En festivales de música: así operaba el narco húngaro János Balla, alias Dániel Takács, que se escondía en Cancún

El narco hungaro János Balla alias "Dániel Takács" se escondía en Cancún, nbo se sabe aún si hizo contacto con distribuidores locales de droga en el pasado o presente Foto: Marina, DEFENSA

La detención de János Balla, alias “Dániel Takács”, húngaro de 48 años requerido por tráfico de estupefacientes y ubicado entre los 10 fugitivos más buscados de Europa, ocurre tras una operación coordinada esta semana en Quintana Roo. El despliegue, realizado gracias al intercambio de información con agencias de Hungría, refuerza el mensaje de las instituciones del Gabinete de Seguridad de que México mantiene y fortalece la cooperación internacional para asegurar la captura de personas buscadas por la justicia de otros países.

En una búsqueda realizada por Infobae México, encontramos que este individuo traficaba diversas drogas en festivales de música europeos.

Se menciona que en el festival Sziget de 2019 se registró uno de los casos más notorios relacionados con el tráfico internacional de drogas, cuando fueron detenidos dos ciudadanos holandeses en posesión de cerca de 20 kg de diferentes tipos de drogas (valoradas en unos 100 millones de forintos húngaros).

Características y rol en el caso:

Es buscado por narcotráfico y se planea su extradición Foto: SEMAR, DEFENSA y FGR

Eran los principales sospechosos en la causa por tráfico organizado durante el Sziget Festival.

Actuaban de manera coordinada, con funciones específicas de distribución en el lugar, almacenamiento de grandes cantidades y contacto con los usuarios.Fueron detectados por la policía gracias a labores de inteligencia, monitoreo de movimientos y técnicas de investigación encubierta adaptadas para festivales de alta concurrencia.

Fueron encontrados en posesión de múltiples tipos de drogas (éxtasis, marihuana, cocaína y anfetaminas), listas para comercializar in situ.

En el momento de la detención, disponían incluso de listas impresas de precios distribuidas entre el público.

Desenlace judicial y análisis de sus perfiles:

El caso fue relevante por el volumen de drogas incautado y por ser un ejemplo claro de penetración de actores internacionales en la escena húngara del tráfico de drogas en eventos masivos. Ambos fueron juzgados y sentenciados por delitos de tráfico de drogas agravados, bajo la legislación húngara, y el caso ejemplificó la cooperación entre policía, análisis criminal y justicia. Su caso sirvió de referencia para plantear, en la tesis, la necesidad de bases de datos unificadas y de mecanismos legales adicionales, como la exclusión de reincidentes o condenados de futuras entradas a festivales húngaros.

El húngaro János Balla alias "Dániel Takács" era uno de los 10 más buscados en toda Europa Foto: Marina, Defensa, FGR

El operativo conjunto permitió la captura de uno de los prófugos más buscados de Europa

El arresto de János Balla se ejecutó en la avenida Politécnico, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, como resultado de labores de inteligencia y seguimiento de sus movimientos en esa zona. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal participaron en el operativo.

Autoridades mexicanas informan que Balla cuenta con ficha roja de Interpol y una orden de arresto europea emitida por Europol. La orden judicial vigente en Hungría corresponde al delito de tráfico de estupefacientes. El ingreso de Balla entre los 10 fugitivos más prioritarios para Europa se debe a delitos vinculados al narcotráfico internacional.

En la fase final de la operación, luego de su detención, se informó al detenido sobre sus derechos previstos en la legislación mexicana. Posteriormente fue remitido al Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el proceso de resolución migratoria, en anticipación a una deportación controlada y eventual entrega a autoridades europeas.

Procesamiento migratorio y coordinación internacional

Las autoridades mexicanas enfatizan que, tras la detención, el protocolo exige la puesta a disposición del extranjero ante el INM. El organismo determinará la situación migratoria de János Balla y coordinará los trámites legales correspondientes para la deportación controlada hacia Europa. Dicha acción busca garantizar que el detenido enfrente la justicia en el país que lo reclama.

La colaboración con agencias de Hungría fue clave en la localización y aseguramiento de Balla, al compartir información que permitió establecer sus rutas y residencias temporales en el territorio mexicano. Los trabajos de inteligencia en Benito Juárez permitieron montar el operativo en el momento en que el fugitivo transitaba por la vía pública.

El intercambio de datos entre la SSPC, la FGR, la Semar, la Defensa Nacional y las corporaciones estatales y federales se presenta, según el Gabinete de Seguridad, como ejemplo de los mecanismos de cooperación internacional para la persecución de delitos que trascienden fronteras. México reafirma su compromiso con la legalidad y el respeto a los procedimientos del Estado de derecho.

El perfil de János Balla y el contexto de la detención

János Balla nació en Hungría hace 48 años y es requerido por una orden judicial en ese país, procesado por cargos de tráfico de estupefacientes. Su historial delictivo y su presencia en la lista de Interpol lo colocan entre los objetivos prioritarios de la policía europea. La ficha roja permite que autoridades de distintos países colaboren para localizar y aprehender al fugitivo fuera de su nación de origen.

La detención se inscribe en el marco de procedimientos regidos por tratados internacionales y normas migratorias mexicanas. El objetivo es garantizar la entrega del detenido bajo condiciones de seguridad y con pleno respeto a los derechos humanos. Conforme a las autoridades de seguridad, la detención sienta precedente en la cooperación entre México y Europa frente al crimen trasnacional.

México y la colaboración en la persecución de fugitivos internacionales

El Gabinete de Seguridad refrenda la política de fortalecimiento institucional y cooperación con autoridades locales y extranjeras para detener a personas buscadas en otras jurisdicciones. El caso de Balla demuestra la integración operativa entre la SSPC, la FGR, la Defensa Nacional, la Semar, la Guardia Nacional, el INM y la policía estatal, en coordinación con agencias internacionales.

Las instituciones mexicanas reiteran su disposición a continuar el trabajo conjunto que permita la captura de más fugitivos con órdenes internacionales de aprehensión, siempre bajo el respeto a la soberanía y al Estado de derecho.

János Balla, alias “Dániel Takács”, figura entre los 10 fugitivos más buscados de Europa por tráfico de estupefacientes y fue detenido en Quintana Roo.

La operación que logró su captura implicó la coordinación de siete instancias mexicanas y la cooperación con agencias de Hungría.

El detenido fue entregado al INM, que gestionará su deportación controlada a Europa.