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Chivas se alista para jugar sin el Tala Rangel

Los rojiblancos ya se preparan ante la inminente baja de su portero titular

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Rangel no estará con Chivas en Liguilla. REUTERS/Aris Martinez
Rangel no estará con Chivas en Liguilla. REUTERS/Aris Martinez

Las Chivas enfrentan un escenario inédito para la recta final del Clausura 2026. Tala Rangel, su portero titular, se prepara para integrarse a la Selección Mexicana de cara al Mundial de 2026.

La directiva y el cuerpo técnico ya trabajan en la transición, conscientes de que pronto deberán jugar sin su guardameta habitual.

Óscar Whalley ha comenzado a sumar minutos rumbo a la Liguilla, mientras el club planifica el relevo obligado en la portería.

Gabriel Milito, técnico del Guadalajara, ha empezado a tomar medidas para no llegar a la fase final con improvisaciones bajo el arco.

La mañana de este 18 de abril, Óscar Whalley, arquero de origen español, jugó con la Sub-21 en un duelo ante Puebla que terminó 3-2 a favor del Rebaño, recibiendo dos goles pero mostrando condiciones para asumir el puesto cuando sea necesario.

Este movimiento busca que Whalley llegue con ritmo y confianza a los compromisos más exigentes del torneo.

El guardameta fue renovado tras la inminente ausencia de Rangel por el Mundial 2026. (X/@Chivas)
El guardameta fue renovado tras la inminente ausencia de Rangel por el Mundial 2026. (X/@Chivas)

Whalley suma ritmo; Rangel asegura las últimas fechas del torneo regular

La estrategia de Milito apunta a que el portero pueda estar listo para el primer equipo en cualquier momento, especialmente porque la ausencia del Tala Rangel está confirmada a partir del 6 de mayo, cuando reportaría con la Selección Mexicana para la preconcentración rumbo al Mundial 2026.

Por ahora, se espera que Rangel siga defendiendo la portería rojiblanca en las jornadas 15, 16 y 17.

Después de esas fechas, dejará la responsabilidad en manos de Whalley para la Liguilla, mientras el suplente acumula minutos oficiales para mantener el ritmo competitivo.

El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre.
El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre. (IG Raúl Rangel)

El cuerpo técnico se prepara para todas las bajas por convocatoria de la Selección Mexicana

El cuerpo técnico de Chivas entiende que la baja de Tala Rangel representa un desafío para la defensa, pero confía en la experiencia de Whalley, quien llegó al club con la expectativa de competir por la titularidad.

El resto del plantel también se prepara para posibles convocatorias de otros jugadores tricolores, aunque la atención principal está puesta en el arco.

Se especula que Chivas también sufra la baja de Brian Gutiérrez, Richard Ledezma, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González.

El calendario inmediato prevé que Whalley pueda tener minutos en partidos ante Necaxa y Xolos, según la evolución de los entrenamientos y las necesidades del equipo.

Por su parte, Rangel deberá asumir el rol de titular con la Selección Mexicana en el Mundial, lo cual abrirá la puerta para que Whalley lidere la portería del Rebaño en la fase decisiva del torneo.

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