México

Las bondades que tiene la avena y las tres frutas con las que la puedes combinar

Este alimento es delicioso, versátil y nutritivo

Guardar
Desayuno energético con avena sobre - (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena forma parte de la alimentación diaria de quienes buscan mejorar su digestión y controlar el apetito. Su perfil nutricional destaca por el aporte de fibra soluble, que ayuda a regular el tránsito intestinal y a mantener estables los niveles de glucosa en sangre durante varias horas después de consumirla.

Este cereal se utiliza en desayunos, colaciones o cenas ligeras por su fácil preparación y su efecto en la sensación de saciedad.

Combinar avena con frutas permite potenciar sus beneficios y agregar variedad de nutrientes al plato. El consumo regular de esta mezcla se asocia con mejor control del peso, menor riesgo de picos de azúcar y un aporte de antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular.

Preparar la avena con diferentes frutas es una forma sencilla de adaptar el platillo a los gustos y necesidades de cada persona.

La avena contiene fibra soluble que ayuda a la digestión y la saciedad

Imagen de fresas frescas y jugosas, símbolo de los múltiples beneficios que aportan a la salud del cerebro y el corazón según recientes investigaciones científicas.
(Imagen ilustrativa Infobae)

La fibra soluble presente en la avena se expande al contacto con líquidos y forma un gel que retrasa la absorción de los carbohidratos. Esto contribuye a una liberación más gradual de la energía, lo que ayuda a evitar los bajones de azúcar y reduce el deseo de comer entre comidas.

El consumo de avena también se asocia a un mejor perfil de colesterol, ya que la fibra ayuda a eliminar parte del colesterol consumido.

Un tazón de avena cocida aporta cerca de 4 gramos de fibra y 6 gramos de proteína, lo que la convierte en una opción preferida para quienes buscan un desayuno completo. El contenido de vitaminas del complejo B y minerales como hierro y magnesio favorece el funcionamiento muscular y la recuperación después de la actividad física.

Las frutas combinan antioxidantes, vitaminas y sabor

Plátanos y bananas en un mercado, diferenciando sus tipos y usos culinarios - (Imagen Ilustativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Agregar fruta a la avena mejora el valor nutricional y aporta variedad de sabores y texturas. Entre las combinaciones más recomendadas están la fresa, el plátano y la manzana. La fresa aporta vitamina C, ácido fólico y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación. El plátano agrega potasio y energía rápida, útil para quienes realizan ejercicio en la mañana. La manzana es fuente de fibra insoluble y polifenoles que favorecen la salud intestinal.

Las frutas frescas, además de sumar nutrientes, permiten reducir la cantidad de azúcar añadida en la preparación. Una porción de avena con fruta puede cubrir hasta el 20 por ciento de la recomendación diaria de vitamina C y cerca del 15 por ciento de potasio, dependiendo de la combinación elegida.

La avena con frutas es adaptable a diferentes estilos de vida

Preparar avena con frutas requiere poco tiempo y se ajusta a diversas rutinas. Es posible consumirla fría o caliente, con agua, leche o bebidas vegetales. La mezcla se puede guardar en refrigeración y transportar en recipientes herméticos, lo que facilita su consumo fuera de casa.

La porción y las frutas elegidas se pueden modificar según el objetivo: para mayor energía, se recomienda agregar plátano; para un aporte más bajo en calorías, la opción es la manzana; mientras que las fresas ofrecen un perfil antioxidante destacado. La versatilidad en la preparación convierte a la avena con frutas en una opción habitual en la dieta de estudiantes, trabajadores y personas activas.

Temas Relacionados

AvenaFresaPlátanoManzanaBienestarSaludmexico-noticias

Más Noticias

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Chispazo: ganadores y números premiados

Galilea Montijo revela si será la conductora de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

En medio de rumores, la presentadora aclaró ante los medios que seguirá siendo parte de Televisa al menos hasta diciembre

Galilea Montijo revela si será la conductora de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe, se trata de un guardia de seguridad

Los reportes indican que el sujeto aprehendido trabajaba en la torre de departamentos donde fue encontrado el cuerpo de la joven

Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe, se trata de un guardia de seguridad

Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

Además, las autoridades detallaron que le fueron aseguradas diversas dosis de droga y cargadores de arma larga

Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

'Cata'Domínguez rompe en llanto tras jugar con su hijo

Julio César Domínguez y su hijo Julio Domínguez compartieron cancha como rivales por primera vez, desatando emociones en redes

'Cata'Domínguez rompe en llanto tras jugar con su hijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

Detienen a un hombre que trasladaba 4.5 millones de pesos en Culiacán: no pudo acreditar su legalidad

Sentencian a 120 años de cárcel a integrante del CJNG en Edomex por el asesinato de tres personas

Marín Oseguera Cervantes: el hermano de “El Mencho” que eligió una vida lejos del crimen

Ejecutan a agente del Ministerio Público en el sur del Edomex

Integrantes de La Chokiza golpean y amenazan a menor en Ecatepec por deuda de su tío

ENTRETENIMIENTO

Galilea Montijo revela si será la conductora de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

Galilea Montijo revela si será la conductora de la próxima temporada de La Casa de los Famosos México

Este será el setlist de The Weeknd para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros

El icónico actor Carlos Becerril fallece a los 90 años, destacó en Don Gato y su pandilla

Consuelo Duval pide una parte de la fortuna de Eugenio Derbez para Federica P. Luche

Surgen rumores de colaboración entre Julión Álvarez, Eduin Caz y Alfredo Olivas tras foto juntos

DEPORTES

'Cata'Domínguez rompe en llanto tras jugar con su hijo

'Cata'Domínguez rompe en llanto tras jugar con su hijo

Se acerca el regreso de los Mayos de Navojoa: Gobierno de Sonora destinará 150 millones de pesos al Estadio “Ciclón” Echeverría

Esta es la sanción a Sergio Bueno, entrenador del Mazatlán, tras polémicos comentarios a Katia Itzel García

Estos son todos los jugadores de la Liga MX que se perderían la Liguilla por la Fecha FIFA

Anthony Martial dejaría a los Rayados de Monterrey por esta razón