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Sheinbaum asegura que incendio en Refinería Dos Bocas está controlado: no se reportan víctimas

Hasta el momento, autoridades descartan lesionados y mantienen operativo con fuerzas federales

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Sheinbaum de pronuncia sobre incendio en Dos Bocas.
Sheinbaum de pronuncia sobre incendio en Dos Bocas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el incendio registrado en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, se encuentra controlado y localizado en un área específica, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

A través de sus redes sociales, la mandataria detalló que el siniestro se originó en una zona de almacenamiento de coque y que la situación fue contenida gracias a la intervención de personal especializado.

En las labores participan alrededor de 150 elementos de Petróleos Mexicanos (Pemex), con el apoyo de la Marina, la Defensa y autoridades estatales.

Incendio en refinería Dos Bocas: esto dijo Claudia Sheinbaum

Sheinbaum precisó que el fuego no se extendió a otras áreas del complejo energético, lo que permitió mantener el control del incidente.

Comunicado oficial de la presidenta de México.
Comunicado oficial de la presidenta de México.

Asimismo, subrayó que Pemex continuará informando mediante sus canales oficiales conforme se tengan más detalles.

Este posicionamiento se dio luego de que se registrara una fuerte movilización de cuerpos de emergencia en la refinería, lo que generó inquietud entre la población cercana.

Fuego en área de coque activa protocolos de emergencia

El incendio se originó en una bodega de almacenamiento de coque, un subproducto clave en el proceso de refinación del petróleo.

Tras detectarse el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad.

Equipos contra incendios y personal especializado continúan trabajando en la zona para sofocar completamente las llamas y evitar cualquier riesgo adicional dentro de las instalaciones.

Videos de trabajadores de la refinería.

Hasta ahora, las autoridades no han detallado el nivel de afectación material ni si hubo daños en otras áreas operativas.

Columna de humo alarma a habitantes de Paraíso

Previo a la confirmación oficial, habitantes del municipio de Paraíso difundieron en redes sociales imágenes de una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia.

Las publicaciones generaron preocupación ante la posibilidad de un incidente mayor, especialmente por tratarse de una instalación estratégica para el país. Sin embargo, autoridades y la propia empresa descartaron riesgos para la población.

Simulacro previo y antecedentes recientes elevan atención

El incendio ocurrió horas después de que se realizara un simulacro dentro del complejo, como parte de ejercicios preventivos ante emergencias.

Incluso, previamente se había pedido a la población no alarmarse ante movimientos inusuales.

Una bengala en la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en Dos Bocas, en el río Seco, Paraíso, estado de Tabasco, México, 23 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Manuel López
Una bengala en la refinería Olmeca de la petrolera estatal Pemex en Dos Bocas, en el río Seco, Paraíso, estado de Tabasco, México, 23 de marzo de 2026. REUTERS/Luis Manuel López

Además, el incidente se da en un contexto reciente de sensibilidad, luego de que hace tres días Pemex desmintiera una supuesta fuga de gas en la refinería.

En ese caso, la empresa aclaró que la nube visible correspondía a vapor de agua derivado de procesos normales.

Pemex mantiene operaciones y promete informe detallado

La empresa productiva del Estado aseguró que las operaciones continúan y que no hay afectaciones al personal ni a la población.

Se espera que en las próximas horas emita un reporte más amplio sobre las causas del incendio y el balance de daños.

En este contexto, Pemex reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales para evitar confusiones.

Comunicado de Pemex.
Comunicado de Pemex.

¿Cómo sucedió el incendio?

  • El incendio se registró en una bodega de almacenamiento de coque
  • Participan 150 elementos de Pemex, junto con Marina, Defensa y autoridades estatales
  • Habitantes reportaron una columna de humo visible a larga distancia
  • Ocurre tras un simulacro y un incidente reciente relacionado con vapor de agua
  • Se espera un informe oficial con las causas y daños del siniestro

El episodio se suma a otros antecedentes en la zona que han incrementado la atención pública sobre la seguridad de la refinería, considerada una de las obras energéticas más relevantes del país.l

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