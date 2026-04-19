Coachella 2026: estos son los horarios en México para ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más este 18 de abril

El segundo fin de semana de Coachella 2026 traerá consigo una jornada repleta de música, colaboraciones inesperadas y grandes estrellas internacionales.
Este sábado 18 de abril, el festival más icónico de California vuelve a conectar con miles de seguidores en México, que podrán disfrutar de cada presentación a través de la transmisión oficial en línea.
Con escenarios simultáneos y una programación diversa, la cita incluye a figuras como Justin Bieber, The Strokes, Interpol, Morat, Labrinth y David Byrne entre otros. Aquí te compartimos los horarios clave para que no te pierdas a tus favoritos.
Horarios de headliners en México: los imperdibles de la noche
La programación de hoy en Coachella, basada en la información oficial, contempla algunos de los shows más esperados del año. Los horarios se adaptan a la hora del centro de México para que puedas planear tu tarde y noche musical.
- Justin Bieber: 12:25 a.m. (Coachella Stage, madrugada del domingo)
- The Strokes: 10:00 p.m. (Coachella Stage)
- Interpol: 11:15 p.m. (Mojave)
- Morat: 11:10 p.m. (Gobi)
- David Byrne: 11:20 p.m. (Outdoor Theatre)
- Labrinth: 10:30 p.m. (Outdoor Theatre)
- Addison Rae: 6:30 p.m. (Coachella Stage)
- Giveon: 8:00 p.m. (Coachella Stage)
- PinkPantheress: 9:55 p.m. (Mojave)
- Taemin: 8:30 p.m. (Mojave)
- Boys Noize: 11:45 p.m. (Yuma)
Estos horarios permiten organizar la noche para ver en vivo a los artistas más destacados, sin perderse ningún momento clave.
Resto de actos y escenarios: música para todos los gustos
Más allá de los headliners, la jornada de Coachella ofrece una mezcla de propuestas emergentes, géneros y colaboraciones internacionales. Los escenarios alternos vibrarán con sonidos frescos que complementarán la experiencia del festival.
- rusowsky: 7:40 p.m. (Sonora)
- SOMBR: 8:05 p.m. (Outdoor Theatre)
- Royel Otis: 6:50 p.m. (Mojave)
- Bedouin: 10:15 p.m. (Yuma)
- Geese: 7:15 p.m. (Gobi)
- Fujii Kaze: 5:50 p.m. (Mojave)
- Ceremony: 6:30 p.m. (Sonora)
- Luísa Sonza: 6:10 p.m. (Gobi)
- Davido: 8:50 p.m. (Gobi)
Este bloque de artistas pone de manifiesto la diversidad de géneros y estilos que caracteriza a Coachella.
¿Cómo ver el festival en México? Transmisión y recomendaciones
La experiencia Coachella se vive en línea y sin costo desde México, gracias al canal oficial de YouTube del festival. Para optimizar la experiencia:
- Accede a YouTube Coachella y selecciona tu escenario favorito.
- Activa notificaciones para cada artista y aprovecha la función Multiview para seguir hasta cuatro escenarios en simultáneo.
De esta manera, cada fan podrá vivir la energía del festival californiano, disfrutar de los mejores shows y no perderse a ningún artista destacado.