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Reforma judicial en México debe perfeccionarse y desligarse de elecciones políticas, advierte Felipe de la Mata

Especialistas advierten sobre vacíos de procedimiento y reglas que podrían desencadenar impugnaciones masivas e incertidumbre estatal

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Claudia Sheinbaum Pardo sonríe en un podio con el escudo de México, frente a una bandera mexicana y un fondo blanco con 'Conferencia de Prensa'
Claudia Sheinbaum Pardo aborda la reforma judicial

En un llamado que pone en el centro la advertencia sobre una “tormenta perfecta” por la reforma judicial de 2027, el debate ha cobrado fuerza entre magistrados y magistradas mexicanas por el riesgo de que la elección de personas juzgadoras coincida con los comicios federales y estatales.

La coincidencia de ambos procesos en el mismo año podría aumentar la posibilidad de impugnaciones y nulidades, además de afectar la legitimidad de los resultados.

El riesgo radica en que las reglas sobre campañas, fiscalización y selección de candidaturas aún no son claras, mientras se acerca una elección en 2027 que promete un cambio para la justicia mexicana.

Riesgos de la coincidencia electoral en 2027

La eventual realización simultánea de la elección judicial y las elecciones para legisladores federales y gobernadores obligaría a enfrentar desafíos inéditos en materia de justicia electoral.

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió que combinar procesos electorales tan distintos representa “la tormenta perfecta derivada del mal diseño legislativo en prácticamente todo, pero particularmente en la coincidencia de elecciones”.

El magistrado señaló que garantizar resultados legítimos se complica mientras existan vacíos en temas clave, como la capacitación para los votantes, los métodos de votación, la fiscalización de campañas y la delimitación de la geografía electoral.

Sesión de consejo
Sesión de consejo general del Instituto Electoral de la ciudad de México, previa a la entrega de constancias de mayoría a jueces y magistrados del tribunal de disciplina del Poder Judicial de la CDMX, el pasado 16 de junio. (Crédito: Cuartoscuro)

El costo institucional podría ser muy alto: “¿A qué costo de legitimación de las elecciones?”, cuestionó De la Mata.

Durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral celebrado en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, De la Mata recalcó que la reforma judicial necesita una revisión a fondo en aspectos como las reglas de campaña, la elaboración de boletas, la fiscalización y los procedimientos de selección.

El magistrado identificó como cruciales los siguientes puntos:

  • Separar las fechas de las elecciones judiciales y políticas ordinarias.
  • Clarificar los procesos de fiscalización y selección de aspirantes.
  • Fortalecer los programas de capacitación ciudadana.
  • Delimitar criterios para la elaboración de boletas.
  • Precisar las reglas sobre geografía electoral y equidad.

En palabras del magistrado: “Por el bien de México, hay que separar la elección judicial de la elección política ordinaria. Es lo correcto y es lo que tiene funcionalmente que hacerse”.

Visiones de género y retos de equidad

En el panel estuvieron también Roselia Bustillo Marín (presidenta de la Sala Regional Xalapa), María Cecilia Guervara y Herrera (presidenta de la Sala Regional Ciudad de México) y Rebeca Barrera Amador (presidenta de la Sala Regional Guadalajara), con la moderación de la magistrada Gloria Esparza Rodarte.

Las magistradas consideraron que la elección judicial venidera representa una oportunidad histórica para disminuir brechas de género arraigadas por décadas en la justicia.

Subrayaron que la paridad no debe reducirse a números o igualdad formal, sino verse como una filosofía estructural para desmontar desigualdades sistémicas.

Expresaron la necesidad de que las convocatorias impulsen la igualdad sustantiva y de facilitar el acceso real de las mujeres a los puestos de decisión.

Coincidieron en que es indispensable robustecer los mecanismos de equidad y fiscalización, así como brindar herramientas para que la ciudadanía evalúe los perfiles de un número inédito de aspirantes en las boletas de 2027.

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