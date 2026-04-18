México

Dónde y cuándo se estrena “Día de Muertos”, la película mexicana de terror que la está rompiendo en el FICG 2026

Mientras la cinta de terror cautiva a la prensa, el productor garantiza que llegará a nivel global en salas comerciales del país

Guardar
Primer plano de una persona con cabello rubio recibiendo maquillaje de calavera blanco y negro en el rostro, aplicado por una mano con un pincel
(Día de Muertos Imagen/ Youtube Canal 44 UDG)

La película mexicana de terror “Día de Muertos”, producida por Francisco Arias, se posiciona como uno de los estrenos más esperados del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) 2026.

El filme debutará ante el público tapatío con tres funciones exclusivas:

  • 23 de abril en el Cineforo
  • 24 en la Cineteca FICG
  • 25 en Cinépolis Galerías.

Estas fechas marcan la única oportunidad única para ver la cinta en pantalla grande en México durante el festival. El elenco principal está conformado por Max Reeves, Aaron Jakubenko, Guy Willson, Alejandro Ávila, Adriana Paz y Daniela Sánchez Reza.

La producción se rodó en un 95% en territorio jalisciense, destacando locaciones como el Hospital Infantil Guadalupano y el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, según fuentes del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.

Quienes deseen experimentar “Día de Muertos” en el marco del FICG deberán adquirir sus boletos para alguna de estas sedes y fechas.

Altar de muertos moderno, decoración sencilla, simbolismo cultural, ambiente espiritual, homenaje familiar, tradición mexicana reinterpretada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Inspirada en la tradición mexicana, la cinta explorará la fecha desde una mirada del terror y suspenso con una calidad de talla internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no existe confirmación sobre su llegada a cartelera comercial en el país ni sobre su estreno en plataformas digitales.

La producción ha señalado que la película sí llegará a cines en Estados Unidos, respaldada por acuerdos con distribuidoras internacionales, pero en México la exhibición comercial aún está pendiente de negociaciones.

Aunque no hay fecha definida para su lanzamiento en salas de todo el país, el equipo ha prometido que será un estreno de talla internacional.

Un estreno de gala en el FICG

Vista frontal de una sala de cine llena de personas sentadas en butacas rojas, mirando una gran pantalla con una proyección y un haz de luz del proyector.
El filme integra la sección Hecho en Jalisco, dedicada a impulsar el talento local y producciones con sello internacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La producción de Francisco Arias y su estudio VIDENS Films eligió el festival de Guadalajara para lanzar mundialmente “Día de Muertos”.

El filme integra la sección Hecho en Jalisco, dedicada a impulsar el talento local y producciones con sello internacional. El equipo creativo ha resaltado que la película busca renovar el género de terror mexicano con una factura comparable a grandes títulos de Hollywood.

Distribución internacional y expectativas

Los asistentes podrán disfrutar de todos los formatos de cine, incluyendo 2D y especiales, a precios reducidos durante el evento - crédito VisualesIA
Los asistentes podrán disfrutar de todos los formatos de cine, incluyendo 2D y especiales, a precios reducidos durante el evento - crédito VisualesIA

El respaldo de Lionsgate y Netflix ha dado impulso internacional a “Día de Muertos”. El equipo de producción confirmó que la película tiene asegurada su distribución en salas de Estados Unidos, marcando un paso importante para el cine de terror mexicano. En México, la situación es diferente: aún no hay acuerdos cerrados con cadenas como Cinépolis o Cinemex, por lo que, por ahora, el festival representa la única ventana para ver la película en el país.

Por el momento, no hay detalles sobre su llegada a plataformas de streaming ni sobre una fecha concreta para su estreno comercial en México, lo que mantiene la expectativa entre los aficionados al cine de terror y seguidores del festival.

Repercusión en el festival y la industria

El lanzamiento de “Día de Muertos” en el FICG 2026 ha generado gran interés entre la prensa y el público.

La película se perfila como una de las propuestas centrales de la programación, reforzando el papel del festival como plataforma de estrenos de alto perfil. La recepción inicial y la atención mediática apuntan a un posible éxito para la producción de Arias y su equipo.

La proyección en el festival abre la puerta para que el filme logre acuerdos de exhibición adicionales y consolide su presencia en el circuito internacional, mientras el público mexicano espera novedades sobre su llegada a más salas.

Temas Relacionados

Cine En MexicoEstrenoDía de MuertosPelículaTerrormexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Alerta la Secretaría de Salud por incremento de diarreas en temporada de calor

Las autoridades sanitarias informan que las altas temperaturas favorecen la descomposición de alimentos, elevando el riesgo de infecciones intestinales

Alerta la Secretaría de Salud por incremento de diarreas en temporada de calor

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Sigue minuto a minuto la presentación del tenor italiano en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

El funcionario había desaparecido desde el pasado 15 de abril cuando presuntamente un comando armado lo raptó

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 18 de abril: posibles descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este sábado

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 18 de abril: posibles descargas eléctricas en Jalisco, Michoacán y Guanajuato

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 18 de abril

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico da a conocer el estado del del oxígeno en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aquí el reporte de las 15:00

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 18 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

Detienen a Salomón Barragán, alias “El Salo”, presunto líder de una célula del CJNG en Baja California

En festivales de música: así operaba el narco húngaro János Balla, alias Dániel Takács, que se escondía en Cancún

Desaparece Kassandra Rodríguez, exnovia venezolana de El Pozoles, líder de la Unión Tepito

Colectivo que encontró más de mil restos en límites de Tláhuac y Chalco asegura que autoridades han sido rebasadas

ENTRETENIMIENTO

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Andrea Bocelli, Los Ángeles Azules y Ximena Sariñana EN VIVO desde el Zócalo de la CDMX

Donghae de Super Junior debuta como solista: fecha y horario del lanzamiento de su primer álbum “ALIVE” en México

¿Nueva Reina del Pop? Fans mexicanos debaten tras colaboración de Madonna y Sabrina Carpenter

Así fue el primer encuentro público de Andrea Legarreta y Erik Rubín con sus nuevas parejas

El Dr.Gama “El cirujano de las estrellas” realiza un inesperado procedimiento estético a Sergio Mayer Mori

DEPORTES

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

Chicharito Hernández se engancha con fan en una dinámica por redes y causa polémica

Raúl Sarmiento critica la formación de Raoul ‘Pollo’ Ortiz en famosa televisora

¿Canelo Álvarez fue golpeado por David Benavides? La verdad detrás del video viral que circula en redes

César Ramos defiende a su compañera árbitra Katia Itzel previo al Mundial 2026 y lanza crítica al machismo en México

Qué debe pasar para que América asegure su lugar en la Liguilla del Clausura 2026