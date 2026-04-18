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Se cae la app de Banamex hoy: banco emite mensaje tras fallas en su sistema

El banco también destacó que trabaja para restablecer el funcionamiento completo de sus plataformas digitales a la brevedad posible

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Banamex reporta fallas en su sistema
Banamex reporta fallas en su sistema

El banco Banamex informó a sus clientes a través de su cuenta oficial de X, que actualmente se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en sus servicios digitales, específicamente en BancaNet y en su aplicación móvil. Esta situación podría afectar temporalmente la disponibilidad de algunas operaciones en línea.

Por medio del aviso dirigido a sus usuarios, la institución financiera señaló que, mientras se llevan a cabo estas labores, las operaciones pueden realizarse de manera presencial en sucursales o mediante cajeros automáticos, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios bancarios.

Banamex
Banamex a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

El banco también destacó que trabaja para restablecer el funcionamiento completo de sus plataformas digitales a la brevedad posible.

Asimismo, reiteró su compromiso con los clientes bajo el mensaje “Aquí. Para ti. Siempre.”, enfatizando que estas acciones buscan mejorar la experiencia y seguridad de sus servicios.

Usuarios manifiestan quejas tras fallos de Banamex

En redes sociales, numerosos cuentahabientes han comenzado a manifestar su inconformidad debido a los constantes fallos en la aplicación del banco, principalmente al señalar las dificultades para realizar operaciones básicas como transferencias y consultas de saldo.

"Me realizaron un depósito y no me ha caído. No puedo entrar a su app y los problemas con ustedes cada vez se incrementan más. Me gustaba mucho su servicio y de un tiempo para acá son un asco", escribió un internauta en X.

Otro manifestó la inconsistencia de la posible solución de la institución: “A las sucursales y en sábado. Si saben que la mayoría las obligaron ustedes a cerrar en fin de semana? A pero para cobrar que tal, ahí no te puedes pasar ni un minuto, y ya llevan más de 12 horas con una app inaccesible”.

Banamex
Banamex

Las quejas se han intensificado en varias plataformas. ya que muchos clientes reportan no poder acceder a su dinero o completar movimientos urgentes, lo que ha generado preocupación y frustración.

Ante esta situación, muchas de las personas afectadas han expresado su intención de retirar sus fondos o trasladarlos a otras instituciones financieras que ofrezcan mayor estabilidad y confianza en sus servicios, exigiendo además una pronta solución a las fallas para evitar mayores afectaciones.

“Me han hecho 2 transferencias y no se ven reflejadas en la app, necesito hacer un pago hoy! Esto no se arregla en cajeros ni sucursales, ya qué el dinero no aparece en la cuenta! Y en Banxico ya aparece como liquidado”, escribió otro usuario como respuesta al comunicado de Banamex en redes sociales.

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