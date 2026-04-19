México

Federico Döring señala que Claudia Sheinbaum fue a Barcelona para no esclarecer derrame de hidrocarburo

La presidenta de México viajó a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia

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Federico Döring acusa al gobierno de Sheinbaum de no esclarecer la problemática ambiental generada por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México. (Crédito: X/@FDoringCasar)

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, sostuvo que la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra de viaje en Barcelona para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, busca evitar esclarecer la responsabilidad de Pemex y sus funcionarios en el derrame de hidrocarburo que afectó a costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Cabe resaltar que en el informe dado hace unos días, las autoridades comentaron que han recolectado 915 toneladas de residuos con hidrocarburo en las playas del Golfo de México; la Marina y dependencias federales desplegaron más de 3 mil 300 elementos, junto con recursos materiales y tecnológicos, como 25 embarcaciones, 48 vehículos y 18 mil 500 metros de barreras de contención, según datos del grupo interinstitucional encargado de la contingencia.

Döring acusa: Sheinbaum evade responsabilidad por derrame en el Golfo

Federico Döring afirmó que las conferencias matutinas del gobierno federal se han convertido en un “púlpito de la mentira” y acusó a Claudia Sheinbaum de utilizar su viaje a Barcelona para no enfrentar el tema del derrame.

El diputado sostuvo que imágenes satelitales y reportes de ciudadanos confirmaron la responsabilidad de Pemex en el incidente, señalando que la reparación deficiente de un ducto, la falta de mantenimiento y la corrupción han provocado el deterioro de la infraestructura.

El diputado local recordó que la reforma no elimina ningún beneficio ya establecido en la Ley de Movilidad. Federico Döring, Metro, CDMX, PAN, AMLO
Federico Döring, diputado del PAN, criticó el viaje de Sheinbaum a España para participar en la IV Cumbre en Defensa de la Democracia.

El legislador exige que los responsables respondan con su patrimonio para la reparación del daño ambiental. Döring anunció que ampliará la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y exige que se sancione no solo a funcionarios de rango medio, sino también a directivos de Pemex y a quienes habrían ocultado la información durante semanas:

“Ha tenido una caída en su mantenimiento y en su inversión como nunca antes. Que esto sirva de nueva cuenta para demostrar que todo lo que se dice en las mañaneras es mentira. Y además, anunciamos que aunque ya habíamos presentado una denuncia ante la fiscalía para sancionar estos delitos ambientales, ahora la vamos a ampliar porque no basta, presidenta Sheinbaum, con unas dos o tres renuncias de chivos expiatorios”.

Más de 900 toneladas de residuos recolectados tras el derrame

La administración federal reporta que desde el inicio de la contingencia se han recolectado 915 toneladas de residuos con hidrocarburo mezclados con arena y sargazo en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. La Secretaría de Marina mantiene una zona de vigilancia en los límites con Estados Unidos y ha realizado más de mil recorridos en 173 playas.

Autoridades han identificado que la afectación se concentró entre Centla, Tabasco, y Playa Bagdad, Tamaulipas. En la última actualización se señala que estas playas ya se encuentran libres de contaminantes.

El grupo interinstitucional conformado por la administración de Sheinbaum presentó un reporte sobre las causas del derrame. Entre las líneas de investigación se considera como posible origen tanto dos chapopoteras naturales como una fuga en el ducto de Pemex en la plataforma de Abkatún, Cantarell. Entre las acciones que se llevaron a cabo se dio a conocer la renuncia de tres funcionarios.

Posicionamiento de diversas organizaciones sobre el derrame de hidrocarburos que contaminó cientos de kilómetros de costas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas
Posicionamiento de diversas organizaciones sobre el derrame de hidrocarburos que contaminó cientos de kilómetros de costas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas

Sheinbaum viajó a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en España

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este fin de semana a la ciudad de Barcelona, donde se reunió con jefes de Estado y de Gobierno de España, Colombia, Brasil, Uruguay y Barbados. El 19 de abril, la mandataria mexicana tiene previsto visitar el Centro Nacional de Supercomputación, donde sostendrá un encuentro con académicos y funcionarios.

En la agenda oficial destacó la reunió con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Yamandú Orsi, presidente de Uruguay; y Mia Mottley, primera ministra de Barbados. También se contempla un encuentro con la comunidad mexicana residente en España.

Durante la gira, Sheinbaum fue acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el jefe de la Oficina de la Presidencia, Lázaro Cárdenas Batel, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz.

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