Las bondades que tiene la avena y las tres frutas con las que la puedes combinar

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena forma parte de la alimentación diaria de quienes buscan mejorar su digestión y controlar el apetito. Su perfil nutricional destaca por el aporte de fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener estables los niveles de glucosa en sangre durante varias horas después de consumirla.

Este cereal se utiliza en desayunos, colaciones o cenas ligeras por su fácil preparación y su efecto en la sensación de saciedad.

Combinar avena con frutas permite potenciar sus beneficios y agregar variedad de nutrientes al plato. El consumo regular de esta mezcla se asocia con mejor control del peso, menor riesgo de picos de azúcar y un aporte de antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular.

Preparar la avena con diferentes frutas es una forma sencilla de adaptar el platillo a los gustos y necesidades de cada persona.

La avena contiene fibra soluble que ayuda a la digestión y la saciedad

(Imagen ilustrativa Infobae)

La fibra soluble presente en la avena se expande al contacto con líquidos y forma un gel que retrasa la absorción de los carbohidratos. Esto contribuye a una liberación más gradual de la energía, lo que ayuda a evitar los bajones de azúcar y reduce el deseo de comer entre comidas.

El consumo de avena también se asocia a un mejor perfil de colesterol, ya que la fibra ayuda a eliminar parte del colesterol consumido.

Un tazón de avena cocida aporta cerca de 4 gramos de fibra y 6 gramos de proteína, lo que la convierte en una opción preferida para quienes buscan un desayuno completo. El contenido de vitaminas del complejo B y minerales como hierro y magnesio favorece el funcionamiento muscular y la recuperación después de la actividad física.

Las frutas combinan antioxidantes, vitaminas y sabor

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar fruta a la avena mejora el valor nutricional y aporta variedad de sabores y texturas. Entre las combinaciones más recomendadas están la fresa, el plátano y la manzana. La fresa aporta vitamina C, ácido fólico y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. El plátano agrega potasio y energía rápida, útil para quienes realizan ejercicio en la mañana. La manzana es fuente de fibra insoluble y polifenoles que favorecen la salud intestinal.

Las frutas frescas, además de sumar nutrientes, permiten reducir la cantidad de azúcar añadida en la preparación. Una porción de avena con fruta puede cubrir hasta el 20 por ciento de la recomendación diaria de vitamina C y cerca del 15 por ciento de potasio, dependiendo de la combinación elegida.

La avena con frutas es adaptable a diferentes estilos de vida

Preparar avena con frutas requiere poco tiempo y se ajusta a diversas rutinas. Es posible consumirla fría o caliente, con agua, leche o bebidas vegetales. La mezcla se puede guardar en refrigeración y transportar en recipientes herméticos, lo que facilita su consumo fuera de casa.

La porción y las frutas elegidas se pueden modificar según el objetivo: para mayor energía, se recomienda agregar plátano; para un aporte más bajo en calorías, la opción es la manzana; mientras que las fresas ofrecen un perfil antioxidante destacado. La versatilidad en la preparación convierte a la avena con frutas en una opción habitual en la dieta de estudiantes, trabajadores y personas activas.