Detienen a cinco integrantes de “Los Chapitos” con armas largas y otros indicios delictivos en Sinaloa

El arresto fue resultado de tarea de investigación entre instituciones federales. Crédito: Gabinete de Seguridad

Cinco integrantes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fueron detenidos el pasado 15 de abril en Sinaloa como parte de un operativo conjunto de autoridades federales, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Elementos de Defensa, SSPC, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional participaron en el despliegue, resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia aérea y terrestre realizados en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario.

Por su parte, el gabinete de seguridad confirmó la pertenencia de los detenidos a la organización criminal y detalló que se aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.

La intervención formó parte del reforzamiento de seguridad en la región de Mazatlán y municipios cercanos, donde se identificaron rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de la célula criminal.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad destacaron que el operativo se realizó conforme a protocolos y refrendaron su compromiso de actuar coordinadamente para contribuir a la recuperación de la paz pública en el estado.

Gabinete de seguridad confirmó la pertenencia a “Los Chapitos”

El despliegue interinstitucional se apoyó en información recabada por inteligencia de campo y gabinete, lo que permitió identificar la presencia de personas armadas y rutas de acceso mediante caminos de terracería.

El aseguramiento incluyó el siguiente decomiso:

Siete armas largas

Un arma corta

Cargadores

Cartuchos útiles

Seis chalecos balísticos

Un vehículo

Todos los indicios quedaron a disposición de la FGR, según el comunicado oficial que reveló el aseguramiento.

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