Fiscalía de la CDMX revela detalles de la detención de Nazaret “N” y del modus operandi de MetaXchange

Los procedimientos legales permitieron ubicar y capturar a Nazaret, identificada como el eje del caso que derivó en la afectación patrimonial de cientos de personas. (Fotos: Redes)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Nazaret “N”, señalada como la pieza central de la estructura de MetaXchange Capital, empresa investigada por operar un esquema de fraude piramidal que afectó a cientos de inversionistas.

La aprehensión, realizada en la colonia Polanco, fue resultado de meses de trabajo ministerial, rastreo financiero y denuncias ciudadanas.

Según las investigaciones, MetaXchange Capital operaba en la Ciudad de México con un esquema de fraude piramidal que perjudicó a más de mil quinientos inversionistas. (Foto: X)

Este caso se ha convertido en uno de los fraudes financieros más polémicos de los últimos años en la capital, con un impacto que ha dejado a más de mil quinientas personas sin su patrimonio y ha puesto en evidencia la falta de regulación de las empresas de inversiones.

Detención en Polanco: el golpe a la cabeza de MetaXchange

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la captura de Nazaret Rodríguez fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación durante un cateo en un inmueble de Polanco.

Su arresto representa el cierre del círculo sobre la principal responsable del esquema y da inicio a la fase judicial del proceso.

La detención se realizó el 17 de abril de 2026.

Nazaret “N” fue identificada como la operadora clave del esquema de MetaXchange Capital .

El operativo se llevó a cabo tras el rastreo de cuentas, análisis de documentos y testimonios de las víctimas.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron la captura de la principal operadora del esquema tras un cateo en un inmueble de Polanco. (X/@ FiscaliaCDMX)

Esta acción marca un precedente en la persecución de delitos financieros y abre la vía para que las autoridades continúen desarticulando un la estructura criminal.