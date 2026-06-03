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“Aléjemonos de lo material”: consejo de austeridad de AMLO a sus hijos resurge tras polémicas por lujos y propiedades millonarias

La viralización de un fragmento del documental ‘Esto Soy’ ocurre después de que José Ramón López Beltrán y Jesús Ernesto López Gutiérrez se colocaran nuevamente bajo el escrutinio público

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Ocho años después del estreno del documental Esto Soy, un consejo de austeridad dado por el expresidente López Obrador a sus cuatro hijos resuena en redes sociales en medio de la controversia que ha generado la vida de lujo que estos ostentan.

A pesar de su autoconfinamiento en el rancho “La Chingada”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene como un referente en la vida pública de México.

Las recientes controversias que involucran a sus hijos han reavivado en redes sociales un antiguo mensaje del exmandatario sobre la importancia de mantenerse alejados del lujo y los bienes materiales.

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“Alejemos de lo material”

En medio de cuestionamientos por el estilo de vida de algunos integrantes de su familia, usuarios de plataformas digitales han recuperado fragmentos del documental Esto Soy, donde López Obrador relata las recomendaciones que hizo a sus hijos para llevar una vida sencilla y evitar el apego a las posesiones materiales.

El resurgimiento de ese mensaje ocurre después de que José Ramón López Beltrán y Jesús Ernesto López Gutiérrez se colocaran nuevamente bajo el escrutinio público por hechos que, para sus críticos, contrastan con la narrativa de austeridad republicana impulsada durante el sexenio pasado.

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Collage: AMLO en primer plano, sus hijos en escenarios de restaurante, comensales, y un bistec con láminas de oro siendo preparado
En 2018, en su documental Esto Soy, el expresidente López Obrador recomendó a sus hijos alejarse de las cosas materiales. (Especial Infobae México)

Uno de los episodios más recientes involucra a Jesús Ernesto López Gutiérrez, quien fue fotografiado durante actividades privadas relacionadas con la inauguración del restaurante Nusr-Et Steakhouse México City, propiedad del chef turco Nusret Gökçe, conocido internacionalmente como “Salt Bae”.

Las imágenes, difundidas por el periodista Jorge García Orozco, muestran al hijo menor del exmandatario junto al empresario gastronómico en un establecimiento reconocido por ofrecer cortes prémium y experiencias de alta gama. Algunos de los platillos más mediáticos de la cadena incluyen preparaciones decoradas con láminas de oro comestible.

La presencia de Jesús Ernesto en el evento provocó reacciones en redes sociales debido al simbolismo político que conserva el apellido López Obrador y al contraste con el discurso de moderación económica promovido desde el gobierno federal.

Bonanza de José Ramón López Beltrán genera controversia

El debate se intensificó semanas después de que también circularan fotografías de José Ramón López Beltrán en un complejo residencial de lujo ubicado en Puerto Cancún. De acuerdo con publicaciones difundidas por García Orozco, las imágenes fueron tomadas en una zona donde existen departamentos valuados en decenas de millones de pesos.

A raíz de estos episodios, opositores y críticos del movimiento obradorista han retomado cuestionamientos sobre la congruencia entre el discurso público de austeridad y la vida privada de integrantes de la familia presidencial.

El periodista Enrique Muñoz se sumó a la discusión con un mensaje publicado en redes sociales donde retoma un video que ha circulado en plataformas digitales en los últimos meses.

“AMLO le pidió a su familia alejarse de lo material”. Más adelante añadió: “Al final hicieron exactamente lo contrario: viajes, restaurantes exclusivos, ropa cara, tenis de miles de pesos, cargos, candidaturas y vida de privilegio”.
Captura de pantalla del tuit de Enrique Muñoz criticando a los hijos de AMLO, con una foto de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams sonriendo
El periodista Enrique Muñoz critica en Twitter la vida de opulencia de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams, hijos y nuera del expresidente López Obrador, contrastándola con el discurso de austeridad. (X: Captura de pantalla)

Cronología de las controversias que involucran a los hijos de AMLO

Los hijos del expresidente López Obrador —José Ramón, Andrés Manuel “Andy”, Gonzalo Alfonso “Bobby” y Jesús Ernesto— han estado en el centro de polémicas que contrastan con el discurso de “austeridad republicana” promovido por su padre.

  • 2019-2021: Surgen señalamientos sobre posibles beneficios indirectos para negocios relacionados con Andrés Manuel López Beltrán a partir del programa Sembrando Vida.
  • 2022: La llamada “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán en Houston genera una de las mayores polémicas del sexenio tras una investigación periodística sobre el inmueble.
Gonzalo López Beltrán aparece mencionado en denuncias y reportes periodísticos relacionados con contratos para el suministro de balasto en obras ferroviarias federales. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)
Gonzalo López Beltrán aparece mencionado en denuncias y reportes periodísticos relacionados con contratos para el suministro de balasto en obras ferroviarias federales. (FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)
  • 2023: Reportes periodísticos vinculan a personas cercanas a Andrés Manuel López Beltrán con contratos relacionados con proyectos en Texcoco. Ese mismo año, también se viralizan imágenes de una lujosa fiesta familiar relacionada con José Ramón.
  • 2024-2025: Gonzalo López Beltrán aparece mencionado en denuncias y reportes periodísticos relacionados con contratos para el suministro de balasto en obras ferroviarias federales.
  • 2025: Andrés Manuel López Beltrán enfrenta críticas por viajes y compras en Japón, incluidas adquisiciones de artículos de alto valor económico.
  • 2026: José Ramón López Beltrán vuelve al centro de la conversación pública por fotografías en complejos residenciales exclusivos, prendas de marcas de lujo y compras en establecimientos de alta gama. Paralelamente, Jesús Ernesto López Gutiérrez genera debate por su presencia en eventos vinculados al restaurante Nusr-Et de Salt Bae en la Ciudad de México.

La reaparición del consejo de austeridad de López Obrador ocurre precisamente cuando los señalamientos sobre los privilegios y el nivel de vida de sus hijos vuelven a ocupar espacio en la discusión política y en las redes sociales.

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