rodó en un 95% en territorio jalisciense, destacando locaciones como el Hospital Infantil Guadalupano y el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, según fuentes del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

Quienes deseen experimentar “Día de Muertos” en el marco del FICG deberán adquirir sus boletos para alguna de estas sedes y fechas.

Inspirada en la tradición mexicana, la cinta explorará la fecha desde una mirada del terror y suspenso con una calidad de talla internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no existe confirmación sobre su llegada a cartelera comercial en el país ni sobre su estreno en plataformas digitales.

La producción ha señalado que la película sí llegará a cines en Estados Unidos, respaldada por acuerdos con distribuidoras internacionales, pero en México la exhibición comercial aún está pendiente de negociaciones.

Aunque no hay fecha definida para su lanzamiento en salas de todo el país, el equipo ha prometido que será un estreno de talla internacional.

Un estreno de gala en el FICG

El filme integra la sección Hecho en Jalisco, dedicada a impulsar el talento local y producciones con sello internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de Francisco Arias y su estudio VIDENS Films eligió el festival de Guadalajara para lanzar mundialmente “Día de Muertos”.

El filme integra la sección Hecho en Jalisco, dedicada a impulsar el talento local y producciones con sello internacional. El equipo creativo ha resaltado que la película busca renovar el género de terror mexicano con una factura comparable a grandes títulos de Hollywood.

Distribución internacional y expectativas

Los asistentes podrán disfrutar de todos los formatos de cine, incluyendo 2D y especiales, a precios reducidos durante el evento - crédito VisualesIA

El respaldo de Lionsgate y Netflix ha dado impulso internacional a “Día de Muertos”. El equipo de producción confirmó que la película tiene asegurada su distribución en salas de Estados Unidos, marcando un paso importante para el cine de terror mexicano. En México, la situación es diferente: aún no hay acuerdos cerrados con cadenas como Cinépolis o Cinemex, por lo que, por ahora, el festival representa la única ventana para ver la película en el país.

Por el momento, no hay detalles sobre su llegada a plataformas de streaming ni sobre una fecha concreta para su estreno comercial en México, lo que mantiene la expectativa entre los aficionados al cine de terror y seguidores del festival.

Repercusión en el festival y la industria

El lanzamiento de “Día de Muertos” en el FICG 2026 ha generado gran interés entre la prensa y el público.

La película se perfila como una de las propuestas centrales de la programación, reforzando el papel del festival como plataforma de estrenos de alto perfil. La recepción inicial y la atención mediática apuntan a un posible éxito para la producción de Arias y su equipo.

La proyección en el festival abre la puerta para que el filme logre acuerdos de exhibición adicionales y consolide su presencia en el circuito internacional, mientras el público mexicano espera novedades sobre su llegada a más salas.