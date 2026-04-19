Coachella 2026: estos son los horarios en México para ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más este 18 de abril

Tras la icónicas presentaciones del 11 de abril, los seguidores mexicanos podrán disfrutar en vivo de todos los artistas de Coachella 2026 sin costo. (Fotos: REUTERS)

El segundo fin de semana de Coachella 2026 traerá consigo una jornada repleta de música, colaboraciones inesperadas y grandes estrellas internacionales.

Este sábado 18 de abril, el festival más icónico de California vuelve a conectar con miles de seguidores en México, que podrán disfrutar de cada presentación a través de la transmisión oficial en línea.

Justin Bieber cierra la noche del sábado en Coachella 2026 con su presentación a las 12:25 a.m. hora del centro de México en el escenario principal. (Captura de panatalla)

Con escenarios simultáneos y una programación diversa, la cita incluye a figuras como Justin Bieber, The Strokes, Interpol, Morat, Labrinth y David Byrne entre otros. Aquí te compartimos los horarios clave para que no te pierdas a tus favoritos.

Horarios de headliners en México: los imperdibles de la noche

La programación de hoy en Coachella, basada en la información oficial, contempla algunos de los shows más esperados del año. Los horarios se adaptan a la hora del centro de México para que puedas planear tu tarde y noche musical.

Justin Bieber : 12:25 a.m. (Coachella Stage, madrugada del domingo)

The Strokes : 10:00 p.m. (Coachella Stage)

Interpol : 11:15 p.m. (Mojave)

Morat : 11:10 p.m. (Gobi)

David Byrne : 11:20 p.m. (Outdoor Theatre)

Labrinth : 10:30 p.m. (Outdoor Theatre)

Addison Rae : 6:30 p.m. (Coachella Stage)

Giveon : 8:00 p.m. (Coachella Stage)

PinkPantheress : 9:55 p.m. (Mojave)

Taemin : 8:30 p.m. (Mojave)

Boys Noize: 11:45 p.m. (Yuma)

Coachella 2026 ofrece una jornada de música internacional con Justin Bieber, The Strokes e Interpol como grandes estrellas en el segundo fin de semana. REUTERS/Daniel Cole

Estos horarios permiten organizar la noche para ver en vivo a los artistas más destacados, sin perderse ningún momento clave.

Resto de actos y escenarios: música para todos los gustos

Más allá de los headliners, la jornada de Coachella ofrece una mezcla de propuestas emergentes, géneros y colaboraciones internacionales. Los escenarios alternos vibrarán con sonidos frescos que complementarán la experiencia del festival.

rusowsky : 7:40 p.m. (Sonora)

SOMBR : 8:05 p.m. (Outdoor Theatre)

Royel Otis : 6:50 p.m. (Mojave)

Bedouin : 10:15 p.m. (Yuma)

Geese : 7:15 p.m. (Gobi)

Fujii Kaze : 5:50 p.m. (Mojave)

Ceremony : 6:30 p.m. (Sonora)

Luísa Sonza : 6:10 p.m. (Gobi)

Davido: 8:50 p.m. (Gobi)

El cartel incluye a rusowsky, Morat, Labrinth, David Byrne y PinkPantheress, consolidando la diversidad musical en el festival más icónico de California. (Foto de acrivo)

Este bloque de artistas pone de manifiesto la diversidad de géneros y estilos que caracteriza a Coachella.

¿Cómo ver el festival en México? Transmisión y recomendaciones

La experiencia Coachella se vive en línea y sin costo desde México, gracias al canal oficial de YouTube del festival. Para optimizar la experiencia:

Accede a YouTube Coachella y selecciona tu escenario favorito.

Activa notificaciones para cada artista y aprovecha la función Multiview para seguir hasta cuatro escenarios en simultáneo.

La función Multiview de YouTube Coachella permite a los asistentes virtuales seguir hasta cuatro escenarios simultáneamente desde cualquier dispositivo en México. (Captura de pantalla)

De esta manera, cada fan podrá vivir la energía del festival californiano, disfrutar de los mejores shows y no perderse a ningún artista destacado.