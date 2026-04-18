Detienen al presunto feminicida de Edith Guadalupe, se trata de un guardia de seguridad

La joven fue vista por última vez el pasado 15 de abril, cuando salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo. Crédito: Redes Sociales

Este viernes 17 de abril las autoridades detuvieron al principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven que desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio ubicado sobre la Av. Revolución de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con reportes del periodista Antonio Nieto, el detenido sería guardia de seguridad del inmueble donde fue encontrado el cuerpo la madrugada de este mismo día.

Los datos proporcionados Nieto mediante su cuenta de X señalan que el sujeto habría sido la persona con la que Edith se encontró en el sitio, antes de ser asesinada y ocultada en el sótano del edificio, bajo un montículo de arena.

El hombre detenido fue identificado extraoficialmente como guardia de seguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprehensión se habría realizado tras un seguimiento entre la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el monitoreo de cámaras por parte del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano capitalino (C5).

Desde la desaparición de la joven, su familia ha denunciado omisiones en la búsqueda y exigió justicia luego de que el cuerpo de la joven fuera localizado en el sótano del edificio. Asimismo, han señalado que elementos de la Fiscalía los extorsionaron solicitando dinero para avanzar en el caso.

Tras las acusaciones, los servidores públicos involucrados fueron cesados y serán investigados, según declaraciones de la propia fiscal capitalina, Bertha Alcalde.

Este mismo 17 de abril la fiscalía capitalina señaló en conferencia de prensa que ya tenían identificado al presunto feminicida, pero no revelaron detalles sobre él.

La FGJCDMX se encuentra buscando al chofer de mototaxi que llevó a Edith al sitio.

El guardia de seguridad habría quedado a disposición ministerial

De acuerdo con los reportes extraoficiales, el principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe y recién detenido sería un guardia de seguridad que trabajaba en el edificio donde la joven fue vista por última vez y donde se encontró su cuerpo. El sitio es una torre de departamentos identificada con el número 289 de la Avenida Revolución.

La madrugada de este 17 de abril fue encontrado en el sótano del inmueble el cuerpo de Edith Guadalupe. Según los reportes oficiales, se encontraba debajo de un montículo de arena y las primeras inspecciones revelaron signos de violencia.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

Según los reportes extraoficiales, el hombre habría sido detenido y puesto a disposición del Ministerio Público capitalino, mientras las autoridades integran la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Las primeras indagatorias apuntan a que el detenido sería el responsable del feminicidio, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado los hechos. La identidad y los detalles sobre aprehensión no han sido revelados.

La familia de Edith ha señalado corrupción en el caso

Los familiares de Edith han acusado actos de corrupción y negligencia por parte de funcionarios encargados de la búsqueda.

Señalan que hubo solicitudes de dinero para agilizar trámites y que la localización del cuerpo fue resultado de la presión social y de sus propias gestiones.

La madre de Edith ha declarado que las autoridades no actuaron con la debida diligencia y que el seguimiento de cámaras y la obtención de información recayeron principalmente en la familia, lo que ha intensificado la demanda de justicia y transparencia en el proceso.

Familiares consiguieron imágenes de cámaras de domicilios particulares que comprobaron que viajaba en un servicio de aplicación de taxi en moto y que entró al edificio ubicado en Av. Revolución 829 pero no salió Foto: Especial

Los señalamientos indican una posible revictimización por parte de elementos de la Fiscalía capitalina, quienes le habrían comentado a la familia que esperara 72 horas. Además, los servidores habrían sugerido que la joven posiblemente estaba con sus amigas o con algún hombre y por eso no había llegado a su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

De manera oficial, las autoridades informaron que fueron cesados varios funcionarios adscritos a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, tras detectarse irregularidades en la atención al caso de Edith Guadalupe.

72 horas de espera para iniciar investigaciones

La fiscal Bertha Alcalde señaló en conferencia de prensa que la información presuntamente compartida por servidores públicos, respecto a que se debe esperar 72 horas para iniciar la investigación en casos de personas desaparecidas, es falsa.

La conferencia fue realizada este 17 de abril. Crédito: FGJCDMX

“Es importante decir que en esta búsqueda inmediata, que para nosotros es fundamental, no hay que esperar setenta y dos horas para iniciar con la investigación. Esas setenta y dos horas, y estamos muy claros de eso, son claves para dar con la localización de las personas que se reportan como desaparecidas. Tenemos la obligación de iniciar con las investigaciones desde el primer momento”, afirmó la titular de la Fiscalía.