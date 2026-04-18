Localizan con vida a Rogelio Poblete, titular de Agua de Malinalco, Edomex

Los reportes oficiales señalan que fue liberado en calles de Malinalco. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este sábado 18 de abril que Rogelio Poblete González, titular del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco, fue localizado con vida.

El funcionario fue encontrado tres días después de que se reportó su desaparición, presuntamente causada por un comando armado.

Las autoridades señalaron que Poblete fue dejado en una calle del municipio de Malinalco y de ahí se trasladó a su domicilio. De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, elementos de la dependencia acudieron hasta la casa del servidor público tras su regreso y le ofrecieron atención ministerial y médica.

El presunto secuestro del servidor habría ocurrido cuando se dirigía a su oficina. (@LupitaJuarezH)

El titular de Aguas municipal comunicó a los agentes que no deseaba rendir entrevista formal ni someterse a una revisión de salud en ese momento, argumentando que no se encontraba en condiciones.

Autoridades estatales y federales montaron un operativo para encontrarlo

Las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) implementaron un operativo de búsqueda tras la denuncia de desaparición de Poblete González. Aunque el despliegue involucró diversos esfuerzos, fue el propio funcionario quien llegó a su domicilio, donde fue atendido por elementos de la Fiscalía mexiquense.

Rogelio Poblete rehusó rendir declaración formal tras su localización

Según los reportes oficiales, Poblete González manifestó a las autoridades que fue dejado en una calle del municipio de Malinalco por la mañana de este 18 de abril.

Además. indicó que, por el momento, no desea rendir declaración formal en sede ministerial ni ser certificado de su estado de salud, argumentando que no se encuentra en condiciones para hacerlo tras su localización.

Tras los hechos, no se brindaron más detalles sobre el caso.

Así habría sido el secuestro de Rogelio Poblete

Rogelio Poblete Zamora habría sido privado de la libertad la mañana del miércoles 15 de abril, cuando se dirigía a su oficina.

De acuerdo con información preliminar, viajaba en una camioneta color guinda y habría sido interceptado por un grupo armado, que presuntamente lo obligó a descender del vehículo para subirlo a otra unidad.

Los elementos de la FGJEM acudieron al domicilio de Rogelio para confirmar su liberación. Crédito: FGJEM

Testimonios señalan que la camioneta en la que habrían trasladado a Poblete Zamora tomó la carretera Toluca-Taxco en dirección a Chalma.

Familiares y autoridades municipales reportaron que perdieron contacto con él alrededor de las 9:30 horas.

En la zona donde ocurrió la desaparición, autoridades han identificado la presencia de células de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No cesan los secuestros de servidores públicos en México

En los últimos días, el secuestro de servidores públicos mantiene la atención en distintas regiones del país. Apenas este 13 de abril, autoridades federales y estatales localizaron con vida a Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y a su padre, Juan Vega Arredondo, luego de que ambos fueron privados de la libertad el 11 de abril.

El hallazgo ocurrió tras un operativo coordinado que incluyó personal en tierra, helicópteros y la participación de la SSPC, Ejército, Marina, Guardia Nacional (GN) y policías estatales de Guerrero, Morelos y Estado de México, así como autoridades ministeriales.

Juan Andrés Vega envió un mensaje tras ser liberado junto a su padre; agradeció el apoyo y afirmó que “uno se aferra a su fe”. (Facebook)

Versiones extraoficiales señalaron que el alcalde habría sido secuestrado cuando intentó negociar la liberación de su padre, quien fue retenido tras salir de un hospital en Taxco.

Este crimen estaría vinculado con una célula de La Familia Michoacana, según dichos del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.