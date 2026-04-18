México

Donghae de Super Junior debuta como solista: fecha y horario del lanzamiento de su primer álbum “ALIVE” en México

Las fanáticas del interprete de “California Love” tomaron la noticia con mucho entusiasmo, después de años de espera para este disco

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Donghae- Super-Junior
Donghae de Super Junior lanza su primer album como solista. (Instagram - @leedonghae)

Donghae, integrante del grupo Super Junior, anunció el lanzamiento de su álbum como solista titulado “ALIVE”, siendo esta su primera producción musical de forma independiente.

Después de 20 años dentro de la industria del K-pop y del entretenimiento, el artista surcoreano se adentrará a una nueva etapa como músico, donde explorará otros tipos de géneros y sonidos distintos a los acostumbrados.

Las fanáticas del interprete de “California Love” tomaron la noticia con mucho entusiasmo, después de años de espera para un primer disco, a pesar de que el compositor ha estrenado diversas canciones bajo su autoría a lo largo de su trayectoria musical.

Donghae
Donghae, integrante de Super Junior. (Instagram - @leedonghae)

¿A qué hora se estrena el álbum “ALIVE” de Donghae?

De acuerdo con la información proporcionada en las redes sociales del artista, el disco completo saldrá a la luz el próximo lunes 20 de abril a las 04:00 am hora México, en todas las plataformas digitales de música.

Simultáneamente, se estrenará el video musical “ALIVE” en el sitio web Youtube, dando inicio a esta nueva etapa para el integrante de la banda de K-pop, Super Junior.

Previamente, como un regalo para sus seguidoras por todo el apoyo hacia este proyecto, lanzó el pasado 7 de abril la producción audiovisual “Good Day”, una canción que forma parte del material discográfico.

Donghae
Donghae lanza "ALIVE"

Lista de canciones del disco

Esta álbum reúne una selección de canciones que exploran distintas facetas musicales y emocionales de Donghae, después de dos décadas en la industria.

La producción de las melodías cuentan con la colaboración de varios compositores y arreglistas, reflejando un trabajo en equipo que se evidencia en la diversidad de estilos y letras.

  1. ALIVE (SKIT) (compuesta y arreglada por 17, jelly)
  2. EAST COAST (letra de Donghae, 1L, 김준태; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly, 김준태; arreglada por 17, jelly)
  3. Good Day (feat. 박재범, 1L) (letra de Donghae, 박재범, 1L; compuesta por Donghae, 박재범, 1L, 17, jelly, Son Gilhyeon, 김준태; arreglada por 17, jelly)
  4. 해 떴네 (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L; arreglada por 1L)
  5. RACE (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L; arreglada por 1L)
  6. HELP (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly; arreglada por 17, jelly)
  7. ROCKET (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly; arreglada por 17, jelly)
  8. Goodbye (feat. TABLO) (letra de Donghae, TABLO, 1L; compuesta por Donghae, TABLO, 1L, 17, jelly; arreglada por 17, jelly)
  9. TOO LATE (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly; arreglada por 17, jelly)
  10. FLOWER (letra de Donghae, 1L, 김준태; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly, 김준태; arreglada por 17, jelly)
  11. TO YOU (SKIT) (compuesta y arreglada por 17, jelly)
  12. HBD (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly, Ryan Shin; arreglada por 17, jelly)
  13. BEAUTIFUL (letra de Donghae, 1L; compuesta por Donghae, 1L, 17, jelly; arreglada por 17, jelly)

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