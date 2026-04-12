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Estos son los estados con más incendios forestales en México: superan las 4 mil hectáreas afectadas

Incendios forestales afectan más de 4.600 hectáreas en 11 estados y ponen en riesgo Áreas Naturales Protegidas

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Vista trasera de un bombero con casco amarillo y uniforme mientras observa un gran incendio forestal con llamas y humo espeso entre los árboles
El país lucha contra 40 incendios forestales activos, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal

Más de 4.600 hectáreas de bosques y reservas naturales resultan dañadas por 40 incendios forestales activos en 11 estados del país, con seis de los siniestros ocurriendo en Áreas Naturales Protegidas.

La situación está siendo coordinada por la intervención de 604 combatientes forestales desplegados, al mismo tiempo que persiste la alerta de peligro alto por condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego, informó la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Entre el 1 de enero y el 2 de abril se han contado 2.332 incendios forestales en todo México, con una superficie total dañada de 115.169,87 hectáreas, señala Conafor. El 98% de las áreas afectadas corresponde a vegetación de estratos herbáceo y arbustivo; el 2% restante involucra árboles.

En el 25% del total nacional de incendios, es decir, 578 casos, el daño ocurrió en ecosistemas sensibles al fuego, impactando 34.052,12 hectáreas, lo que representa el 30% de la superficie total quemada.

Jalisco y Estado de México destacan tanto por el número de incendios como por el tamaño de la superficie dañada. La movilización de 604 combatientes forestales busca contener los frentes activos en once entidades, mientras las autoridades mantienen la vigilancia y recomiendan evitar prácticas que puedan detonar nuevos siniestros.

Recientemente se registró un incendio en La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho, el cual afectó más de mil 28 hectáreas.
Recientemente se registró un incendio en La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho, el cual afectó más de mil 28 hectáreas. (Gobierno de Michoacán)

Conafor informa que el lunes pasado emitió una alerta de Peligro Alto de Incendios para 21 estados, debido a la combinación de altas temperaturas, baja humedad y cielos despejados. La recomendación es evitar quemas agropecuarias en estos días, por el riesgo elevado de que se desaten nuevos incendios.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atribuye las condiciones actuales a un sistema de alta presión que afecta las regiones occidente, centro y sur, y prevé que el fenómeno persista al menos hasta el sábado 11 de abril. Se espera que continúen las temperaturas elevadas y la baja humedad relativa.

¿Cuáles son las entidades afectadas?

De acuerdo con el monitor de tarjeta diario de incendios, los estados afectados se enlistan de la siguiente manera:

  • Guerrero encabeza la lista de entidades con más superficie dañada, con 2.677 hectáreas afectadas
  • Michoacán le sigue con 1.724 hectáreas
  • Jalisco reporta 645 hectáreas
  • Oaxaca suma 565 hectáreas bajo incendio

Durango, Campeche, Tabasco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Baja California, Chihuahua y el Estado de México también registran daños, aunque en menor superficie, según datos de Conafor recopilados por Milenio.

Por número de incendios, las entidades más golpeadas desde el inicio del año hasta el día de hoy son Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua e Hidalgo. Estas entidades agrupan el 71% del total nacional de siniestros forestales.

Incendios arrasan, flora y fauna bajo amenaza

Al menos seis incendios ocurren actualmente en Áreas Naturales Protegidas. Destaca el caso de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en Angangueo, Michoacán, aunque aún no se detalla la superficie dañada.

La lista se completa con el incendio en Pantanos de Centla en Jonuta, Tabasco, donde 131 hectáreas han sido quemadas, el Bosque de la Primavera en Zapopan, Jalisco, sin estimación precisa hasta el momento, y el Parque Nacional El Veladero en Coyuca de Benítez, Guerrero, donde el fuego afecta 550 hectáreas.

Otras áreas bajo fuego son la Reserva de la Biosfera La Sepultura en Jiquipilas, Chiapas, con 40 hectáreas dañadas, y el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos en Ciudad del Carmen, Campeche, donde la superficie siniestrada alcanza 150 hectáreas.

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